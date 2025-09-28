Valencia cancela las clases este lunes en la ciudad y las pedanías afectadas por la DANA ante la previsión de lluvias torrenciales por el paso del ex-huracán Gabrielle

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado la suspensión de las clases el lunes en los centros educativos ubicados “en zonas inundables y en las pedanías afectadas por la DANA”. También cierra de parques, jardines y cementerios, y se suspende la actividad deportiva al aire libre. Estas medidas forman parte del protocolo previsto por el Centro de Coordinación de Emergencias ante la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas en toda la provincia.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado de cara a la próxima jornada la alerta rioja, que implica peligro excepcional, en la provincia de Valencia. De hecho, durante esta jornada las mayores intensidades en cuanto a las lluvias y las mayores acumulaciones de agua se esperan en el sur de la Comunidad Valenciana. No obstante, los meteorólogos han advertido de que la provincia valenciana será la que se vea más afectada entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían alcanzarse “intensidades torrenciales”, con entre 200 y 250 litros por metro cuadrado.
Así, los centros que este lunes no tendrán clases son los siguientes:
CEIP Camí de l’Horta Benimàmet-Beniferri
- CEIP José Senent Masarrochos
- IES Isabel de Villena València
- CEIP Vicente Blasco Ibáñez València
- Escola Privada de Música de El Palmar Palmar (El)
- Escola Privada de Música Agrupació Musical Masarrochos
- Centre Estranger Valencia Montessori School València
- Centre Privat Nuestra Señora del Rosario València
- CEIP Forn d’Alcedo Horno De Alcedo
- CEIP Padre Manjón València
- Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral Castellar-Oliveral
- Escola Privada de Música C.Instr. Musical castellar-oliveral Castellar-Oliveral
- IES El Ravatxol Castellar-Oliveral
- CEIP Castellar- Oliveral Castellar-Oliveral
- Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-Latorre València
- Centre Privat FP Cffolgado València
- CEE PÚB. Rosa Llácer Castellar-Oliveral
- Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes Castellar-Oliveral
- Escola Privada de Música Sedajazz València
Al mismo tiempo, el consultorio recomienda al resto de centros escolares de la ciudad que suspenda las actividades al aire libre.