España

Así es como debes limpiar tus zapatillas, según un influencer de moda: “No hace falta ningún producto caro”

Olvídate de productos caros: este truco viral con un ingrediente que todos tenemos en casa promete dejar tus zapatillas como nuevas

Por Clara Barceló

Guardar
Imagen de unas zapatillas blancas
Imagen de unas zapatillas blancas (Freepik)

En TikTok no todo son solo bailes y vídeos de humor, la plataforma también se ha convertido en un escaparate de trucos caseros y consejos de la vida cotidiana. Uno de los últimos en hacerse viral ha sido el de @sintilde013, quien ha compartido un método sencillo y económico para limpiar las zapatillas blancas y dejarlas como nuevas.

En el vídeo, el creador de contenido muestra un par de zapatillas deportivas completamente manchadas y repletas de suciedad y enseña cómo devolverles el brillo sin necesidad de gastar dinero en productos especializados. El secreto está en algo que todos podemos encontrar en casa: jabón de manos.

El proceso comienza retirando los cordones de las zapatillas. Estos se sumergen en un recipiente con agua caliente y jabón, donde, con un poco de frotado, la suciedad empieza a desaparecer poco a poco. Mientras tanto, se deja que sigan en remojo para que terminen de limpiarse por completo.

Paso a paso para recuperar el blanco

Después llega el turno de las zapatillas. Para ello, el tiktoker utiliza un cepillo: en su caso, usa uno eléctrico de Philips, aunque recalca que sirve cualquier cepillo común, que se introduce en agua caliente con jabón antes de frotar toda la superficie del calzado. La recomendación es hacerlo con cuidado en las zonas más delicadas, para no dañar los materiales como letras que pueden despegarse.

El paso más importante y que no debes saltarte es el aclarado. Una vez retiradas todas las manchas, hay que volver a enjuagar bien las zapatillas con abundante agua, ya que si quedan restos de jabón pueden adquirir un tono amarillento. Tras este último paso, solo queda dejarlas secar al aire y comprobar cómo recuperan su color blanco original. El truco, que parece tan sencillo, ha despertado la curiosidad de miles de usuarios, recordando que, a veces, no es necesario gastarse mucho dinero para comprar productos especiales que no tienen por qué dar mejores resultados.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

La importancia de la limpieza regular

Además de la sorpresa, muchos han agradecido que el vídeo recuerde algo muy importante: la limpieza regular. Mantener una rutina de cuidado puede evitar que la suciedad penetre en los tejidos y alargar la vida útil del calzado es algo que todos deberían hacer.

Los expertos en cuidado textil suelen recomendar siempre el secado al aire, nunca en secadora, ya que el calor excesivo puede deformar el zapato.

El vídeo de @sintilde013 se suma a la larga lista de trucos virales que TikTok ha popularizado durante estos últimos años. Lo que en un principio parecía una plataforma de entretenimiento se ha consolidado como un espacio donde lo cotidiano se convierte en contenido viral y útil para todo tipo de usuarios.

Desde recetas rápidas hasta remedios caseros, el éxito de estas publicaciones en la plataforma demuestra que los pequeños consejos prácticos tienen un gran impacto en la vida diaria. Así, lo que comenzó como un simple experimento doméstico se ha convertido en una guía improvisada para miles de usuarios que buscan mantener sus zapatillas impecables.

Temas Relacionados

TikTokTikTok EspañaHigieneEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La nueva muñeca de la princesa Leonor que saldrá a la venta por el Día de la Hispanidad: con uniforme militar, por 99,95 euros y para coleccionistas

La empresa Muñecas Antonio Juan ha anunciado esta curiosa muñeca que busca reflejar “disciplina, compromiso y fuerza”

La nueva muñeca de la

Raphael suspende un segundo concierto y actualiza su estado de salud: “Volveré con más fuerzas que nunca”

El artista se ha visto obligado a cancelar su actuación en Murcia por prescripción médica, una noticia que ha querido comunicar él mismo a sus seguidores

Raphael suspende un segundo concierto

Una uruguaya que vive en España destaca uno de los principales choques culturales que ha vivido: “Aquí el espacio-tiempo no existe”

Según esta influencer, los españoles tienden a percibir las distancias de manera muy subjetiva

Una uruguaya que vive en

Qué es el kratom, el analgésico que está prohibido en Francia porque terminó con la vida de un joven de 22 años y que tiene venta libre en Estados Unidos

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones lo define como “nueva sustancia psicoactiva”

Qué es el kratom, el

Jessica, criminóloga y psicóloga: “El crimen perfecto no existe”

Hay varios argumentos que sustentan la afirmación de la experta

Jessica, criminóloga y psicóloga: “El
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una gerente de Mercadona es

Una gerente de Mercadona es despedida por falta de control en el stock de naranjas destinadas a zumo: es improcedente, pero no nulo

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: Israel da por terminada la “provocación de Hamás-Sumud” y los tripulantes serán deportados a Londres y Madrid

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

Las muchas vidas de Ada Colau, la voz incómoda que quiso parar desahucios (sin éxito) y lucha ahora contra otro imposible: que Gaza no muera de hambre

Todo lo que debes saber sobre los cambios del examen teórico de conducir de este 1 de octubre

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Alberto Sánchez, abogado, explica qué hacer si tu casero quiere echarte del piso: “No puede ser un simple capricho”

Unos padres donan la vivienda a sus hijas para evitar un embargo y las meten en un buen problema: prisión por alzamiento de bienes

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

DEPORTES

Fernando Alonso y el sistema

Fernando Alonso y el sistema de refrigeración: la batalla contra el calor en el GP de Singapur

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”