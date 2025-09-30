España

Rafael Santandreu, psicólogo: “Con la programación correcta, los cambios nos encantarán. Son necesarios para disfrutar de la vida”

Claves y consejos para abrazar los cambios de la vida y cambiar la perspectiva

Por María Rodríguez

Rafael Santandreu en su Instagram
Rafael Santandreu en su Instagram (@santandreurafael)

Rafael Santandreu, psicólogo, escritor y divulgador catalán, acudió ayer a Atrévete Dial y publicó en su cuenta de Instagram (@santandreurafael) una parte de su visita al programa. Más concretamente, la que trata sobre cómo adaptarse de manera correcta a los cambios vitales o, por lo menos, cómo cambiar la perspectiva frente a ellos. Su premisa fue la siguiente: “Muchas veces sufrimos desadaptación a los cambios. Y como siempre, amigos míos, todo es mental. Con la programación correcta, los cambios nos encantarán. Porque en realidad, son necesarios para disfrutar de la vida”.

De lo que habla el psicólogo, la desadaptación a los cambios, puede convertirse en un trastorno de adaptación si dura más de seis meses, según Clínica Mayo. Esto es más común de lo que parece. Aunque no hay una cifra única global, se estima que afecta al 2% de la población mundial, según un estudio de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) que sigue en curso.

Este trastorno puede causar síntomas como ansiedad, tristeza, confusión, aislamiento o problemas para funcionar en el día a día. Actualmente, su tratamiento principal es la psicoterapia (terapia de conversación), que ayuda a brindar apoyo y enseña las estrategias necesarias para manejar cómo afrontar dichos cambios.

Noticias del día 29 de septiembre del 2025.

Un ejemplo de consulta: El cambio de Laura

Santandreu contó el caso de una paciente, Laura, que acudió a su consulta tras empezar la universidad. “Rafael, he empezado la universidad y no estoy a gusto, no me adapto bien y no estoy bien. Yo en la secundaria era muy feliz. Conocía a todos los profesores, a mis compañeros, era muy buena alumna... todo era tan guay. Aquí en la universidad los profesores no te conocen, hay 70 alumnos por clase... No es lo mismo. Te parecerá una tontería, pero me encantaría volver a la secundaria", confesó.

Según contaba el psicólogo, la paciente añoraba la familiaridad de su anterior etapa de vida, sufriendo una nostalgia que le provocaba querer volver a ella. Frente a esto, él fue tajante: “Si yo pudiera hacer un milagro y dejarte para siempre en la secundaria al principio sería feliz, pero luego me maldecirías. Dirías `no quiero estar siempre en la misma clase haciendo lo mismo, como el día de la marmota’. Sería insufrible”.

“Pensemos que demasiada monotonía sería letal” explicó. La posición es clara: se necesita salir de la rutina para no perder la conexión emocional que se tienen con las experiencias. Estar atrapados en la zona de confort solo provocaría desafección, infelicidad y una terrible falta de interés en todo lo que se hace.

“A mi el colegio me encantó, pero la universidad mucho más. Descubrí nuevos amigos, mucho más maduros, descubrí salir por la noche, descubrí el sexo... Me moló mucho” contó con humor.

Los cambios como motor vital

En su mensaje, Santandreu insistió en que los cambios no solo son inevitables, sino que son necesarios para ser feliz. “Siempre, cuidado, que no te reveles estúpidamente a ellos”.

En tiempos de incertidumbre y transformaciones rápidas, el consejo que deja es el siguiente: “Siempre que notes que no te adaptas a un cambio, lo que tiene que cambiar es tu cabeza. Ábrete a ellos, ponte en disposición de disfrutarlos. En toda situación hay retos nuevos maravillosos. Depende de ti disfrutarlos o no”.

