Las series más vistas en Prime Video España para pasar horas frente a la pantalla

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Prime Video ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Prime Video España

1. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

2. Hotel Costiera

El exmarine Daniel De Luca regresa a Italia, la tierra de su infancia y se dedica a resolver problemas en uno de los hoteles más lujosos del mundo, situado en la espectacular costa de Positano.

3. Generación V

Del universo de The Boys llega Gen V, una trepidante serie ambientada en la única universidad para superhéroes de EE. UU. Estos capacitados estudiantes fuerzan sus límites morales por estar entre los diez mejores y formar parte de Los Siete, la élite de superhéroes de Vought International. Cuando se revelan los secretos de la universidad, deben decidir qué clase de héroes quieren ser.

4. La novia (The Girlfriend)

Laura lo tiene todo: una carrera brillante, un marido que la quiere y a su hijo, Daniel. Pero su vida empieza a desmoronarse cuando Daniel le presenta a Cherry, una novia que lo cambia todo. Tras un primer encuentro tenso, Laura empieza a sospechar que Cherry oculta algo. ¿Es una manipuladora o solo son paranoias de Laura? La verdad depende de quién la cuente.

5. La lista final: Lobo negro (The Terminal List: Dark Wolf)

Antes de La lista final, el SEAL Ben Edwards se ve involucrado en una operación secreta de la CIA. Cuanto Ben más se adentre en situaciones donde no todo es blanco o negro, más difícil le resultará domar sus impulsos más oscuros. Todos tenemos dos lobos en nuestro interior, uno blanco y otro negro, que luchan por el control. ¿A cuál de los dos lobos alimentará Ben Edwards?

6. Malaka

7. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

8. The Walking Dead: Daryl Dixon

Meses después de que lo vimos por última vez en "The Walking Dead", Daryl Dixon se ve transportado a través del Atlántico a Francia.

9. Romi

10. Cuenta atrás: La misión espacial Inspiration4

Desde el entrenamiento hasta el aterrizaje, esta docuserie sigue a la misión espacial Inspiration4, la primera integrada en su totalidad por una tripulación civil.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Amazon Prime Video

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.