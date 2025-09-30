España

Bruselas embarga más de 200 millones de euros a España por el impago de las primas a las empresas de energía renovable

La justicia belga autoriza el bloqueo de fondos europeos a la empresa estatal Enaire por impagos y presiona sobre las autoridades y el control aéreo español

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Bruselas embarga más de 200
Bruselas embarga más de 200 millones de euros a España por el impago de las primas a las energías renovables. (Imagen Composición Infobae)

La justicia belga ha intensificado la presión sobre el Gobierno español tras embargar 207,3 millones de euros por el impago de las indemnizaciones a empresas de energías renovables. La medida afecta directamente a los pagos que Eurocontrol, el organismo europeo de control aéreo, realiza a Enaire, la empresa estatal que gestiona el espacio aéreo español.

Origen de los impagos

El conflicto se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero implementó un programa de ayudas para fomentar la producción eléctrica a partir de fuentes renovables. Sin embargo, en 2013, el Ejecutivo, presidido entonces por Mariano Rajoy, eliminó estas primas con carácter retroactivo, lo que desató una oleada de litigios internacionales.

Las empresas afectadas recurrieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), vinculado al Banco Mundial. Hasta la fecha, Ciadi ha fallado a favor de los demandantes en 26 de los 52 procedimientos presentados, incluyendo indemnizaciones, intereses de demora y gastos legales.

Zapatero implementó un programa de
Zapatero implementó un programa de ayudas para fomentar las energías renovables, pero Rajoy lo eliminó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Embargos en Bélgica

El reciente embargo responde a la solicitud de la empresa estadounidense RREEF y otras compañías perjudicadas ante la falta de ejecución de los laudos arbitrales. Inicialmente, los acreedores esperaban recuperar aproximadamente 80 millones de euros, pero finalmente la cifra bloqueada ascendió a 207,3 millones.

De ese total, 197,3 millones de euros corresponden a pagos que debía recibir Enaire y los 10 millones restantes a obligaciones menores. Los laudos arbitrales están amparados por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), aunque España y otros países europeos ya han anunciado su salida del acuerdo. Esto ha llevado a las compañías a recurrir a tribunales ordinarios para ejecutar las sentencias.

La Corte de Apelación de Bruselas autorizó el 18 de junio intervenir los pagos de Eurocontrol a Enaire en caso de incumplimiento, y un mes después, otro tribunal autorizó el embargo de cuentas bancarias de la organización que recauda las tasas del espacio aéreo comunitario.

Además, no es la primera vez que la justicia se ve obligada a intervenir. Un año antes, ya se habían realizado embargos por 105 millones de euros para satisfacer las deudas con Blasket Renewable Investment.

Sánchez: "El Gobierno lanzará cuatro nuevos programas para acelerar la transición energética".

El caso más destacado: Eurus Energy

El caso que más llama la atención es el de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota, que invirtió cientos de millones en parques eólicos y fotovoltaicos en Galicia y Asturias. El laudo arbitral del Ciadi reconoció a la compañía el derecho a percibir 106,2 millones de euros más intereses, actualmente superiores a los siete millones, por la retirada retroactiva de las primas a las renovables.

Los intentos de España por anular este laudo han sido rechazados sistemáticamente, lo que llevó a las empresas afectadas a solicitar el embargo de los pagos de Eurocontrol. Situaciones similares se han producido en otros países como Reino Unido, Australia y Estados Unidos, donde recientemente se han dictado sentencias que suman más de 480 millones de euros en resarcimientos.

Ahora, las compañías esperan alcanzar acuerdos para cerrar un capítulo que se prolonga desde hace más de una década, y que, según sus estimaciones, ha provocado una caída de más de 60% en la inversión extrajera en el sector energético.

Temas Relacionados

Energías RenovablesEnergía EspañaSentenciasJusticiaDineroEurosTransición EnergéticaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El precio de la vivienda usada sube un 17% interanual y representa el mayor incremento de los últimos 20 años

Según Fotocasa, el precio medio es de 2.756 euros por metro cuadrado, costando de media una casa de 80 metros cuadrados 220.480 euros

El precio de la vivienda

Rafael Santandreu, psicólogo: “Con la programación correcta, los cambios nos encantarán. Son necesarios para disfrutar de la vida”

Claves y consejos para abrazar los cambios de la vida y cambiar la perspectiva

Rafael Santandreu, psicólogo: “Con la

Un profesor es atacado violentamente por un alumno que se negó a entregarle el teléfono móvil

El incidente reabre el debate sobre el uso de teléfonos en las aulas en un país en que está prohibido por ley

Un profesor es atacado violentamente

Un ciclista de 57 años sobrevive a una caída de 15 metros en un acantilado: uno de sus pulmones y el hígado resultaron perforados

Estuvo seis horas gravamente herido sin poder moverse. Finalmente las autoridades lograron dar con él

Un ciclista de 57 años

“Siempre seré tu mami”, la conmovedora historia de una gallina y un huevo de pavo real que inspiró el libro

El relato aborda la importancia de la adopción, transmitiendo un mensaje de amor incondicional y aceptación más allá de las diferencias

“Siempre seré tu mami”, la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía niega que la

La Fiscalía niega que la labor de Begoña Gómez en la Complutense pueda calificarse como negocio y cuestiona la instrucción

Una madre divorciada consigue que la pensión para sus dos hijos suba de 500 a 700 euros: la Justicia señala que el padre gana casi el doble

Esta es la mejor ITV de España, según las reseñas de Google

El Gobierno no se pone de acuerdo en la propuesta de Trump para Gaza: el PSOE lo ve “una oportunidad” y Sumar “una imposición”

El Gobierno destinará 2,4 millones a exhumar cuerpos de fosas de la Guerra Civil: irán a “donde hay seguridad de encontrar restos”

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda usada sube un 17% interanual y representa el mayor incremento de los últimos 20 años

La inversión en ladrillo gana músculo: el inmobiliario es el activo más valioso del mundo y ya suma 394 billones de dólares

El mayor accionista individual del Sabadell respalda la OPA del BBVA mientras el banco catalán la rechaza y sube el dividendo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sandra Sánchez, jurista: “Fingir que tu casa tiene alarma puede costarte una multa de 600 euros al día”

DEPORTES

Fueron sancionados por dopaje y

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson

Cumplió el sueño de todo motero y se hizo un circuito en casa: ahora lo enseña y lo ha puesto a la venta

El preparador físico de Marc Márquez, sobre el estado de forma del piloto: “Él no tiene que esforzarse por mantener hábitos saludables”

Hamilton despide a su perrito Roscoe, uno más del paddock de Ferrari: “Murió en mis brazos, amado hasta el último segundo”