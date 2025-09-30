España

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 30 de septiembre

Así amanecieron los precios de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

Por Infobae Noticias

Desde gasolina y hasta diésel,
aquí el precio de los principales combustibles (Infobae)

Este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España. Los montos más caros y más baratos de este martes 30 de septiembre, según información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,544 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,559 euros el litro

Precio mínimo: 1,215 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,225 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,29 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,449 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,612 euros el litro

Precio mínimo: 1,298 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,345 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,632 euros el litro

Precio mínimo: 1,345 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,765 euros el litro

Precio mínimo: 1,594 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,572 euros el litro

Precio mínimo: 1,215 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,662 euros el litro

Precio mínimo: 1,225 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,622 euros el litro

Precio mínimo: 1,29 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,519 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,572 euros el litro

Precio mínimo: 1,217 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,682 euros el litro

Precio mínimo: 1,241 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,632 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,782 euros el litro

Precio mínimo: 1,43 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo: 1,355 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,647 euros el litro

Precio mínimo: 1,52 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,629 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

