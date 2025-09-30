España

Un hombre de 53 años confiesa en directo el asesinato de sus padres de 92 y 83 años: les escondió para seguir cobrando sus pensiones

Afirmó haberlos enterrado en el patio trasero de su casa y que actuó por “cumplimiento de su deber”

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

El presunto asesino entrevistado en
El presunto asesino entrevistado en televisión (Captura de pantalla CBS6)

Un hombre admitió durante una entrevista televisiva haber asesinado a sus padres y haberlos enterrado en el patio trasero de su casa en el norte del estado de Nueva York hace ocho años. Tras esa confesión, fue arrestado a la salida del estudio.

Su nombre es Lorenz Kraus. El hombre, de 53 años, se presentó el pasado jueves ante las cámaras para realizar su sorprendente confesión, un día después de que la policía dijera que había recuperado dos cadáveres en una casa de Albany. La policía estaba realizando una investigación a Franz y Theresia Kraus, padres del presunto asesino, que todavía estaban recibiendo pagos del Seguro Social a pesar de no haber sido vistos ni escuchados en años.

Una entrevista fugaz

Loren Kraus se puso en contacto con el medio de comunicación local CBS6 y concedió una entrevista de media hora en la que describió las muertes como asesinatos por piedad para sus padres ancianos que se estaban volviendo más frágiles.

Según informa Associated Press, Stone Grissom, director de noticias de la cadena de televisión, declaró a The Times-Union que la entrevista surgió cuando Kraus envió un correo electrónico con una declaración de dos páginas en la que incluía su número de teléfono y afirmaba haber enterrado a sus padres en su jardín.

El presunto asesino siendo entrevistado
El presunto asesino siendo entrevistado (Captura de pantalla CBS6)

El presentador Greg Floyd contó con solo 10 minutos para prepararse, y el propio Floyd comentó a The Associated Press: “Pensé que estaba en una misión para encontrar la verdad de lo que sucedió”. También añadió que al no poder prepararse las preguntas se limitó a seguir lo que decía y reaccionar a ello.

Durante la entrevista, Kraus se negó en repetidas ocasiones, primero, a declarar directamente que había matado a la pareja, y posteriormente a decir cómo murieron sus padres. Finalmente, tras la insistencia del presentador y tras ocho minutos de charla, Kraus dijo que había asfixiado a ambos y describió cómo lo hizo, a su padre con las manos desnudas y a su madre con una cuerda.

Investigación de fraude

El descubrimiento de los cuerpos en el patio de una calle de pequeñas casas muy juntas fue la conclusión de la investigación de delitos financieros que según la policía, encontró que Kraus había estado cobrando los beneficios de sus padres y usando los fondos para su propio uso personal, afirma Associated Press.

El presentador Floyd comentó que la historia les sorprendió por completo, ya que nunca nadie había denunciado la desaparición de la pareja. Los vecinos creían que se habían mudado de vuelta a Alemania, dijo Floyd. “El público nunca supo nada hasta el martes, cuando una serie de vehículos policiales aparecieron en esa calle y comenzaron a registrar una casa y a cavar en el patio trasero”, dijo.

Fotografía de archivo en donde
Fotografía de archivo en donde se ve un oficial de Seguridad Nacional de Estados Unidos. EFE/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH

También comentó que la entrevista fue muy diferente a cualquier otra que hubiera realizado antes en sus 45 años de carrera. Pero dijo que seguía pensando en la pareja, que tenía 92 y 83 años, y a quienes su hijo describió como supervivientes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, afirma Associated Press. Greg Floyd finalmente plantea: “Bueno, ¿al menos hicimos justicia por estas dos personas que perdieron la vida?”

Rebekah Sokol, defensora pública adjunta del condado de Albany, quien representó a Kraus en la audiencia del viernes, dijo que investigaría cómo se llevó a cabo la entrevista porque “si los medios de comunicación fueron esencialmente agentes de la policía en este asunto, eso podría generar dudas sobre si los comentarios de Kraus en la entrevista serían legalmente admisibles en el juicio”.

