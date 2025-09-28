España

Unos ladrones roban el reloj de un turista alemán en la playa: vale 70.000 euros

La víctima de 41 años se dirigía a la playa de Ramatuelle junto a su pareja y un amigo cuando unos ladrones los sorprendieron

Por Carolina Monte

Guardar
El método del tirón es
El método del tirón es uno de los más utilizados para robar relojes de lujo. (Espacio Valverde)

Un turista alemán de 41 años ha sido víctima de un robo en Ramatuelle (Francia). El suceso se produjo alrededor de las 18:30h, el pasado 21 de septiembre, mientras el hombre se dirigía junto a su pareja y un amigo a la playa y un grupo de ladrones los sorprendieron. Uno de los atacantes le arrebató el reloj de su muñeca y no pudo hacer nada por evitarlo. Pero si el caso se ha hecho viral es por lo siguiente: el objeto de oro blanco tiene una valoración de más de 70.000 euros.

La víctima no pudo dar muchos detalles descriptivos de los ladrones debido a la velocidad con la que sucedió el incidente, pero sí que describió la vestimenta que llevaba el que le arrebató el reloj de la muñeca: “Camiseta blanca, gorra blanca, pantalones cortos, gafas de sol, alto y delgado, [...] de aspecto más árabe o mediterráneo”, según la denuncia publicada por France 3. Los alrededores de la zona no tenían cámaras de seguridad, a excepción del aparcamiento del restaurante de lujo que estaba al lado del lugar del robo. Gracias a ello, los agentes detectaron a tres hombres dirigiéndose al punto del ataque y, según fuentes cercanas a la investigación, eran conocidos de la Policía francesa.

Además de la investigación que descubrió la identidad de los individuos que perpetuaron el robo al turista alemán, también encontraron ADN del ladrón en la muñeca de la víctima por la acción de arrebatarle el reloj.

Según France 3, se registraron 23 robos de relojes en la zona entre la celebración del Festival de Cannes en mayo y mediados de agosto.

El porcentaje de robos disminuye en España

En España, en cambio, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, los delitos contra el patrimonio, entre los que se incluyen los hurtos, han disminuido en su conjunto un 4,6%. Las cifras aportadas por la administración indican que se han producido 29.702 robos con violencia o intimidación en el segundo trimestre de 2025, un 3,6% menos sobre el igual período de 2024. Más han descendido los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, siendo un 11,9% menos que el año anterior. En cuanto a hurtos, 310.289 casos sobre 321.235 registrados en 2024, y las sustracciones de vehículos disminuyen un 4%.

Sin embargo, los problemas de criminalidad en España no se limitan a los robos. Los cuerpos policiales han detectado un incremento de las bandas juveniles y la violencia relacionada con el ocio nocturno, además de preocupar especialmente los delitos de odio y la violencia de género. Según el Ministerio del Interior, las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 7,6% y las lesiones graves un 2,1%, creciendo también las denuncias de las víctimas.

Los delitos convencionales no son los únicos existentes en nuestro país, ya que existen otros relacionados con la seguridad digital que están en aumento. La cibercriminalidad representa un 20,6% de la delincuencia española y un 19,8% de ello están relacionados con organizaciones criminales que operan en la red para cometer actos de acoso y abuso sexual en línea que afectan también a menores de edad que no tienen una supervisión parental en sus redes sociales.

Han sido detenidas un total de 81 personas – tres del cártel de los Balcanes, 17 trabajadores portuarios, nueve camioneros y 17 responsables de cinco empresas, entre otros–, y se han llevado a cabo 59 entradas y registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia y en la isla de Ibiza, donde se han incautado más de 4,5 toneladas de cocaína, 365.000 euros en efectivo, numerosos bienes de lujo y diversas armas de fuego

Nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave

El Consejo de Seguridad Nacional aprobó, el pasado 14 de julio de 2025, la nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave. En este documento se va actualizando según la realidad actual en materia de seguridad y se organiza en diferentes puntos que abordan:

  • Contexto y alineamiento con la Política de Seguridad Nacional, la Unión Europea y otras iniciativas internacionales.
  • Un nuevo paradigma del crimen organizado dirigido a la diversificación delictiva.
  • Avances sociales y resiliencia.
  • Integridad, protección de las víctimas, cooperación internacional, colaboración público-privada, implicación institucional, participación ciudadana, uso de la tecnología y multidisciplinaridad.
  • Arco de 13 ejes estratégicos y 50 líneas de acción por dominio.
  • Integración dentro del Sistema de Seguridad Nacional del Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave.

Temas Relacionados

robosjusticiasucesosEspaña-SociedadEspaña-Nacional

Últimas Noticias

Las intensas lluvias llegan a Zaragoza: los bomberos rescatan a varias personas atrapadas en las carreteras

Una fuerte tromba de agua y granizo dejó más de 41 litros por metro cuadrado en Zaragoza hasta las 19.00, según la Aemet

Las intensas lluvias llegan a

Postura del gato: el ejercicio de yoga que fortalece el cuello y se suele recomendar a las personas con dolor cervical

Esta asana es ideal para principiantes y expertos

Postura del gato: el ejercicio

Las series más vistas en Prime Video España para pasar horas frente a la pantalla

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Prime Video, que busca seguir gustando a los usuarios

Las series más vistas en

Eduardo Jalón, profesor, muy rotundo: “Una FP no debería ser para jóvenes, sino para personas sin suerte en la vida”

Las polémicas declaraciones dónde expresa las razones por las que ve estos estudios como algo menor

Eduardo Jalón, profesor, muy rotundo:

Una uruguaya que vive en España se muestra contundente: “Momentos en los que los españoles son seres superiores”

La influencer se refiere a una característica muy común del habla en España que, para quienes no están acostumbrados, podría resultar difícil de entender

Una uruguaya que vive en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía advierte sobre una

La Policía advierte sobre una nueva estafa bancaria: “Aunque aparezca con tus datos y el nombre de la entidad, desconfía”

Acusan a los dos representantes de una asociación cannábica de Las Palmas de utilizarla como fachada para el cultivo y distribución de drogas

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano marroquí que alegaba haber sido perseguido en su país por no ser musulmán

Un aviso de bomba en un punto habilitado para votar en las elecciones de Moldavia provoca el colapso del tráfico en Alicante

Tras la muerte de su madre, una mujer desahucia a su hermano como sucesora procesal de la herencia en medio de una batalla judicial por la legítima

ECONOMÍA

La excepción que contempla el

La excepción que contempla el SEPE para que los trabajadores cobren el paro cuando renuncien a su empleo voluntariamente

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 28 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Precio de la luz estará muy alta este 29 de septiembre: estas serán las horas más baratas del día

Minicasas prefabricadas: en qué terrenos puedes colocarlas y cuánto cuestan

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión