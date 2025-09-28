España

Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles ubicados en el litoral de Castellón y de Valencia ante la alerta roja por lluvias

El comunicado pide a los ciudadanos que extremen las precauciones: “Evite desplazamientos. No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico”

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
La alerta de Protección Ciivil
La alerta de Protección Ciivil que ha llegado a los teléfonos. (X/@policialocalvlc)

Emergencias 112 Comunitat Valenciana ha lanzado una alerta a los teléfonos móviles en el litoral de Valencia y Castellón ante el riesgo de inundación por fuertes lluvias. El mensaje detalla que la hora estimada de comienzo de la alerta roja que ha activado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es a partir de las 20.00 horas de este domingo en el litoral norte de Castellón y las 4.00 horas de la madrugada del lunes en el litoral de Valencia.

“Evite desplazamientos. No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. Siga las indicaciones de las autoridades. Evite llamadas innecesarias”, reza el comunicado.

En concretro, este domingo se activará en el litoral norte de Castellón a partir de las 20 horas y permanecerá activo en este área hasta las 7 de la mañana del lunes. Horas antes, a las 4 de la madrugada, se activará en el litoral norte y el litoral sur de la provincia de Valencia y se mantendrá activo hasta las 12 de la noche del mismo lunes.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaMeteorologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Si haces estas cosas, arruinarás la vida de tus hijos, según una psicóloga

Evita estos comportamientos por el bienestar de tus hijos

Si haces estas cosas, arruinarás

¿Sabes italiano? Suiza busca trabajadores por un sueldo medio de 70.000 euros al año

El mercado laboral suizo también abre sus puertas a trabajadores que dominan el español, especialmente en sectores donde existe una demanda sostenida de personal cualificado

¿Sabes italiano? Suiza busca trabajadores

Si tienes un cachorro, estas son las cosas que deberías tener, según una veterinaria: “A mí esto me salvó con mi perro”

La veterinaria conocida como María VetiCan indica las compras básicas para cuidar de los cachorros

Si tienes un cachorro, estas

Efemérides 28 de septiembre: se firma el acta de independencia en México, nace Hilary Duff y muere José José

Acontecimientos que transformaron el rumbo de la historia y que se conmemoran este día

Efemérides 28 de septiembre: se

Un vestido de Ralph Lauren y corte bob hollywoodiense: Selena Gomez y Benny Blanco se dan el ‘sí, quiero’ en una íntima boda en California

La cantante y el productor musical han revelado algunos de los detalles de su romántico enlace en redes sociales

Un vestido de Ralph Lauren
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tras la muerte de su

Tras la muerte de su madre, una mujer desahucia a su hermano como sucesora procesal de la herencia en medio de una batalla judicial por la legítima

La gestión de los incendios en Galicia no pasa factura al PP en la comunidad: un sondeo le mantiene con mayoría absoluta

La Justicia obliga a Cannor, adjudicataria de obras públicas en Cantabria, a abonar 43.800 euros por impago en la construcción de un parque infantil

El aeropuerto de Fuerteventura desvía tres vuelos por la presencia de drones en su espacio aéreo

Condenan al bufete Martínez-Echevarría a pagar 1,3 millones a Albert Rivera por incumplimiento de contrato y daño moral: recurrirá la sentencia

ECONOMÍA

¿Sabes italiano? Suiza busca trabajadores

¿Sabes italiano? Suiza busca trabajadores por un sueldo medio de 70.000 euros al año

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 28 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión