España

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 1 de octubre

Además del valor promedio de los combustibles en España, aquí están los costos más baratos

Por Infobae Noticias

Guardar
Desde gasolina y hasta diésel,
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Infobae)

Antes de llenar el tanque de tu vehículo, consulta cuáles son el precio de los principales combustibles en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza este 1 de octubre dados a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,539 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo: 1,215 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,225 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,29 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,455 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,617 euros el litro

Precio mínimo: 1,298 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,677 euros el litro

Precio mínimo: 1,345 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,633 euros el litro

Precio mínimo: 1,349 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,584 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,574 euros el litro

Precio mínimo: 1,215 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,655 euros el litro

Precio mínimo: 1,225 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,612 euros el litro

Precio mínimo: 1,29 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,519 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,572 euros el litro

Precio mínimo: 1,219 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,251 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,475 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo: 1,323 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,517 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,629 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles cambia todos los días (Europa Press)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Temas Relacionados

GasolinaPrecio GasolinaEspaña-EconomiaNoticias

Últimas Noticias

Arqueólogos descubren en Málaga una tumba de 5.000 años de antigüedad repleta de tesoros antiguos

Los investigadores de la Universidad de Cádiz han hallado un gran dolmen de 13 metros de longitud, así como osarios y ajuares en el interior de la estructura funeraria

Arqueólogos descubren en Málaga una

Gonzalo Bernardos, economista, lanza una advertencia sobre la crisis inmobiliaria: “No sé dónde vamos a poner a la gente”

El economista advierte sobre la crisis del alquiler, la escasez de oferta de inmuebles disponibles en el mercado y la necesidad de medidas efectivas para garantizar el acceso a la vivienda

Gonzalo Bernardos, economista, lanza una

Así funciona la vacuna que hace que dejes de ser alérgico a gatos y perros: cuánto cuesta y cómo conseguirla

El tratamiento con inmunoterapia, aplicado bajo supervisión médica, ha demostrado disminuir la sensibilidad a los alérgenos de las mascotas

Así funciona la vacuna que

​​España peligrosamente cerca de Pekín, según los números

El aparente bajo perfil en la relación puede encubrir en realidad una dependencia preocupante

​​España peligrosamente cerca de Pekín,

Las tres razas de perro que no deberías de tener si eres principiante, según un experto

Estos animales requieren un esfuerzo extra para cuidarlos que puede complicarse para los que nunca han tenido animales

Las tres razas de perro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La tasa turística sigue adelante

La tasa turística sigue adelante en Galicia: la Justicia deniega la petición de suspensión cautelar promovida por la asociación de hoteleros

Un Ayuntamiento del PP ha adjudicado su Ruta de la Tapa a la empresa de comunicación del hermano de un asesor municipal

Desde inmigración hasta las armas: el Gobierno trata de resolver los escollos pendientes para salvar los Presupuestos

Un juzgado investiga a dos jinetes por estafar a la yeguada de élite para la que trabajaban y malvender 43 caballos de pura sangre que ahora están en su poder

Un padre deberá seguir pagando 250 euros de pensión a su hija universitaria pese a no tener relación con ella: la Justicia rechaza su intento de anularla

ECONOMÍA

Viajes del Imserso 2025/2026: las

Viajes del Imserso 2025/2026: las fechas clave para no perder tu plaza

Gonzalo Bernardos, economista, lanza una advertencia sobre la crisis inmobiliaria: “No sé dónde vamos a poner a la gente”

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas cosas son presión laboral, quieren que te vayas de la empresa”

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 1 de octubre

El 63% de los jóvenes prevé comprar una vivienda en cinco años pese a que los precios rozan máximos históricos y la edad media de emancipación está en 30 años

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson