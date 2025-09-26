España

Un hombre se cuela en el patio de un colegio y amenaza a un niño con un arma: “No debe volver aquí o cambiaré de escuela a mi hijo”

El agresor vive en una antigua casa de profesores al lado de la escuela y había acudido varias veces al ayuntamiento a quejarse del ruido

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Un hombre se cuela en
Un hombre se cuela en el patio de un colegio y amenaza a un niño con un arma. (Imagen Composición Infobae)

La tranquilidad de Grand-Celland, un pequeño pueblo al norte de Francia con apenas 300 habitantes, quedó quebrada el martes 23 de septiembre de 2025. Un hombre armado con una pistola de aire comprimido irrumpió en la escuela de primera Le Cabane Fleurie y amenazó a un niño durante el recreo.

Es difícil de creer”, expresó Richard Herpin, alcalde de Grand-Celland, en declaraciones al medio francés Ouest France, reflejando el estado de conmoción y temor que permanece en la comunidad tras el suceso.

Un ataque en pleno recreo

El ataque se produjo en pleno horario de recreo. El agresor, quien residía en una vivienda municipal adyacente a la escuela, accedió al patio infantil utilizando una escalera que conecta directamente su hogar con la zona de juegos.

De acuerdo con La Manche Libre, el hombre, molesto por el ruido habitual de los niños, apuntó su arma de aire comprimido contra uno de los alumnos.

La intervención inmediata de la Atsem (Agente Territorial Especializado en Guarderías) resultó crucial. “La Atsem actuó muy bien. Llevó a los niños a un lugar seguro y se enfrentó al hombre. Fue muy valiente”, relató una madre. Poco después, la policía fue alertada y detuvo al agresor.

Condena firme tras la detención

El fiscal de Coutances confirmó el arresto, imputando al acusado por “actos de violencia agravados por dos circunstancias: proximidad a una escuela y uso o amenaza con arma”. El inculpado compareció el jueves 25 ante un juez durante una audiencia preliminar de declaración de culpabilidad (CRPC).

Este viernes 26, el individuo fue condenado a seis meses de prisión condicional, además de recibir la prohibición de poseer o portar armas y de residir en Grand-Celland durante tres años, según reportó France Bleu.

Preocupación y reacciones de las familias

La noticia provocó inquietud entre los padres de los 82 alumnos de la escuela. “Este hombre no debe volver aquí o cambiaré de escuela a mi hijo”, advirtió una madre. Otra insistió: “Si vivir cerca del patio de la escuela lo vuelve inestable, debe ser alojado en otro lugar”.

Un padre resumió el sentir colectivo: “Confiamos a nuestros hijos a la escuela, que debe ser un lugar seguro”, y mencionó la posibilidad de iniciar una petición oficial si el individuo regresara a su antiguo domicilio.

El director académico Stéphane Vautier explicó que un equipo de seguridad móvil, formado por personal capacitado para estas situaciones, acudió al establecimiento escolar. Además, se instaló una unidad de apoyo psicológico tras el regreso de los alumnos a clase el jueves.

“Mi hijo, que presenció la escena, fue al psicólogo y ahora parece más tranquilo. También estamos intentando calmar la situación”, relató Élise, madre de dos estudiantes. Otras familias compartieron la angustia vivida: “Llevar a nuestros hijos al colegio nos ha causado mucha ansiedad y ha sido bastante estresante durante los últimos dos días”.

La casa del agresor en el centro del debate

La casa del atacante, una antigua vivienda de profesores convertida en alquiler social, ya había generado quejas previas. El inquilino se había dirigido repetidamente al ayuntamiento para expresar su malestar por el ruido del recreo.

Tras el ataque, varias familias exigieron que el inmueble deje de alquilarse debido a su cercanía con el patio y el acceso directo por la escalera. “No creía que viviera nadie en esta casa donde las persianas siempre están cerradas”, confesó una madre.

El alcalde Richard Herpin aseguró que el municipio trabaja para reforzar la seguridad escolar y resolver el problema de la vivienda colindante. “Tenemos la situación bajo control. Nuestra prioridad es que esto no vuelva a ocurrir. Hay que encontrar una solución”, afirmó a Ouest France.

Temas Relacionados

ColegiosSucesosFranciaEducaciónArmasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Borja Quiroga, nefrólogo: “No todo lo que se vende está controlado. Hay que leer bien las etiquetas y desconfiar de fórmulas milagrosas”

El médico ha expresado su preocupación por el uso incontrolado y sin prescripción médica de determinados suplementos. Recomienda el uso moderado y controlado por especialistas

Borja Quiroga, nefrólogo: “No todo

Laura Vargas, colombiana viviendo en España, revela un gesto que le parece extraño de los españoles: “Se siente muy raro que nadie te diga absolutamente nada”

Lo que en su país se normaliza como un piropo, en España se entiende como acoso callejero

Laura Vargas, colombiana viviendo en

Preocupación por la salud de Raphael: el cantante suspende su concierto en Zamora a pocas horas de actuar

La oficina de representación del artista ha comunicado que no podrá cumplir con su compromiso profesional debido a “motivos de salud relacionados con un proceso gripal”

Preocupación por la salud de

Una mujer nota un bulto en el cuello después de dar a luz y le diagnostican un cáncer de sangre en etapa cuatro: “Con tu bebé en brazos la noticia es aterradora”

Ahora, Natalie está luchando con la enfermedad y disfrutando de la experiencia de ser madre por primera vez. Su historia ahora inspira a otras mujeres a cuidar de su salud y estar atentas a los síntomas

Una mujer nota un bulto

Caballo Pinto: la montura histórica de los pueblos originarios de Norteamérica

Esta raza, apreciada por indígenas y vaqueros, combina inteligencia, velocidad y resistencia

Caballo Pinto: la montura histórica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dinero que reciben las

El dinero que reciben las fundaciones políticas (la de Vox la que más): casi 13 millones en donaciones y subvenciones en dos años

Susana Capdevila, especialista en derecho familiar, sobre hablar con los jueces: “Cada vez son menos receptivos”

“Deja de conducir en tirantes”: la advertencia de un influencer después de tener un accidente

Así son los cuatro helicópteros de Airbus que reforzarán al Ejército a cambio de más de 2000 millones de euros

El Gobierno concede 4.000 millones de euros en préstamos a Indra y Airbus para avances en el avión de combate europeo y nuevas aeronaves

ECONOMÍA

El Parlamento Europeo propone aumentar

El Parlamento Europeo propone aumentar las ayudas a jóvenes y crear un registro de okupas para revertir la crisis de vivienda

Los mutualistas se movilizan este sábado frente al Congreso para pedir una “solución justa” a su problema de cotizaciones

Stellantis frenará la producción de vehículos en seis fábricas europeas, dos de ellas en España

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 26 septiembre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 26 septiembre

DEPORTES

Previa de LaLiga: Girona vs

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”