Intentó salvar a dos niños y un adulto de un Tesla en llamas, pero no pudo: “Intenté abrir el coche, pero no funcionó. El calor era insoportable”

Esta no es la primera ocasión en la que las manillas eléctricas de Tesla implicadas en un accidente con un final trágico. Desde la compañía han prometido tomar medidas al respecto

Por Yoana Kaloyanova

Este accidente es solo el último de varios que han implicado la manilla eléctrica de los coches tesla. (REUTERS/Annegret Hilse)

El pasado 7 de septiembre, un accidente trágico ocurrió en Alemania. Tras perder el control de un Tesla, su conductor salió de la carretera y se chocó contra un árbol. Han fallecido el conductor y dos de los niños que estaban en el coche. Uno logró salir por el lado derecho antes de que el vehículo se encendiera. De momento, se desconocen las causas del accidente.

La policía alemana ha declarado que las manijas eléctricas de las puertas del coche podrían ser un factor clave en la tragedia. Se trata de un sistema que Tesla lleva años defendiendo y que ahora está bajo escrutinio internacional.

Roman Jedrzejewski, testigo del accidente, intentó salvar a los otros tres ocupantes del coche. Después, en una entrevista con un medio local, se mostró abatido. “Quería salvar a la gente. Intenté abrir el coche, pero no funcionó. El calor era insoportable y no pude sacar a los niños”.

Muere un hombre y otro resulta herido tras colisionar su coche con un árbol en Valencia.

El incendio fue especialmente difícil de sofocar: los bomberos tuvieron que luchar contra las llamas que se reavivaban una y otra vez por la fuga térmica de la batería, según informó un medio local. Este fenómeno, común en los incendios de coches eléctricos, ocurre cuando las celdas de la batería alcanzan temperaturas extremas y provocan una reacción en cadena que libera calor y gases inflamables. Por eso el fuego se reactiva incluso después de haber sido aparentemente apagado.

Las manillas de Tesla

Esta no es la primera ocasión en la que las manillas eléctricas de Tesla implicadas en un accidente con un final trágico. En 2019, un hombre murió en EEUU tras estrellar su Model S contra una palmera. De nuevo, a pesar de los intentos de la policía a abrir las puertas, no lo consiguieron antes de que el fuego lo consumiera.

En 2023, en Arizona, una abuela llamó a los bomberos porque su nieta de 20 meses se había quedado atrapada en un Model Y sin batería. Como no pudieron abrir la puerta, la única manera de salvar a la niña era rompiendo el cristal de la ventanilla.

En octubre de 2024, cuatro personas murieron calcinadas en Toronto cuando su Model Y se incendió tras un choque. Solo una pasajera pudo salvarse gracias a que un transeúnte rompió el cristal, ya que no pudo abrir las puertas desde fuera.

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), la agencia de seguridad de EE. UU., investiga desde 2024 a unos 170.000 Tesla Model Y de 2021 después de recibir múltiples quejas de padres que quedaron bloqueados fuera con sus hijos dentro. En Europa, el ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), el mayor club automovilístico alemán, también advierte de que este tipo de manillas “suponen un serio problema para los equipos de rescate”, ya que ralentizan la apertura del vehículo tras un accidente.

El diseño minimalista de los Tesla

El diseño minimalista de los modelos de Tesla ha sido llevado al extremo: puertas que se abren con un botón, intermitentes en el volante y apenas botones físicos en el habitáculo. Sin embargo, a pesar de las cualidades estéticas de este diseño, en la práctica este podría causar problemas, convirtiéndose en una trampa mortal durante un accidente.

Cabe mencionar que sí que existe un desbloqueo manual, pero este no es intuitivo. En la parte delantera del modelo Y hay una pequeña palanca junto a los elevalunas, que, sin embargo, se desconoce a menos que los conductores se hayan leído el manual previamente. En la parte de atrás, existe un problema mayor: no todos los Model Y lo incluyen, y en los que sí, está oculto tras una ranura en el bolsillo de la puerta. Es una maniobra impracticable en un incendio o con el coche lleno de humo.

Además, si la batería auxiliar de 12 V falla o se corta la corriente tras un choque (algo habitual cuando se despliegan los airbags), el acceso al interior puede convertirse en misión imposible. La propia NHTSA ya ha advertido de que este diseño “puede poner vidas en peligro en accidentes o situaciones de riesgo”. Otros fabricantes de coches con puertas sin marco utilizan sistemas de doble acción: si la electrónica falla, basta con tirar con más fuerza para accionar un mecanismo mecánico.

La respuesta de Tesla

Ante la presión, el jefe de diseño de Tesla, Franz von Holzhausen, ha comentado para Bloomberg News que la marca ya trabaja en un nuevo tirador de un solo botón que combine apertura electrónica y manual para que resulte más intuitivo en una “situación de pánico”.

