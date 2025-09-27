Un hombre es condenado a 4 años de prisión tras masacrar a 15 caballos: costados destrozados, puñaladas y ojos arrancados

Condenado a cuatro años de prisión el hombre que masacró caballos a 15 caballos: "Oía voces". (Imagen Composición Infobae)

El estremecimiento que provocó la masacre de quince caballos en la región de Normandía (norte de Francia) queda reflejado en la propia declaración de Teddy C., el joven de 23 años condenado este viernes en Le Havre a cuatro años de prisión, dos de ellos en suspenso, por “maltrato grave o actos de crueldad” contra animales domésticos y posesión de armas de categoría D.

Entre mayo y agosto de 2025, el acusado atacó a caballos, yeguas y ponis en varios prados y establos de Seine-Maritime. Cinco murieron en condiciones particularmente crueles. La sentencia incluye además la prohibición de poseer animales y la obligación de recibir atención psiquiátrica.

Teddy C.: “Solo se calma al ver sangre”

Durante la audiencia, Teddy C. trató de explicar sus impulsos: “A veces, de repente, siento una oleada de nervios en el estómago. De repente, empiezo a sudar y a temblar. Me invade un impulso violento que me abruma. Y solo se calma al ver la sangre. A veces, también, he oído voces. Voces que me instan a llevar a cabo una masacre”, confesó, según AFP.

Los informes forenses revelaron la brutalidad de los hechos: caballos con “los costados destrozados por profundas puñaladas, los ojos arrancados con un cúter, el cráneo destrozado o las mandíbulas perforadas”.

Aunque todos los ataques compartían el mismo modus operandi y ocurrieron un radio de pocos kilómetros, el acusado solo reconoció dos de ellos, según ha mencionado Le Parisien.

“Tengo algunas imágenes del campo donde estaban los caballos cuando llegué. También recuerdo un golpe. Y luego, es cierto, la imagen de mis manos ensangrentadas. Pero eso es todo”, dijo ante el tribunal.

Condenado por su propio ADN

La investigación avanzó tras hallarse rastros de sangre humana en una de las escenas, que permitieron identificar el ADN del acusado. En su domicilio se incautaron un cúter y una llave inglesa manchados de sangre, además de cuerdas y galletas para caballos.

Interrogado, Teddy C. trató de justificarse: “Sí, compré la cuerda y el cuchillo, pero la cuerda era para pasear a mi perro. Y el cuchillo era para acortar la cuerda”. Sobre las galletas, agregó: “Se suponía que debía dárselas a mi pareja para sus caballos, pero aún no había tenido tiempo”.

El testimonio de la expareja

El juicio alcanzó un punto especialmente tenso cuando Emma, expareja del acusado y propietario de dos de los caballos atacados, se dirigió a él y le dijo: “¿Por qué cometiste todas estas atrocidades mientras estábamos juntos?”, preguntó entre lágrimas.

“No lo sé”, respondió Teddy C. sin apartar la mirada.

“No hubo desacuerdos. Seguíamos juntos cuando la policía vino a decirme que él era quien había atacado a mis caballos. Fue un shock indescriptible. Mis animales son mi vida. No puedo perdonarlos”, insistió Emma.

Un ritual en el cementerio después de matar a los caballos

El tribunal indagó en lo que hacía después de los ataques nocturnos. El joven respondió con frialdad: “Me lavé las manos y luego fui al cementerio, como suelo hacer por las noches”.

Allí, explicó que visitaba la tumba de su madre “para decirle que había hecho algo malo. Para que me gritara”, explicó Teddy C.

Una presunta patología detrás de crimen

A las puertas del juzgado, unas cincuenta personas se manifestaron con pancartas exigiendo “cinco años de prisión”, la pena máxima prevista.

La fiscal Sophie O’Hana pidió cinco años de prisión, tres de ellos firmes, y subrayó la falta de remordimiento: “Los supuestos impulsos del acusado aparentemente no lo hicieron temblar al matar caballos”.

El tribunal rechazó las solicitudes de la defensa para nuevas evaluaciones psiquiátricas y concluyó que no existía “pérdida ni deterioro del discernimiento”.

Por su parte, la abogada defensora, Valérie Giard, argumentó: “Estoy convencida de que estaba enfermo, de que era peligroso y de que podría atacar a un compañero de prisión o a un guardia”. No obstante, sus peticiones de anulación de la sentencia fueron rechazadas.

“Está defendiendo la necesidad de atención y se esconde tras una patología psiquiátrica”, sostuvo la fiscal.