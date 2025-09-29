Una española que vive en Estados Unidos critica la conducción del país: “No entienden las rotondas”

Captura de vídeo (TikTok)

Mariona Falomi es una joven española que reside en Estados Unidos mientras trabaja como au pair. Su experiencia en el país la ha convertido en creadora de contenido en TikTok, donde comparte a menudo las diferencias que observa entre la vida estadounidense y la española. En sus vídeos, que suelen acumular miles de visualizaciones, habla de temas cotidianos como la comida, las costumbres sociales o la conducción.

En su última publicación, Falomi ha mostrado su frustración con los conductores norteamericanos y, en concreto, con la manera en que suelen circular por las rotondas, algo que para ella resulta inexplicable.

“No saben conducir en las rotondas”

La tiktoker explica que, cada vez que se aproxima a una rotonda, los coches que circulan dentro (que, según las normas de tráfico españolas y de la mayoría de países europeos, deberían tener prioridad) frenan inesperadamente al pasar frente a una salida. “Hay pocas, y las pocas que hay siempre me pasa lo mismo”, comenta indignada en su vídeo.

Falomi señala que, en Estados Unidos, el manual de aprendizaje para obtener el permiso de conducir apenas ofrece explicaciones sobre cómo funcionan las rotondas. Esto, según ella, podría explicar la confusión generalizada sobre las prioridades. “Si tú estás dentro del círculo tienes prioridad, no al revés. No tú dentro del círculo tienes que parar en cada entrada que tiene la rotonda a dejar pasar la gente. ¿En qué otro país pasa esto? ¿Solo en Estados Unidos?”, se pregunta confusa.

Imagen de una rotonda (Freepik)

Debate en redes sociales

El vídeo no ha tardado en hacerse viral, generando cientos de comentarios de usuarios que se han mostrado divididos. Algunos se han sentido aludidos y han defendido el comportamiento de los conductores estadounidenses: “En muchos países la prioridad no la tiene quien está dentro de la rotonda, sino el que va a entrar. Por eso frenan para dejarte pasar, lo están haciendo bien, solo funcionan diferente”, escribió un usuario.

Otros, en cambio, han apoyado a Falomi asegurando que la situación es similar en otras partes del mundo. “En Australia no saben hacer una rotonda. No saben ni quién tiene prioridad”, comentaba otro espectador, mientras que varios europeos coincidieron en que la norma de dar preferencia a los que ya están dentro del círculo es más lógica y segura.

Lo que para la española es una muestra clara de que “los estadounidenses no saben conducir”, en realidad refleja las diferencias que existen entre países. Mientras que en Europa la prioridad en una rotonda suele recaer en el vehículo que ya circula dentro, en algunos estados de Estados Unidos la preferencia puede variar en función de la señalización, y en otros casos se aplica la norma general de “ceder el paso” que confunde a muchos conductores. La falta de rotondas en las carreteras estadounidenses contribuye a que muchos conductores no estén habituados a utilizarlas correctamente.

El caso de Mariona Falomi es un ejemplo más de cómo TikTok se ha convertido en un escaparate donde jóvenes comparten sus choques culturales y cotidianos. Sus vídeos no solo generan debate, sino que también ayudan a visibilizar cómo algo tan común como una rotonda puede funcionar de manera muy distinta en cada país.