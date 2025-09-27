España

Una médica fallece debido a la gran sobrecarga de trabajo: atendía a más de 1.800 pacientes al día

El estado del sistema local de médicos de cabecera es motivo de preocupación en todas partes y hace surgir dudas sobre la carga física y mental que podría suponer este oficio

Por Yoana Kaloyanova

Guardar
El caso de Dorgali no
El caso de Dorgali no es un caso aislado, ya que muchas zonas carecen de las instalaciones sanitarias más básicas (ICAPEM).

Una médica general en Gorgali, provincia de Nuoro (Italia), ha fallecido de un infarto tras sentirse mal en su consulta. Maddalena Carta, de 38 años, atendía a más de 1.800 pacientes al día, y a un total de aproximadamente 5.000 personas.

“Vengan, no me encuentro bien”, fueron las últimas palabras que pronunció, antes de desplomarse en el suelo frente a sus pacientes. A pesar de haberse sentido mal durante los últimos días, la médica no paró, debido a la ausencia de otros dos colegas. Así, una carga de trabajo que ya en condiciones normales era mucho se había casi triplicado en los últimos tiempos.

Maddalena fue trasladada de urgencia al Hospital San Francesco de Nuoro y luego al Hospital Brotzu de Cagliari en ambulancia aérea. A pesar de los esfuerzos de los médicos, su corazón dejó de latir la noche del 25 de septiembre.

Las repercusiones

La alcaldesa de Dorgali, Angela Testone, declaró un día de luto. “Esta tragedia nos obliga a reflexionar sobre las condiciones laborales de nuestros médicos de cabecera. Maddalena atendió a más de 1.800 pacientes. Es una carga inhumana. Pero nunca se rindió”, comenta para Open.

“Lo ocurrido con la Dra. Carta nos hace reflexionar sobre el estrés al que están sometidos los médicos a diario. Los médicos de hospital, pero especialmente los médicos de cabecera que también atienden a 1.800 pacientes, como Maddalena”.

Una crisis de médicos sin precedentes: las claves para mantener a los sanitarios en Europa, según los facultativos.

La Federación Nacional de Asociaciones Médicas, por otra parte, reaccionó con dureza: “Nos enfrentamos a la inaceptable muerte en el lugar de trabajo de una de nuestra colega, que continuó atendiendo a sus pacientes a pesar de una enfermedad que debería haberla detenido”.

El presidente Filippo Anelli comentó para Open: “La colega se quedó sola al cuidado de una comunidad de 5.000 personas, a pesar de estar visiblemente debilitada. Priorizó la atención a los pacientes por encima de su propia salud, y esto le costó la vida. El Estado debe intervenir: ya no podemos tolerar que quienes brindan atención sean abandonados a su suerte en el trabajo”. Según la Federación, el caso de Dorgali no es un caso aislado: “Muchas zonas carecen ahora incluso de las instalaciones sanitarias más básicas. El médico de familia se ha convertido en un espejismo en muchas zonas de Italia”.

La escasez de médicos generales

El estado del sistema local de médicos de cabecera es motivo de preocupación en todas partes y hace surgir dudas sobre la carga física y mental que podría suponer este oficio: “En Cerdeña, hay cientos y cientos de consultorios médicos de familia vacíos, sin un médico colegiado. La situación no es, sin duda, mejor en otras regiones, sobre todo en zonas geográficamente aisladas, como las montañosas o rurales, pero también en las afueras e incluso en grandes ciudades como Milán”, escribe la Federación Médica Italiana.

El Colegio de Médicos describe la situación como “una emergencia que refleja décadas de deficiencias a diversos niveles: mala planificación, mala organización, apoyo deficiente, mala distribución de la carga de trabajo y escasa seguridad. Estas deficiencias las pagan los médicos y, en consecuencia, el público”.

Temas Relacionados

MédicosMedicinaHospitalesItaliaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una de las librerías más bonitas del mundo está en Madrid: escalera de caracol y ejemplares únicos, antiguos e imposibles de encontrar

El número 19 de la calle de Lope de Vega acoge este singular refugio para los amantes de la lectura. Fundada en 1949, la librería Miguel de Miranda destaca por albergar ediciones especiales y volúmenes que no encontrarás en otros establecimientos

Una de las librerías más

Una pareja se encuentra un tesoro mientras arreglaba el jardín: 64 monedas de oro que ahora valen 250.000 euros

Se subastarán una a una el próximo 5 de noviembre en Zúrich

Una pareja se encuentra un

Un chico de 17 años muere mientras participaba en un desafío de TikTok: salió disparado desde su vehículo y chocó con otro

Este no es un caso aislado. El peligroso desafío en la red social tiene a las autoridades alertas después de dos accidentes con un final trágico

Un chico de 17 años

Hallan los restos de un explorador desaparecido hace 66 años en la Antártida y por fin descubren qué le había pasado

El deshielo y los movimientos de los glaciares hicieron que el cuerpo no se encontrará en el lugar donde desapareció

Hallan los restos de un

Qué ver esta noche en Disney+ España

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Qué ver esta noche en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez no se presenta

Begoña Gómez no se presenta ante el juez Peinado para que le concrete su imputación por presunta malversación

Un probador de vehículos da su “lista negra”: “No compres estos coches”

El incendio de Peñalba de la Sierra obliga a desalojar dos municipios y a restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra: se declaró hace ya 6 días

Ada Colau, a bordo de la Flotilla de Gaza, teme que el buque español no llegue a tiempo: “Si tarda seis días en llegar no nos podrá acompañar”

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

ECONOMÍA

Santi, fontanero, sobre el futuro

Santi, fontanero, sobre el futuro del oficio: “El esfuerzo físico no compensa con el salario”

Pedro Fernández Alén, experto en construcción, pide reducir burocracia y “liberalizar suelo: “El 30% del precio de la vivienda son impuestos”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Christian, dueño de una gasolinera: “Hoy, un jefe de estación gana entre 3.200 y 4.200 euros brutos al mes, lo que se traduce en 2.400 a 3.150 euros netos”

DEPORTES

El Atlético resurge en el

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”