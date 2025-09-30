Un ladrón es sorprendido en una autocaravana después de robar varios objetos de gran valor

Ladrón intentando entrar en una vivienda (Steffen Salow/Pixabay)

Un ladrón es sorprendido en una autocaravana después de haber cometido varios robos y allanamientos en la localidad francesa de Artas. El hombre de 33 años es conocido de la policía, al ser reincidente de varios delitos y estar previamente condenado.

El 27 de septiembre, el treintañero fue sorprendido a media mañana en una autocaravana en la que había pasado la noche. El hombre era muy conocido en el pueblo y los vecinos de la zona insisten en que no era la primera vez que le veía, ni que merodeaba por el lugar. Días previos a los robos, se le vio andando por allí: “El miércoles por la noche, estaba escondido detrás de mis árboles. Nos vigila”.

Según Le Dauphiné Libéré, el ladrón había robado objetos personales de valor que incluían relojes, tablets y bicicletas. Las piezas sustraídas fueron encontradas por la policía en la casa de su madre. El hombre confesó haber saltado la valla de los domicilios. Sin embargo, el 4 de agosto, el sospechoso ya había entrado en un garaje de la localidad para llevarse 15 botellas de vino y otras provisiones. Según la investigación de este suceso, esa noche habían desaparecido casi 80 botellas.

El hombre es conocido de la policía y ha sido condenado en múltiples ocasiones. Previamente, fue sentenciado a un año de prisión y el tribunal también ordenó la ejecución de una condena anterior de seis meses. Además, ahora se le aplica la prohibición de no poder entrar al municipio de Artas durante dos años.

Métodos para evitar robos en los domicilios

Los robos en domicilios pueden ocurrir con frecuencia al existir bandas organizadas que se dedican a ello. Es comprensible que haya personas que sientan miedo o quieran establecer precauciones respecto a estos sucesos que pueden cambiar su vida en cuestión de un abrir y cerrar de ojos.

La Guardia Civil da algunos consejos para prevenir este tipo de actos. El primero es comprobar que las puertas y las ventanas de la casa están cerradas cuando no vaya a haber nadie en ella. Es la principal vía de entrada de cualquier persona y también de los ladrones, así que repasar que todo está bien cerrado es un primer paso importante acompañado de cerrar la puerta con llave.

No dejar las persianas completamente bajadas cuando no haya nadie. Durante el día, esto es señal claro de que no hay ninguna persona dentro del domicilio y si se repite durante varios días seguido podría ser un claro atractivo para los ladrones.

Si vives en un lugar alejado de la ciudad, la Guardia Civil recomienda tener un buen alumbrado fuera de la vivienda y si es necesario un perro bien amaestrado para ahuyentar o avisar en caso de ver una persona sospechosa alrededor de la casa.

No dejar dinero u objetos de valor, como joyas, en el domicilio para evitar que sean sustraídos en caso de robo. Si se tienen, es preferible no decir que están ni en qué lugar se encuentran. Además, es recomendable hacer una fotografía de dichos objetos para que en caso de robo se pueda justificar.

Recomendaciones en caso de robo

La Guardia Civil aporta una serie de recomendaciones por si desgraciadamente ocurre un robo. Lo primero y fundamental es mantener la calma y no acceder a la vivienda ni mover nada que haya podido ser manipulado previamente por los ladrones.

Avisar a los Cuerpos de Seguridad que operan en la zona. El número de la Guardia Civil es el 062, pero también se puede llamar al 112 que es el teléfono de emergencias.

Cuando se presenta la denuncia, se debe aportar documentos que certifiquen cuáles son los objetos robados, ya sea con fotografías o con facturas. También es necesario solicitar un justificante de dicha denuncia.