Detienen a un chico de 20 años que violó y mató a una mujer de 80 años a principios de verano: entrará en prisión preventiva

Las circunstancias precisas del ataque no se han detallado públicamente para no obstaculizar la investigación. (Freepik)

En julio de este año, una mujer de 80 años fue víctima de una violación que resultó en su muerte. Casi tres meses después, la policía ha detenido un sospechoso: un joven de 20 años.

La tragedia tuvo lugar en Niort, en Deux-Sèvres y recuerda a casos parecidos que ha habido en los últimos años. De momento, los tribunales no han hecho público el paradero del hombre detenido.

Dos meses después de la muerte de una mujer de 80 años en Niort, Deux-Sèvres, su presunto asesino ha sido identificado, arrestado y encarcelado. Se trata de un hombre de 20 años de Afganistán. Antes de morir, la mujer fue violada.

El sospechoso fue acusado de violación y homicidio culposo, según informó La Nouvelle République. Los hechos han sido confirmados por la fiscal de Niort, Rachel Bray. Posteriormente, al hombre detenido se le ordenó prisión preventiva. La investigación está a cargo de la división penal de la fiscalía de Poitiers.

Los antecedentes

Una sórdida tragedia sacudió Niort, en Deux-Sèvres , la noche del 5 al 6 de julio de 2025. Una mujer de 80 años fue víctima de una violación que resultó en su muerte. La Fiscalía de Poitiers, a través de la fiscal Rachel Bray, confirmó el viernes la información revelada por La Nouvelle République, especificando que un sospechoso, nacido en 2005 y de nacionalidad afgana, fue imputado por estos hechos.

Las circunstancias precisas del ataque no se han detallado públicamente para no obstaculizar la investigación.

Las investigaciones realizadas por la División de Crimen Organizado y Especializado de Poitiers, antigua policía judicial, condujeron a la detención del sospechoso. La semana pasada, tras su detención policial, el hombre, de unos veinte años, fue acusado de “violación con resultado de muerte, sin intención de causarla”, declaró Rachel Bray. De acuerdo con la acusación, se le ordenó prisión preventiva.

La Fiscalía dejó claro este martes que ninguno de los violadores de Gisèle Pelicot tenía y ni siquiera intentó obtener el consentimiento de la víctima, que sufrió 200 violaciones bajo sumisión química en 10 años. (EFE/Edgar Sapiña Manchado)

Los magistrados indicaron que las investigaciones continúan y no han proporcionado información sobre los posibles antecedentes penales del acusado ni sobre ningún otro proceso relacionado. Por el momento, no se ha facilitado información sobre su situación administrativa. Como en cualquier caso penal, la presunción de inocencia se aplica hasta que se dicte sentencia condenatoria firme.

La investigación deberá, en particular, establecer la secuencia exacta de los hechos, las circunstancias agravantes y recabar información forense y psicológica útil.

No se trata de un caso aislado

Esta no es la primera vez que Deux-Sèvres es escenario de casos similares. En 2020, por ejemplo, un hombre de 21 años agredió sexualmente y luego mató a una mujer de ochenta años. El Tribunal de lo Penal de Deux-Sèvres lo condenó entonces a 30 años de prisión.

Un año antes, un hombre de 20 años violó a una mujer de 83 años en su domicilio, en el centro de Niort. Fue condenado a 18 años de prisión.

En Niort, el caso de julio conmocionó a los residentes, preocupados por la protección de los más vulnerables. Las autoridades judiciales piden calma y respeto durante el período de investigación, única manera de esclarecer las responsabilidades. El Ayuntamiento, que sigue el caso para apoyar a los familiares, señala que se pueden implementar medidas de apoyo a las víctimas a través de los servicios competentes.