Roban más de 114.000 euros en langostinos congelados de la fábrica de una empresa: 28.000 euros de recompensa para capturar a los culpables

Los ladrones utilizaron un tractor para llevarse toda la mercancía

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Gambas y langostinos congelados (Adobe Stock)

Una compañía de productos de marisco ha denunciado en Reino Unido el robo de más de 100.000 euros de producto. La empresa, Sykes Seafood S.L., ha sido víctima de “un crimen dirigido y de gravedad”, según han expresado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado alrededor de la 1:50 horas de la madrugada, en el polígono industrial, Sefton Lane, Maghull, ubicado en el área de Merseysid, al noroeste de Inglaterra. La compañía afectada, cuya sede se encuentra en Cheshire, se dedica al procesamiento y distribución de productos de mar en el Reino Unido y otros mercados externos. Según ha explicado Sykes Seafood, los ladrones acudieron a la sede de la empresa con un tractor blanco de la marca DAF, empleado por individuos aún no identificados para extraer el remolque completo de un patio que contaba con medidas de seguridad. Con el vehículo agrario, los criminales engancharon el tráiler completamente cargado y, valiéndose de maniobras precisas, lo retiraron de las instalaciones sin ser interceptados.

La empresa calcula que los ladrones se llevaron contenedores con langostinos congelados por valor de 100.000 libras esterlinas, alrededor de 114.000 euros. El asalto ha generado un alto grado de preocupación dentro de la organización y en la industria debido a la sofisticación con la que se llevó a cabo y el valor de la mercancía sustraída. “Este fue un crimen dirigido y serio contra nuestra empresa”, ha expresado el director general de la compañía, Neil Townend, en declaraciones recogidas por la BBC.

28.000 euros para quien dé con los ladrones

Desde entonces, la empresa ha tomado la decisión de ofrecer una recompensa de 25.000 libras, lo que equivale a unos 28.600 euros, para quien aporte datos comprobables que permitan no solo identificar y condenar a los responsables, sino también encontrar el remolque y los productos robados en condiciones adecuadas. “Hacemos un llamado a cualquiera que tenga información a que se acerque y ayude a la policía en su investigación”, ha expresado Townend.

Por su parte, representantes de la policía de Merseyside confirmaron la apertura de la investigación tras recibir la denuncia formal y aseguraron, en declaraciones recogidas por la BBC, que el caso se trata con alta prioridad. Las autoridades han iniciado la revisión de las cámaras de seguridad de la zona y de todos los registros de entrada y salida del polígono, mientras la empresa mantiene una colaboración estrecha para facilitar cualquier dato adicional que pueda ser útil.

Este episodio ha puesto en estado de alerta a otras empresas del sector en la región, que ahora revisan y refuerzan sus protocolos de seguridad ante el temor de que puedan producirse nuevos hechos similares. Desde la dirección de Sykes Seafood S.L. insisten en la importancia de la colaboración ciudadana y subrayan la prioridad que reviste recuperar la totalidad de la mercancía robada y que los responsables sean llevados ante la justicia. Mientras tanto, la recompensa de 25.000 libras sigue en pie como incentivo, en la esperanza de que aporte la información clave para resolver este resonante caso.

