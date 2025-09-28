Unos ladrones roban el reloj de un turista alemán en la playa: vale 70.000 euros

El método del tirón es uno de los más utilizados para robar relojes de lujo. (Espacio Valverde)

Un turista alemán de 41 años ha sido víctima de un robo en Ramatuelle (Francia). El suceso se produjo alrededor de las 18:30h, el pasado 21 de septiembre, mientras el hombre se dirigía junto a su pareja y un amigo a la playa y un grupo de ladrones los sorprendieron. Uno de los atacantes le arrebató el reloj de su muñeca y no pudo hacer nada por evitarlo. Pero si el caso se ha hecho viral es por lo siguiente: el objeto de oro blanco tiene una valoración de más de 70.000 euros.

La víctima no pudo dar muchos detalles descriptivos de los ladrones debido a la velocidad con la que sucedió el incidente, pero sí que describió la vestimenta que llevaba el que le arrebató el reloj de la muñeca: “Camiseta blanca, gorra blanca, pantalones cortos, gafas de sol, alto y delgado, [...] de aspecto más árabe o mediterráneo”, según la denuncia publicada por France 3. Los alrededores de la zona no tenían cámaras de seguridad, a excepción del aparcamiento del restaurante de lujo que estaba al lado del lugar del robo. Gracias a ello, los agentes detectaron a tres hombres dirigiéndose al punto del ataque y, según fuentes cercanas a la investigación, eran conocidos de la Policía francesa.

Además de la investigación que descubrió la identidad de los individuos que perpetuaron el robo al turista alemán, también encontraron ADN del ladrón en la muñeca de la víctima por la acción de arrebatarle el reloj.

Según France 3, se registraron 23 robos de relojes en la zona entre la celebración del Festival de Cannes en mayo y mediados de agosto.

El porcentaje de robos disminuye en España

En España, en cambio, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, los delitos contra el patrimonio, entre los que se incluyen los hurtos, han disminuido en su conjunto un 4,6%. Las cifras aportadas por la administración indican que se han producido 29.702 robos con violencia o intimidación en el segundo trimestre de 2025, un 3,6% menos sobre el igual período de 2024. Más han descendido los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, siendo un 11,9% menos que el año anterior. En cuanto a hurtos, 310.289 casos sobre 321.235 registrados en 2024, y las sustracciones de vehículos disminuyen un 4%.

Sin embargo, los problemas de criminalidad en España no se limitan a los robos. Los cuerpos policiales han detectado un incremento de las bandas juveniles y la violencia relacionada con el ocio nocturno, además de preocupar especialmente los delitos de odio y la violencia de género. Según el Ministerio del Interior, las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 7,6% y las lesiones graves un 2,1%, creciendo también las denuncias de las víctimas.

Los delitos convencionales no son los únicos existentes en nuestro país, ya que existen otros relacionados con la seguridad digital que están en aumento. La cibercriminalidad representa un 20,6% de la delincuencia española y un 19,8% de ello están relacionados con organizaciones criminales que operan en la red para cometer actos de acoso y abuso sexual en línea que afectan también a menores de edad que no tienen una supervisión parental en sus redes sociales.

Han sido detenidas un total de 81 personas – tres del cártel de los Balcanes, 17 trabajadores portuarios, nueve camioneros y 17 responsables de cinco empresas, entre otros–, y se han llevado a cabo 59 entradas y registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia y en la isla de Ibiza, donde se han incautado más de 4,5 toneladas de cocaína, 365.000 euros en efectivo, numerosos bienes de lujo y diversas armas de fuego

Nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave

El Consejo de Seguridad Nacional aprobó, el pasado 14 de julio de 2025, la nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave. En este documento se va actualizando según la realidad actual en materia de seguridad y se organiza en diferentes puntos que abordan:

Contexto y alineamiento con la Política de Seguridad Nacional, la Unión Europea y otras iniciativas internacionales.

Un nuevo paradigma del crimen organizado dirigido a la diversificación delictiva.

Avances sociales y resiliencia.

Integridad, protección de las víctimas, cooperación internacional, colaboración público-privada, implicación institucional, participación ciudadana, uso de la tecnología y multidisciplinaridad.

Arco de 13 ejes estratégicos y 50 líneas de acción por dominio.

Integración dentro del Sistema de Seguridad Nacional del Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave.