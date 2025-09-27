España

Los compañeros de RTVE de María Eugenia se movilizan para ayudarla tras perder a su marido y su casa en la explosión de Vallecas

La campaña de recaudación que han puesto en marcha a través de GoFundMe ya ha conseguido el 98 % del objetivo marcado

Marta Sierra

Por Marta Sierra

María Eugenia, una trabajadora del
María Eugenia, una trabajadora del comedor de RTVE, fue una de las afectadas por la explosión del bar de Vallecas

María Eugenia lo perdió todo hace dos semanas. El pasado sábado 13 de septiembre, se produjo una fuerte explosión de gas en un bar del distrito de Puente de Vallecas alrededor de las 15.00 horas. El suceso afectó también al edificio de viviendas situado sobre el local. Allí vivía María Eugenia, que perdió por completo su casa y su marido fue uno de los fallecidos.

La mujer trabaja en el comedor del centro de RTVE, ubicado en Plaza del Rey, y sus compañeros del organismo público se han volcado con ella para ayudarla. Fernando Suárez, diseñador gráfico de RTVE, ha elaborado en GoFundMe una campaña solidaria para recaudar dinero para María Eugenia.

"María Eugenia trabaja en el comedor de Prado del Rey, donde cada día atiende con dedicación a las y los trabajadores de RTVE", explica Fernando Suárez. “La semana pasada sufrió una tragedia devastadora: una explosión de gas destruyó por completo la vivienda en la que vivía legalmente alquilada y acabó con la vida de su marido”.

Una explosión en un bar de Madrid deja múltiples heridos, varios en estado grave. (X/Emergencias Madrid)

Así, la mujer “se ha quedado sin nada” y “una compañera del comedor la ha acogido en su casa temporalmente”: “Entre todos intentamos ayudarla en lo que podemos”, destaca el diseñador gráfico, que explica que ha puesto en marcha la campaña, cuyo objetivo son 10.500 euros para “apoyarla en este momento tan duro y ayudarla a reconstruir su vida”.

“Cualquier aportación, por pequeña que sea, marcará la diferencia”, finaliza el mensaje publicado en GoFundMe. En el momento en el que se escribe esta noticia, la recaudación ya ha llegado al 98 % del objetivo establecido, ya que se han conseguido agrupar 10.254 euros de 273 donaciones.

Grandes rostros conocidos volcados con María Eugenia

Distintas voces señaladas de la actuación y el periodismo españoles se han volcado con la causa de María Eugenia, que ha perdido su casa y a su marido. Adela González, presentadora del magacín de RTVE Mañaneros, compartió a través de su cuenta de Instagram el enlace para donar en la campaña de GoFundMe: “María Eugenia nos necesita”, escribió.

Junto a ella, la actriz Natalia Verbeke, conocida por sus importantes actuaciones en series tan míticas como Los Serrano o tan de actualidad como la nueva serie de Netflix El refugio atómico, también ha compartido el enlace en X: “Toda ayuda cuenta”, señalaba.

La actriz Natalia Verbeke comparte
La actriz Natalia Verbeke comparte en sus redes sociales la campaña de GoFundMe de María Eugenia

25 heridos y 2 víctimas mortales en la explosión de Vallecas

La explosión del pasado sábado 13 de septiembre en el bar Mis Tesoros, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito de Puente de Vallecas provocó el derrumbe parcial del edificio de viviendas; la evacuación forzosa de todos los residentes, entre los que se encuentran algunos que perdieron su casa, como María Eugenia, y la afectación de algunos vehículos que había en la vía pública, en las inmediaciones del incidente.

Veinticinco personas resultaron heridas en la explosión, quedando tres de ellas en estado grave. Además, hubo dos fallecidos, cuyos cuerpos fueron hallados por los Bomberos y la Policía entre los escombros. Según señaló uno de los bomberos que acudió al lugar de los hechos, el suceso se habría producido por una explosión causada por “una concentración de gases que están dentro de su rango de inflamabilidad”.

