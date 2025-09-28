Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles ubicados en el litoral de Castellón y de Valencia ante la alerta roja por lluvias

La alerta de Protección Ciivil que ha llegado a los teléfonos. (X/@policialocalvlc)

Emergencias 112 Comunitat Valenciana ha lanzado una alerta a los teléfonos móviles en el litoral de Valencia y Castellón ante el riesgo de inundación por fuertes lluvias. El mensaje detalla que la hora estimada de comienzo de la alerta roja que ha activado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es a partir de las 20.00 horas de este domingo en el litoral norte de Castellón y las 4.00 horas de la madrugada del lunes en el litoral de Valencia.

“Evite desplazamientos. No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. Siga las indicaciones de las autoridades. Evite llamadas innecesarias”, reza el comunicado.

En concretro, este domingo se activará en el litoral norte de Castellón a partir de las 20 horas y permanecerá activo en este área hasta las 7 de la mañana del lunes. Horas antes, a las 4 de la madrugada, se activará en el litoral norte y el litoral sur de la provincia de Valencia y se mantendrá activo hasta las 12 de la noche del mismo lunes.