España

Capacidad de los embalses en España este miércoles 1 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La situación de los embalses
La situación de los embalses de agua en España (EFE)

La capacidad de los embalses de agua en España se encuentra en un 55,01 %, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Se trata de una noticia un tanto desalentadora, ya que significa que el almacenamiento de agua bajó en comparación con la última semana.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Así están las reservas de agua en España

Fecha: miércoles 1 de octubre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 30.827 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 55,01 %.

Variación de hace una semana: -487 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,87 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 26.855 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 47,92 %.

Cómo están los embalses en España

La capacidad del agua
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 44,17%.

Aragón: 53,62%.

Asturias: 63,38%.

C. Valenciana: 37,83%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 43,03%.

Castilla-La Mancha: 51,24%.

Cataluña: 71,95%.

Comunidad de Castilla y León: 58,91%.

Extremadura: 61,63%.

Galicia: 62,39%.

Murcia: 24,32%.

Navarra: 36,90%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 1 de octubre

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Actualización del tipo de cambio

Rosalía cumple el sueño de una española al visitar su cafetería de París 371 días después de la apertura: “Nos dijo que le encantaba el proyecto, el café y todo el concepto”

La catalana visitó el local junto con su hermana Pili y su mánager

Rosalía cumple el sueño de

La lucha de los padres de Emma, ​​la niña que murió a los 12 años tras una carrera en el colegio: “No es humano vivir sin ella”

La familia de la adolescente continúan luchando judicialmente para demostrar las negligencias que cometieron los adultos responsables del evento

La lucha de los padres

Receta de salchichas de pollo caseras con puré de patata de Joseba Arguiñano: “Con ingredientes naturales y de primera calidad”

El chef ha señalado que esta receta “te da la seguridad de saber qué es lo que llevan dentro”

Receta de salchichas de pollo

Una madre de cinco hijos fue asesinada accidentalmente por su mastín-rottweiler durante una pelea por un nugget de pollo

Michelle Hempstead, una mujer inglesa de 34 años, recibió un mordisco accidental de su mascota que le dañó una arteria y le provocó una hemorragia severa que acabó con su vida al día siguiente

Una madre de cinco hijos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Ayuntamiento del PP ha

Un Ayuntamiento del PP ha adjudicado su Ruta de la Tapa a la empresa de comunicación del hermano de un asesor municipal

Desde inmigración hasta las armas: el Gobierno trata de resolver los escollos pendientes para salvar los Presupuestos

Un juzgado investiga a dos jinetes por estafar a la yeguada de élite para la que trabajaban y malvender 43 caballos de pura sangre que ahora están en su poder

Un padre deberá seguir pagando 250 euros de pensión a su hija universitaria pese a no tener relación con ella: la Justicia rechaza su intento de anularla

La asesora de Begoña Gómez recurre la decisión de que su juicio por malversación se celebre con jurado

ECONOMÍA

Actualización del tipo de cambio

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 1 de octubre

El 63% de los jóvenes prevé comprar una vivienda en cinco años pese a que los precios rozan máximos históricos y la edad media de emancipación está en 30 años

La Comisión Europea propone que los ahorradores en cuentas bancarias obtengan “incentivos y exenciones” fiscales

Un juez anula la desheredación de una esposa y su hija por falta de pruebas de maltrato al fallecido y por las contradicciones de los testigos presentados por la única heredera

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre la baja médica: “Solo en estos casos vas a cobrar todo el dinero”

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson