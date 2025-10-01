España

Un abogado explica cuáles son los tres motivos más comunes por los que se despide a trabajadores de supermercado: “La empresa le procede a despedir por una transgresión de la buena fe contractual”

El experto retoma un caso real en el que un empleado fue despedido por llevarse fresas valoradas en seis euros, destinadas a ser desechadas

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Un abogado explica los casos
Un abogado explica los casos más comunes de despido en supermercados. (Tiktok)

Existen múltiples motivos por los que un empleado de supermercado puede ser despedido, pero hay unos cuantos que están relacionados con el “exceso de confianza” de la persona contratada para con la empresa. Algunas personas se creen exentas de cualquier peligro, pero cuando son pilladas con las manos en la masa, el despido es inmediato. Así mismo llegamos al vídeo de un abogado, conocido en TikTok bajo el seudónimo de “untiolegal”, que ha empleado un vídeo a través de la red social para explicar cuáles son los tres casos más comunes por los que los empleados de supermercados suelen ser despedidos.

Para comenzar el vídeo, el abogado rescata una noticia cuyo titular procede: “Un trabajador de Lidl, despedido al ser ‘pillado’ llevándose 6 euros de fresas del supermercado sin pagar”. La noticia relata el cao de un hombre que trabajaba en el supermercado Lidl, empresa que sospechaba de que sus trabajadores estaban robando productos propios. Cuando este empleado, que era mozo de almacén, se enteró de que los supervisores iban a realizar un control, retrocedió con su mochila llena de fresas para dejarlas de nuevo en el lugar de donde las había cogido. Sin embargo, no sabía que un compañero le estaba siguiendo y le vio sacando las dos cajas de tan solo 6 euros. Así, fue “pillado” y despedido al instante.

“La empresa le procede a despedir al cabo de dos días por un despido disciplinario por una transgresión de la buena fe contractual. Y esto es totalmente legal”, afirma el abogado, haciendo hincapié en que, aunque el valor de las fresas era bajo, el acto de robo es lo que justifica la sanción. Según la normativa laboral española, el despido disciplinario por robo o cualquier tipo de transgresión relacionada con la confianza es totalmente válido, independientemente del valor de lo sustraído.

“Puede ser que hayas robado 2 euros o 10.000″

El abogado explica que lo más importante en casos como este no es la cantidad robada, sino el hecho en sí de haber transgredido la confianza de la empresa. “Recordad que en un despido disciplinario por robo no importa en absoluto la cantidad. Puede ser que hayas robado 2 euros, que hayas robado 15, 500 o 10.000. Lo importante es el hecho, el haber transgredido la confianza de tu empresa, y aquí no hay graduación que valga. El despido es totalmente procedente siempre que se pueda demostrar robo”, agrega el experto legal.

Este detalle es clave, ya que muchas personas creen erróneamente que si la cantidad es baja, no se justificaría un despido. Sin embargo, según el abogado, la confianza rota entre el empleado y la empresa es suficiente para que el despido sea considerado procedente.

Algunas excepciones

A pesar de que el robo puede justificar el despido disciplinario, el abogado destaca que existen ciertas excepciones a esta regla general. “Salvo que sea una conducta permitida por la empresa. Hay muchos supermercados que permiten quedarte con la mercancía que se va a tirar. Entonces, eso no sería un despido y en algunos casos, y solo en algunos casos, se ha permitido que la mercancía tenga un valor de cero, pero esto es algo que hay que valorar en cada caso”, señala.

Esto se refiere a los productos que están próximos a caducar o que, por alguna razón, se desechan. En muchos supermercados, especialmente en los casos donde los productos no se pueden vender, algunos empleados tienen permitido quedarse con ellos, siempre que la empresa lo haya autorizado previamente. Sin embargo, este permiso debe estar claramente establecido y no es algo que se aplique a todos los casos de manera automática.

Las tres causas más comunes de despido

Existe un motivo más por el que un empleado puede ser despedido, lo cual es otra forma de robo hacia la empresa: “Cuando hay un robo o cuando en los descuentos de las cajeras que se ponen el código de su propia tarjeta, eso también es una apropiación indebida y el despido sería procedente”. Explicado más claramente, el abogado se refiere a que los empleados utilices sus códigos de descuento con otros clientes para su beneficio.

Por todo esto, estos son los tres motivos más comunes de despido en supermercado:

  • Robo de productos: Cualquier tipo de sustracción de productos, ya sea intencionada o por descuido, puede ser motivo de despido disciplinario. Como se explicó anteriormente, el valor de los productos no es relevante, solo el acto de robar.
  • Quedarse con productos que van a ser desechados: Algunos empleados creen que pueden quedarse con la mercancía que está destinada a la basura o al desecho, pero si esto no está autorizado por la empresa, se trata de un robo y puede conllevar el despido.
  • Uso indebido de descuentos o promociones: Un comportamiento cada vez más común en algunos cajeros es el uso de su propia tarjeta de cliente para obtener descuentos en las compras de los clientes. Este tipo de acción también es considerado como apropiación indebida y es motivo de despido disciplinario.

Temas Relacionados

AbogadoSupermercadosDespidosEmpresasEmpresas EspañaEspaña-EconomiaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Arqueólogos descubren en Málaga una tumba de 5.000 años de antigüedad repleta de tesoros antiguos

Los investigadores de la Universidad de Cádiz han hallado un gran dolmen de 13 metros de longitud, así como osarios y ajuares en el interior de la estructura funeraria

Arqueólogos descubren en Málaga una

Gonzalo Bernardos, economista, lanza una advertencia sobre la crisis inmobiliaria: “No sé dónde vamos a poner a la gente”

El economista advierte sobre la crisis del alquiler, la escasez de oferta de inmuebles disponibles en el mercado y la necesidad de medidas efectivas para garantizar el acceso a la vivienda

Gonzalo Bernardos, economista, lanza una

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 1 de octubre

Además del valor promedio de los combustibles en España, aquí están los costos más baratos

El precio más alto de

Así funciona la vacuna que hace que dejes de ser alérgico a gatos y perros: cuánto cuesta y cómo conseguirla

El tratamiento con inmunoterapia, aplicado bajo supervisión médica, ha demostrado disminuir la sensibilidad a los alérgenos de las mascotas

Así funciona la vacuna que

​​España peligrosamente cerca de Pekín, según los números

El aparente bajo perfil en la relación puede encubrir en realidad una dependencia preocupante

​​España peligrosamente cerca de Pekín,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La tasa turística sigue adelante

La tasa turística sigue adelante en Galicia: la Justicia deniega la petición de suspensión cautelar promovida por la asociación de hoteleros

Un Ayuntamiento del PP ha adjudicado su Ruta de la Tapa a la empresa de comunicación del hermano de un asesor municipal

Desde inmigración hasta las armas: el Gobierno trata de resolver los escollos pendientes para salvar los Presupuestos

Un juzgado investiga a dos jinetes por estafar a la yeguada de élite para la que trabajaban y malvender 43 caballos de pura sangre que ahora están en su poder

Un padre deberá seguir pagando 250 euros de pensión a su hija universitaria pese a no tener relación con ella: la Justicia rechaza su intento de anularla

ECONOMÍA

Viajes del Imserso 2025/2026: las

Viajes del Imserso 2025/2026: las fechas clave para no perder tu plaza

Gonzalo Bernardos, economista, lanza una advertencia sobre la crisis inmobiliaria: “No sé dónde vamos a poner a la gente”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 1 de octubre

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas cosas son presión laboral, quieren que te vayas de la empresa”

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 1 de octubre

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson