España

Cotización del euro frente al dólar hoy 29 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Por Armando Montes

Guardar
El euro es la moneda
El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €. (Jesús Avilés/Infobae)

Las tensiones comerciales actuales provocan que el tipo de cambio entre dólar y euro registre una fuerte volatilidad día a día. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha propuesto la imposición de aranceles a sus socios comerciales bajo un argumento proteccionista del mercado nacional.

Estos movimientos han provocado que el “billete verde” registre cambios en su cotización global. En los últimos meses la divisa de la Unión Europea registra una fortaleza frente a otras monedas, basada principalmente en el control de la inflación en la zona euro y la estabilidad de superávit corriente.

El seguimiento del tipo de cambio es de gran importancia para los inversores, compañías multinacionales y autoridades económicas. A continuación te compartimos cuáles fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al euro este 29 de septiembre.

Precio del dólar hoy

El euro, también llamada moneda
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

La reciente cotización del mercado de divisas ha colocado al dólar estadounidense en 0,8527 euros.

Este tipo de cambio es un termómetro de la economía global, afectando no solo las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos, sino también las decisiones de inversión hasta el de ciudadanos que buscan cambiar sus divisas por viajes u otro tipo de conveniencias.

Los especialistas de este ámbito son los encargados de analizar las políticas monetarias de ambas zonas económicas, anticipando movimientos que puedan afectar la estabilidad y el crecimiento económico en ambas regiones.

Previsiones económicas para 2025

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

La Comisión Europea señaló en su informe de primavera 2025 que la economía europea comenzó el año con mayor solidez de la que se había previsto. Se anticipa que la actividad económica mantendrá un ritmo moderado hasta fin de año, con una recuperación estimada para 2026, pese a la volatilidad en los mercados internacionales y las presiones comerciales.

Según el reporte, la disminución de la inflación avanza de manera firme, habiéndose reducido a 2,4% en 2024. Se prevé que la eurozona logre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, ubicado en 2%, durante este año y sostenga esa cifra en 2026.

Los mercados internacionales permanecen atentos a las decisiones comerciales de Estados Unidos, especialmente a los aranceles impuestos por el gobierno encabezado por Donald Trump contra sus principales socios.

El organismo advierte que si bien los mayores aranceles tienden a redirigir la demanda estadounidense hacia productos nacionales, también representan un shock negativo de oferta, ya que elevan el costo de bienes extranjeros para hogares y empresas de Estados Unidos.

Las controversias por la permanencia de euro

Actualmente, el euro refleja diversas controversias relacionadas con su permanencia y estabilidad dentro de la Eurozona, debido a desafíos económicos, políticos y estructurales que han puesto a prueba la unidad y resiliencia de la moneda única. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha revisado a la baja las perspectivas de crecimiento de la zona euro para este año, ubicándolas en apenas un 1,0%, debido principalmente a la debilidad de la inversión, la inflación persistente y los riesgos geopolíticos y comerciales que afectan la confianza de consumidores y mercados.

Una de las principales críticas actuales al euro gira en torno a fallas estructurales en la gobernanza económica de la Unión Monetaria Europea (UME). Expertos señalan la ausencia de una unión bancaria sólida que asegure una regulación efectiva y un mecanismo eficiente para resolver crisis financieras, así como la falta de una unión fiscal que pueda emitir deuda común y realizar transferencias presupuestales para enfrentar choques económicos negativos. Estas deficiencias limitan la capacidad de reacción frente a crisis y contribuyen a debates sobre la viabilidad a largo plazo del euro sin reformas profundas.En el ámbito monetario, el Banco Central Europeo (BCE) ha adoptado medidas como la reducción de los tipos de interés en enero de 2025 para estimular la economía, frente a una inflación todavía alta y presiones económicas internas que ralentizan el crecimiento. Sin embargo, la débil demanda externa y los problemas de competitividad siguen lastrando a las exportaciones de la zona euro, complicando la recuperación económica y generando incertidumbre sobre la efectividad de las políticas actuales para afianzar la estabilidad de la moneda

Temas Relacionados

Tipo de cambioEurosdólarEspaña-EconomíaMercadosBancos EspañaMonedasBilletesNoticias

Últimas Noticias

Embalses de agua: la reserva bajó este lunes 29 de septiembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses de agua: la reserva

Álvaro Casaux, biólogo: “Acampar en España está prohibido, y menos mal”

La normativa española hace una distinción entre lo que significa “acampar” y “pernoctar” y hay que tener en cuenta para pasar una noche en la montaña

Álvaro Casaux, biólogo: “Acampar en

Volaron durante 60 años y provocaron 400 accidentes: la India se despide de sus aviones rusos MiG-21, los “ataúdes voladores”

El Gobierno indio firmó el pasado mes de abril un contrato con Francia para adquirir 26 aviones de combate

Volaron durante 60 años y

Una jubilada camina 170 kilómetros para recaudar donaciones a favor de los trabajadores de unos talleres que sufren por sus bajos ingresos: “Una pequeña cantidad que puede significar mucho en una vida”

El dinero recaudado será destinado a la Fundación Estampille, que se encarga de integrar a “personas con discapacidad a través de un trabajo gratificante y de calidad”

Una jubilada camina 170 kilómetros

Predicción del tiempo en Zaragoza para este 29 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del tiempo en Zaragoza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Unos ladrones roban el reloj

Unos ladrones roban el reloj de un turista alemán en la playa: vale 70.000 euros

La Policía advierte sobre una nueva estafa bancaria: “Aunque aparezca con tus datos y el nombre de la entidad, desconfía”

Acusan a los dos representantes de una asociación cannábica de Las Palmas de utilizarla como fachada para el cultivo y distribución de drogas

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano marroquí que alegaba haber sido perseguido en su país por no ser musulmán

Un aviso de bomba en un punto habilitado para votar en las elecciones de Moldavia provoca el colapso del tráfico en Alicante

ECONOMÍA

Seguridad Social y sindicatos se

Seguridad Social y sindicatos se acercan a un acuerdo tras meses de negociaciones sobre las cuotas de autónomos y el cese de actividad

De inquilinos a propietarios: los jóvenes cambian su comportamiento ante la vivienda y ahora prefieren comprar a alquilar

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La excepción que contempla el SEPE para que los trabajadores cobren el paro cuando renuncien a su empleo voluntariamente

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca