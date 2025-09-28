Detenido un hombre en Sevilla como presunto asesino de su expareja

30/01/2017 Foto de recurso Policía Nacional ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA

Un hombre ha sido detenido este domingo en Sevilla como presunto autor del asesinato de su expareja. Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, los hechos ocurrieron durante la madrugada en la barriada de Sevilla Este.

El aviso llegó sobre las 3:10 horas al Servicio de Emergencias 112 Andalucía. En la llamada, un testigo alertaba de la presencia de una mujer agredida “que estaba sangrando y que pedía ayuda” en un soportal de la calle Tigris. Al lugar de los hechos llegaron la Policía Local, Policía Nacional y servicios del 061. Los sanitarios confirmaron el fallecimiento de la víctima por heridas de arma blanca, en lo que podría tratarse de un nuevo caso de violencia de género.

El arrestado es un hombre de 21 años, expareja de la víctima, que ha sido ingresado en el Hospital Virgen Macarena tras haber intentado autolesionarse. En estos momentos, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del crimen y si se trataría de un posible caso de violencia machista. Según ha publicado El País, la mujer de 26 años había estado en el sistema VioGen, pero el caso se encontraba inactivo porque la relación sentimental con su agresor había terminado hacía mucho tiempo.

28 mujeres asesinadas en 2025

El Ministerio de Igualdad ha confirmado 28 mujeres asesinadas por violencia de género en 2025 y un total de 1.322 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Este año, el verano ha vuelto a ser especialmente violento: entre junio y septiembre, 12 mujeres han sido asesinadas, casi la mitad de los homicidios registrados. Asimismo, un niño de dos años ha sido víctima mortal de la violencia vicaria durante el periodo estival.

Andalucía registró el mayor número de feminicidios, con tres casos, seguida por Asturias y la Comunitad Valenciana, ambas con dos (en esta última, uno de ellos corresponde al asesinato de una mujer y el otro al del niño). Madrid, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura y la Región de Murcia contabilizaron un caso cada una.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.