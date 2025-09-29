España

Beéle se apodera de Apple España: estas son las canciones más escuchadas hoy, 29 de septiembre

Estos son los artistas que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Por Infobae Noticias

"No tiene sentido" de Beéle
"No tiene sentido" de Beéle se posiciona en el primer lugar del ranking.

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

K-pop Demon Hunters - Las
K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop

1. no tiene sentido

Beéle

El tema de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Golden se estrena hoy en este ranking. El exitazo de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

3. Me Mareo

Kidd Voodoo y JC Reyes

El sencillo más reciente de Kidd Voodoo y JC Reyes ya se vislumbra como un nuevo clásico. Me Mareo entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. TU VAS SIN (fav)

Rels B

TU VAS SIN (fav) de Rels B pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el cuarto lugar, lo que apunta a que va de salida.

5. DROGA

Mora y C. Tangana

Con una diferencia positiva de 1, DROGA de Mora y C. Tangana sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición quinta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

6. YO y TÚ

Ovy On the Drums, Quevedo y Beéle

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Ovy On the Drums, Quevedo y Beéle. Quizás por esto es que YO y TÚ debuta en el ranking directamente en la sexta posición.

7. Ruina

Xiyo, Fernandezz, Yung Beef y Quevedo

Con una diferencia favorable de 1, Ruina de Xiyo, Fernandezz, Yung Beef y Quevedo se sitúa hoy en el puesto 7 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

8. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

El que fuera un exitazo de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 7.

9. AURORA

Mora y De La Rose

Lo más nuevo de Mora y De La Rose, AURORA, entra directamente al noveno lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

10. TUCHAT

Quevedo

Cosechar éxitos es sinónimo de Quevedo. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada TUCHAT, debute en la décima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

El modelo de AirPods 4
El modelo de AirPods 4 es compatible con estas nuevas funciones.

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite “sentir” las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario.

Dicha función utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.

