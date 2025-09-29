España

El mensaje en una botella que recorrió 6.400 kilómetros para conectar a un niño de Europa y otro del Caribe

La amistad inspirada en los piratas ha tenido un reencuentro a través de una botella de ron

Por Paula Alonso

Guardar
romance, romántico, historias de amor,
romance, romántico, historias de amor, novela, narración, sea, bottle, hallazgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un niño inglés de ocho años, Harrison Mizen, lanzó una botella al mar con un pequeño mensaje. Después de recorrer florando 6.400 kilómetros, llegó al Caribe. El 23 de septiembre, recibió una respuesta al aparecer una postal de Santa Lucía en el felpudo de la puerta de su casa, cuenta el medio inglés Metro.

A Harrison Mizen le encantan los piratas, inspirado en sus mitos y leyendas, quiso vivir la experiencia de un auténtico bucanero. Recibió la ayuda de su familia. Su hermano Max, de cuatro años, y su padre Paul, de 41, ayudaron a Harrison a lanzar la botella al mar frente a la playa de Sandhaven, en el noreste de Inglaterra. Dentro puso su dirección y escribió “Hola, me llamo Harrison y tengo un hermano pequeño que se llama Max. Somos de South Shields, en Inglaterra. Espero que recibas este mensaje y que estés pasando un buen día”.

Una tierna respuesta

Santa Lucía. (Shuterstock)
Santa Lucía. (Shuterstock)

“Hola Max + Harrison. Quiero que sepas que vuestro mensaje en la botella ha sido encontrado por mí cuando estaba pescando con mi padre. Fue encontrada en la red, de forma parecida a la foto de la postal. Nos puso muy contentos al recibirla (la botella). Estamos teniendo un muy buen día y espero que vosotros también. ¿Puedes encontrar las bananas en esta postal? Las bananas crecen en este país. Besos”, se podía leer en la postal que recibió Harrison. Después de recibir la botella la semana pasada, Harrison la llevó a la escuela para una memorable presentación en la que reveló lo que decía la nota. Seguro que fue la envidia de todo el colegio.

La postal también incluía una foto de Gros Islet, una comunidad cerca del extremo norte de Santa Lucía. “Harrison está realmente feliz”, confiesa su madre. “Es encantador que se hayan tomado el tiempo para contestar. No puedo creer que llegara tan lejos”.

Una tradición marinera

En la inmensidad del océano, lanzar una botella de vidrio al agua puede convertirse en una experiencia fascinante. ¿A dónde llegará? Muchas historias y recuerdos han quedado atrapados entre esas paredes de cristal.

Durante el siglo XIX, los capitanes alemanes recibieron instrucciones de lanzar botellas al mar con mensajes que indicaban la fecha y la ubicación. Estos mensajes debían enviarse al Observatorio Naval Alemán si eran encontrados, como parte de un ambicioso proyecto para registrar las corrientes oceánicas del mundo. En los 69 años que duró esta práctica, se recuperaron 662 botellas.

Un ejemplo conmovedor ocurrió en 1914, cuando el soldado Thomas Hughes escribió una carta a su esposa, la colocó dentro de una botella de ginger-ale y la lanzó al Canal de la Mancha. Falleció dos días después, combatiendo en Francia. Décadas más tarde, en 1999, un pescador halló la botella en el río Támesis. Aunque la señora Hughes había fallecido en 1979, el mensaje aún pudo llegar a su hija, entonces de 86 años y residente en Nueva Zelanda, quien solo tenía un año cuando perdió a su padre. Sin duda, los mensajes en botellas y las emociones que contienen desafían al tiempo. No tienen fecha de caducidad.

Temas Relacionados

Viajes VeranoCalorConsumo de AguaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El yogur natural que tomaba María Branyas, la española que vivió 117 años: “Hemos recibido llamadas desde Reino Unido”

La marca catalana de productos lácteos contribuyó a mejorar la microbiota intestinal de la anciana

El yogur natural que tomaba

Le roban el coche, lo recupera, pero dos años después aún no tiene la propiedad: está registrado a nombre de una persona inexistente

Un empresario italiano afirma estar perdiendo mucho dinero al no poder recuperar su vehículo tras una estafa

Le roban el coche, lo

Un mecánico autónomo con vértigos y dolores en la columna logra que Mapfre le pague la indemnización por incapacidad temporal: la aseguradora le acusaba de conducir y visitar su negocio

Mapfre argumentó que, al haber sido visto Sabino accediendo a su taller y utilizando su coche durante el periodo de baja, no se podía considerar que estuviera imposibilitado para trabajar, tal como marcaba la póliza

Un mecánico autónomo con vértigos

Cómo un pequeño país europeo se ha convertido en el segundo mayor exportador agrícola del mundo

Son líderes en producción intensiva en invernaderos y tecnología innovadora que permite que los cultivos crezcan más rápido y produzcan rendimientos superiores al promedio mundial

Cómo un pequeño país europeo

Las series más vistas en Netflix España para pasar horas frente a la pantalla

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Netflix para estar a la altura de la competencia

Las series más vistas en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico autónomo con vértigos

Un mecánico autónomo con vértigos y dolores en la columna logra que Mapfre le pague la indemnización por incapacidad temporal: la aseguradora le acusaba de conducir y visitar su negocio

Interior rompe el contrato de 6,6 millones de euros firmado con una empresa israelí para suministrar balas a la Guardia Civil

Una inquilina utiliza su vivienda para ejercer la prostitución y la propietaria le denuncia: la Justicia ordena su desahucio

Un agente inmobiliario es condenado a pagar 100.000 euros a su exempresa: terminó su contrato y se fue a trabajar para la competencia en la misma zona

El Rey Felipe VI, obligado a cancelar su visita a Valencia a última hora por la alerta meteorológica

ECONOMÍA

Cómo un pequeño país europeo

Cómo un pequeño país europeo se ha convertido en el segundo mayor exportador agrícola del mundo

La Audiencia de Jaén niega a un heredero la posibilidad de alterar el registro de dos fincas y alega que no todos los que recibieron la herencia estaban de acuerdo

Hablar mandarín puede suponer cobrar el triple del salario medio: estos son los idiomas mejor pagados en España

Vivienda a dos velocidades: en Madrid y Barcelona el precio del m² ya supera los 3.000 € y triplica al de Ciudad Real y Zamora

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 septiembre

DEPORTES

Mikel Arteta quiere invitar a

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”

El Comité Paralímpico Internacional levanta el veto a Rusia y Bielorrusia, mientras crece la polémica por Israel: participarán en los Juegos Paralímpicos de Milán

La alerta roja por lluvias obliga a suspender el partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Oviedo de este lunes