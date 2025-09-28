Valencia cancela las clases este lunes en la ciudad y las pedanías afectadas por la DANA ante la previsión de lluvias torrenciales por el paso del ex-huracán Gabrielle

Varias personas con paraguas bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en Valencia. (Rober Solsona/Europa Press)

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado la suspensión de las clases el lunes en los centros educativos ubicados “en zonas inundables y en las pedanías afectadas por la DANA”. También cierra de parques, jardines y cementerios, y se suspende la actividad deportiva al aire libre. Estas medidas forman parte del protocolo previsto por el Centro de Coordinación de Emergencias ante la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas en toda la provincia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado de cara a la próxima jornada la alerta rioja, que implica peligro excepcional, en la provincia de Valencia. De hecho, durante esta jornada las mayores intensidades en cuanto a las lluvias y las mayores acumulaciones de agua se esperan en el sur de la Comunidad Valenciana. No obstante, los meteorólogos han advertido de que la provincia valenciana será la que se vea más afectada entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían alcanzarse “intensidades torrenciales”, con entre 200 y 250 litros por metro cuadrado.

Mapa de alertas meteorológicas de la Aemet para el lunes, 29 de septiembre de 2025.

Así, los centros que este lunes no tendrán clases son los siguientes:

CEIP Camí de l’Horta Benimàmet-Beniferri

CEIP José Senent Masarrochos

IES Isabel de Villena València

CEIP Vicente Blasco Ibáñez València

Escola Privada de Música de El Palmar Palmar (El)

Escola Privada de Música Agrupació Musical Masarrochos

Centre Estranger Valencia Montessori School València

Centre Privat Nuestra Señora del Rosario València

CEIP Forn d’Alcedo Horno De Alcedo

CEIP Padre Manjón València

Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral Castellar-Oliveral

Escola Privada de Música C.Instr. Musical castellar-oliveral Castellar-Oliveral

IES El Ravatxol Castellar-Oliveral

CEIP Castellar- Oliveral Castellar-Oliveral

Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-Latorre València

Centre Privat FP Cffolgado València

CEE PÚB. Rosa Llácer Castellar-Oliveral

Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes Castellar-Oliveral

Escola Privada de Música Sedajazz València

Al mismo tiempo, el consultorio recomienda al resto de centros escolares de la ciudad que suspenda las actividades al aire libre.