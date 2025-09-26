Una persona en ‘First Dates’ estalla a la hora de pagar la cuenta: “Si en el primer día hace eso por 20 euros, ¿qué hará en los siguientes?’’

Olga y Jesús en el programa (Captura de video)

El programa de Cuatro First Dates ha vuelto a convertirse este martes en tendencia gracias a una de las citas más comentadas de la semana. Carlos Sobera y Laura Boado recibieron en el restaurante a Jesús, un taxista jubilado de 76 años, y a Olga, una administrativa jubilada de 66 años, quienes protagonizaron un encuentro lleno de diferencias y un final inesperado.

Jesús llegó al programa con una declaración de intenciones clara: “De la vida me gustan dos cosas, las mujeres y la montaña”, decía satisfecho a las cámaras antes de conocer a su cita. Olga, con 66 años, fue la persona seleccionada por el equipo del programa para compartir la velada con él.

En un primer momento, la impresión fue desigual. Jesús quedó impactado por su acompañante: “Ha sido bastante impactante. Es una mujer muy atractiva”, reconocía con entusiasmo. Olga, sin embargo, se mostró mucho más fría al valorar al soltero: “No estoy muy contenta con la edad de Jesús. Yo sé cómo me llevo con las personas mayores que yo, al principio puedo cuadrar, pero al mes ya empiezo a tener problemas”.

Expectativas distintas

Durante la cita, Olga dejó claro que la edad es un factor decisivo para ella. Explicó que incluso en la playa había llegado a atraer la atención de hombres mucho más jóvenes: “Han ligado conmigo chicos de 28 años. Yo no quiero un niño, pero si tiene 50 o 55 años no me importa”.

Jesús, en cambio, parecía dispuesto a seguir conociéndola a pesar de la falta de química evidente entre ambos. La conversación no fluyó con naturalidad y los silencios marcaron gran parte de la cena.

El momento más incómodo: la cuenta

La situación se tensó aún más al final de la cita, cuando llegó el momento de pagar la cuenta. Jesús propuso dividir los gastos a medias, pero Olga rechazó la idea argumentando que no tenía efectivo ni tarjeta a mano, insinuando que él debía invitarla.

Ante esa negativa, Jesús planteó otra alternativa: prestarle los 20 euros correspondientes a su parte para que ella se los devolviera más adelante. Fue entonces cuando Olga expresó abiertamente su decepción: “Me ha matado que sea tan cutre, porque si el primer día hace eso por 20 euros, qué no hará los demás”.

“No hay ninguna necesidad de invitar”

Jesús, lejos de dar su brazo a torcer, defendió su postura con firmeza. “Creo que, a día de hoy, el tener que pagar el hombre no me parece que sea… ¿Tú invitas a los hombres en las mismas condiciones? No sé, yo en una primera cita no veo ninguna necesidad”, sentenció.

El desacuerdo en torno a la cuenta se convirtió en el tema central de la cita y terminó de romper cualquier posibilidad de conexión entre ambos. Mientras que Jesús veía natural compartir el gasto, Olga esperaba una invitación que nunca llegó.

Este episodio de First Dates refleja cómo las expectativas en torno al papel de cada uno en una cita romántica siguen generando controversia. Y aunque el objetivo del programa es propiciar el nacimiento de nuevas parejas, en este caso, la cita de Jesús y Olga se recordará más por la discusión sobre la cuenta que por un flechazo.