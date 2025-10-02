Así es como debes limpiar tus zapatillas, según un influencer de moda: “No hace falta ningún producto caro”

Imagen de unas zapatillas blancas (Freepik)

En TikTok no todo son solo bailes y vídeos de humor, la plataforma también se ha convertido en un escaparate de trucos caseros y consejos de la vida cotidiana. Uno de los últimos en hacerse viral ha sido el de @sintilde013, quien ha compartido un método sencillo y económico para limpiar las zapatillas blancas y dejarlas como nuevas.

En el vídeo, el creador de contenido muestra un par de zapatillas deportivas completamente manchadas y repletas de suciedad y enseña cómo devolverles el brillo sin necesidad de gastar dinero en productos especializados. El secreto está en algo que todos podemos encontrar en casa: jabón de manos.

El proceso comienza retirando los cordones de las zapatillas. Estos se sumergen en un recipiente con agua caliente y jabón, donde, con un poco de frotado, la suciedad empieza a desaparecer poco a poco. Mientras tanto, se deja que sigan en remojo para que terminen de limpiarse por completo.

Paso a paso para recuperar el blanco

Después llega el turno de las zapatillas. Para ello, el tiktoker utiliza un cepillo: en su caso, usa uno eléctrico de Philips, aunque recalca que sirve cualquier cepillo común, que se introduce en agua caliente con jabón antes de frotar toda la superficie del calzado. La recomendación es hacerlo con cuidado en las zonas más delicadas, para no dañar los materiales como letras que pueden despegarse.

El paso más importante y que no debes saltarte es el aclarado. Una vez retiradas todas las manchas, hay que volver a enjuagar bien las zapatillas con abundante agua, ya que si quedan restos de jabón pueden adquirir un tono amarillento. Tras este último paso, solo queda dejarlas secar al aire y comprobar cómo recuperan su color blanco original. El truco, que parece tan sencillo, ha despertado la curiosidad de miles de usuarios, recordando que, a veces, no es necesario gastarse mucho dinero para comprar productos especiales que no tienen por qué dar mejores resultados.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

La importancia de la limpieza regular

Además de la sorpresa, muchos han agradecido que el vídeo recuerde algo muy importante: la limpieza regular. Mantener una rutina de cuidado puede evitar que la suciedad penetre en los tejidos y alargar la vida útil del calzado es algo que todos deberían hacer.

Los expertos en cuidado textil suelen recomendar siempre el secado al aire, nunca en secadora, ya que el calor excesivo puede deformar el zapato.

El vídeo de @sintilde013 se suma a la larga lista de trucos virales que TikTok ha popularizado durante estos últimos años. Lo que en un principio parecía una plataforma de entretenimiento se ha consolidado como un espacio donde lo cotidiano se convierte en contenido viral y útil para todo tipo de usuarios.

Desde recetas rápidas hasta remedios caseros, el éxito de estas publicaciones en la plataforma demuestra que los pequeños consejos prácticos tienen un gran impacto en la vida diaria. Así, lo que comenzó como un simple experimento doméstico se ha convertido en una guía improvisada para miles de usuarios que buscan mantener sus zapatillas impecables.