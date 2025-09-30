España

Un ladrón es sorprendido en una autocaravana después de robar varios objetos de gran valor

El hombre de 33 años tiene prohibido entrar durante dos años a Artas

Por Carolina Montes

Guardar
Ladrón intentando entrar en una
Ladrón intentando entrar en una vivienda (Steffen Salow/Pixabay)

Un ladrón es sorprendido en una autocaravana después de haber cometido varios robos y allanamientos en la localidad francesa de Artas. El hombre de 33 años es conocido de la policía, al ser reincidente de varios delitos y estar previamente condenado.

El 27 de septiembre, el treintañero fue sorprendido a media mañana en una autocaravana en la que había pasado la noche. El hombre era muy conocido en el pueblo y los vecinos de la zona insisten en que no era la primera vez que le veía, ni que merodeaba por el lugar. Días previos a los robos, se le vio andando por allí: “El miércoles por la noche, estaba escondido detrás de mis árboles. Nos vigila”.

Según Le Dauphiné Libéré, el ladrón había robado objetos personales de valor que incluían relojes, tablets y bicicletas. Las piezas sustraídas fueron encontradas por la policía en la casa de su madre. El hombre confesó haber saltado la valla de los domicilios. Sin embargo, el 4 de agosto, el sospechoso ya había entrado en un garaje de la localidad para llevarse 15 botellas de vino y otras provisiones. Según la investigación de este suceso, esa noche habían desaparecido casi 80 botellas.

El hombre es conocido de la policía y ha sido condenado en múltiples ocasiones. Previamente, fue sentenciado a un año de prisión y el tribunal también ordenó la ejecución de una condena anterior de seis meses. Además, ahora se le aplica la prohibición de no poder entrar al municipio de Artas durante dos años.

Métodos para evitar robos en los domicilios

Los robos en domicilios pueden ocurrir con frecuencia al existir bandas organizadas que se dedican a ello. Es comprensible que haya personas que sientan miedo o quieran establecer precauciones respecto a estos sucesos que pueden cambiar su vida en cuestión de un abrir y cerrar de ojos.

La Guardia Civil da algunos consejos para prevenir este tipo de actos. El primero es comprobar que las puertas y las ventanas de la casa están cerradas cuando no vaya a haber nadie en ella. Es la principal vía de entrada de cualquier persona y también de los ladrones, así que repasar que todo está bien cerrado es un primer paso importante acompañado de cerrar la puerta con llave.

Los autores cometían la mayoría de los robos a ciudadanos extranjeros que se encontraban de vacaciones (Guardia Civil)

No dejar las persianas completamente bajadas cuando no haya nadie. Durante el día, esto es señal claro de que no hay ninguna persona dentro del domicilio y si se repite durante varios días seguido podría ser un claro atractivo para los ladrones.

Si vives en un lugar alejado de la ciudad, la Guardia Civil recomienda tener un buen alumbrado fuera de la vivienda y si es necesario un perro bien amaestrado para ahuyentar o avisar en caso de ver una persona sospechosa alrededor de la casa.

No dejar dinero u objetos de valor, como joyas, en el domicilio para evitar que sean sustraídos en caso de robo. Si se tienen, es preferible no decir que están ni en qué lugar se encuentran. Además, es recomendable hacer una fotografía de dichos objetos para que en caso de robo se pueda justificar.

Recomendaciones en caso de robo

La Guardia Civil aporta una serie de recomendaciones por si desgraciadamente ocurre un robo. Lo primero y fundamental es mantener la calma y no acceder a la vivienda ni mover nada que haya podido ser manipulado previamente por los ladrones.

Avisar a los Cuerpos de Seguridad que operan en la zona. El número de la Guardia Civil es el 062, pero también se puede llamar al 112 que es el teléfono de emergencias.

Cuando se presenta la denuncia, se debe aportar documentos que certifiquen cuáles son los objetos robados, ya sea con fotografías o con facturas. También es necesario solicitar un justificante de dicha denuncia.

Temas Relacionados

robossucesosfranciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una española viviendo en Estados Unidos explica por qué tienes que dar propina “sí o sí”: “La atención es espectacular”

Mariona Falomi cuenta en su TikTok este hecho que es tratado cultural

Una española viviendo en Estados

9 de cada 10 europeos considera crítica su salud financiera, según un informe

Los datos de EFPA reflejan que solo un 11% de los encuestados conoce con precisión sus ingresos y apenas un 9% lleva un registro detallado de ellos

9 de cada 10 europeos

La técnica de yoga que usa Pablo Motos para relajarse antes de presentar un programa

Estos son los pasos que sigue el presentador antes de empezar ‘El Hormiguero’

La técnica de yoga que

Cambio radical del tiempo en España: la AEMET pronostica un comienzo de octubre estable con la llegada de un anticiclón

Las lluvias torrenciales que han sacudido el litoral mediterráneo desaparecerán a lo largo de mañana para dar paso a cielos despejados

Cambio radical del tiempo en

Sanidad rechaza retirar el borrador del Estatuto Marco y negociar uno exclusivo para médicos a tres días de la huelga: “Es inaceptable”

Era la exigencia del comité de huelga para desconvocar la protesta prevista para este viernes

Sanidad rechaza retirar el borrador
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía niega que la

La Fiscalía niega que la labor de Begoña Gómez en la Complutense pueda calificarse como negocio y cuestiona la instrucción

Una madre divorciada consigue que la pensión para sus dos hijos suba de 500 a 700 euros: la Justicia señala que el padre gana casi el doble

Esta es la mejor ITV de España, según las reseñas de Google

El Gobierno no se pone de acuerdo en la propuesta de Trump para Gaza: el PSOE lo ve “una oportunidad” y Sumar “una imposición”

El Gobierno destinará 2,4 millones a exhumar cuerpos de fosas de la Guerra Civil: irán a “donde hay seguridad de encontrar restos”

ECONOMÍA

9 de cada 10 europeos

9 de cada 10 europeos considera crítica su salud financiera, según un informe

El precio de la vivienda usada sube un 17% interanual y representa el mayor incremento de los últimos 20 años

La inversión en ladrillo gana músculo: el inmobiliario es el activo más valioso del mundo y ya suma 394 billones de dólares

El mayor accionista individual del Sabadell respalda la OPA del BBVA mientras el banco catalán la rechaza y sube el dividendo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Una estrella de la UFC

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson

Cumplió el sueño de todo motero y se hizo un circuito en casa: ahora lo enseña y lo ha puesto a la venta