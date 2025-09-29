España

El director de un colegio lo mantiene abierto un día de huelga, un profesor lo reprende delante de los alumnos y es sancionado: el caso termina en los tribunales

El docente ha sido sancionado con suspensión de empleo y sueldo por diez días en Italia

Por Paula Alonso

Guardar
Un aula de un colegio.
Un aula de un colegio. (Freepik)

Una discusión entre el director de un colegio y un profesor en Italia ha terminado en los tribunales. La disputa se produjo porque el docente se dirigió al director de manera irrespetuosa y vulgar al impugnar la decisión de mantener la escuela abierta durante la huelga.

Tras el altercado, el directivo inició un proceso comenzado y concluido por él mismo y señaló que la conducta era imputable a la hipótesis tipificada sancionada con la suspensión del servicio y de la retribución hasta un máximo de 10 días, afirma Orizzontescuola.

El caso ha generado debate en el ámbito educativo italiano, especialmente en torno al manejo de la disciplina interna y la libertad de expresión de los docentes en situaciones de tensión.

El caso en los tribunales

Profesora escribiendo en la pizarra.
Profesora escribiendo en la pizarra. (Freepik)

El Tribunal Regional fue el aprobó la conducta del profesor, ya que se había dirigido al director en un tono irrespetuosos y de manera agresiva, socavando la credibilidad del papel del liderazgo de la escuela, ya que el incidente había ocurrido en presencia de los estudiantes. Sin embargo, el profesor ha impugnado esta decisión amparándose en su derecho de libertad de expresión y a criticar.

Sin embargo, el Tribunal de Casación tiene otro argumento, pues la suspensión impuesta por el Director es ilegítima y carece de facultad para hacerlo. Así, la sentencia no se ajusta al principio de derecho, consolidado en la jurisprudencia del Tribunal y pronunciado en casos similares.

Además, esas mismas sentencias aplicadas en el Convenio Colectivo Nacional de Trabajo italiano, diferencian del código disciplinario establecido para el personal administrativo, técnico y auxiliar; del establecido para docentes. De esta forma, las sanaciones disciplinarias puede imponerse en caso de “violación de sus deberes” y formalizarse como la suspensión de la docencia por un mes o más e, incluso, el despido. Sin embargo, en el convenio no se prevé la suspensión del máximo de 10 días.

Por tanto, según Oizzontescuola, se concluye que la sanción impuesta por el director de la escuela no cumple con dicho principio y, en consecuencia, debe ser revocada y remitida al Tribunal Regional para un nuevo examen, disponiendo también la liquidación de los costes del procedimiento de casación.

El derecho a huelga de los profesores

Aquí te explicamos lo que significa el despido nulo

La Constitución Española de 1972, en el capítulo II, artículo 28, se constituye el derecho a sindicarse libremente. Asimismo, también “se reconoce el derecho a huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho, establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.

En el caso de una huelga convocada en las escuelas, como el establecido por la Comunidad de Madrid, los servicios mínimos de los colegios son las funciones esenciales que deben mantenerse para garantizar la atención del alumnado y el funcionamiento básico del centro. Entre ellos, está decretado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), la obligatoriedad del Director y Jefe de Estudios para todos los centros docentes. Además, “el Director garantizará la apertura del centro al comienzo de la jornada escolar. Asimismo, determinará nominativamente las personas cuyas funciones se establecen como servicios mínimos en la presente orden, siendo el responsable de facilitar la información referente al seguimiento de la jornada de huelga”.

Temas Relacionados

ColegiosHuelgasDespidoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Detenido el hermano del rapero Morad por presuntamente haber apuñalado a tres menores en Molins de Rei

Ninguno de los heridos se encuentra en estado crítico, pero sí tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario para ser atendidos

Detenido el hermano del rapero

Una de cada diez personas LGTBI ha abandonado su casa para poder vivir sin esconderse: “El sexilio no es una elección, es una expulsión silenciosa”

Más de un tercio de los miembros del colectivo ha experimentado o considerado el desplazamiento forzado como única vía para vivir su identidad sin temor al rechazo

Una de cada diez personas

Sumar se convierte en el principal aliado de la Guardia Civil para conseguir que se no se les siga juzgando bajo el Código Penal Militar en tiempos de paz

Este grupo parlamentario presentó hace cinco días una Proposición No de Ley para llevar a cabo esta histórica reclamación de la Benemérita, un movimiento que están celebrando los sindicatos de este cuerpo

Sumar se convierte en el

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido el hermano del rapero

Detenido el hermano del rapero Morad por presuntamente haber apuñalado a tres menores en Molins de Rei

Sumar se convierte en el principal aliado de la Guardia Civil para conseguir que se no se les siga juzgando bajo el Código Penal Militar en tiempos de paz

Un juzgado de Barcelona perdona una deuda de 22.875 euros a un hombre en insolvencia por su adicción a las compras compulsivas

La Justicia andaluza revoca la decisión de un juzgado de instancia y avala el desahucio de una vivienda social en la que viven tres menores

Un hombre recibe el complemento de brecha de género en la pensión de jubilación pero le niegan una indemnización por discriminación

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Sebastián Ramírez, abogado, sobre la desconexión laboral: “Hay multas de hasta 7.500 euros si te llaman fuera de tu horario”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

El aplastante palmarés de Tadej

El aplastante palmarés de Tadej Pogacar con solo 27 años, la edad a la que Indurain ganó su primer Tour de Francia

Cinco veces campeón del mundo y doble oro paralímpico, puede perderlo todo por un informe médico devastador: “Se mueve con normalidad”

Roser Alentà, madre de Marc Márquez: “Deseé que se retirara, pero nunca ha tirado la toalla”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales