España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once de hoy 28 de septiembre, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 28 septiembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 01 03 07 13 16 20 23 27 28 41 44 48 50 52 54 60 72 79 83 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Un empresario reclama a su exmujer el uso de la vivienda y una pensión porque dice que está “necesitado”: un detective prueba que tiene varias casas

El tribunal consideró acreditado que contaba con un “importante patrimonio” y que no procedía fijar ninguna compensación económica a favor del hombre

Un empresario reclama a su

Improcedente el despido de una encargada de Alimerka acusada de ayudar a un cliente a ganar un viaje en crucero en una promoción

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ordenado su readmisión o el pago de una indemnización de 39.895,20 euros

Improcedente el despido de una

Las 5 comunidades que cambiarán el festivo del 12 de octubre al lunes y tendrán un puente de tres días

Las comunidades autónomas pueden sustituir algunas fiestas nacionales por sus celebraciones territoriales

Las 5 comunidades que cambiarán

Nuevos datos sobre la separación de Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, y Robert Gavin: la gran discusión que puso punto y final

Según reveló ‘Vanitatis’, la hermana de la reina y el abogado, exmarido de la cantante Sharon Corr, tomaron caminos separados el pasado 2024

Nuevos datos sobre la separación

La Aemet activa las alertas por “lluvias muy fuertes y persistentes” ante el paso del ex-huracán Gabrielle: “Puede haber inundaciones en zonas bajas y crecidas repentinas”

Las lluvias más intensas y las mayores acumulaciones de agua del episodio tormentoso se esperan en la provincia de Valencia

La Aemet activa las alertas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Atenea, el nuevo ‘think tank’

Atenea, el nuevo ‘think tank’ de Espinosa de los Monteros con el que pretende convertirse en referente intelectual de la derecha

El proceso por malversación de Begoña Gómez sigue adelante pese a dejar plantado al juez Peinado para concretar su imputación

¿Quién atacó los aeropuertos europeos? Sancho Lerena, experto en ciberseguridad, cree que “es imposible determinar” si fue de Rusia y se inclina por un “ataque oportunista”

Feijóo ‘encierra’ a sus barones en un restaurante de Murcia para armar un plan de futuro y endurece su discurso contra la migración: “Derecho a elegir quién entra, cómo y para qué”

Así está recuperando una fundación ecologista (con ayuda de Meta) la ‘Doñana madrileña’: “La vida se abre camino en una antigua gravera que es ahora una laguna con 200 especies”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

España e Italia superan a Francia y Alemania y son los países de la zona euro donde más han crecido las ofertas de empleo

Hasta 600 euros por fumar en paradas de autobús o 10.000 por vender cigarros a menores: las nuevas multas de la ley antitabaco

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Pablo Batalla, autor de ‘La

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”