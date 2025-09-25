España

Un pediatra explica cuándo acudir a Urgencias con un niño: “En muchas ocasiones los padres no lo identifican”

El doctor David Andina indica los escenarios que ponen en riesgo la vida de los más pequeños

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Una doctora atiende a una
Una doctora atiende a una niña en Urgencias. (Canva)

La saturación de los servicios sanitarios españoles dificulta a muchos acceder al médico cuando lo necesita. Según el último Barómetro Sanitario del CIS, un 24,3% de la población ha tenido problemas para acceder a su médico de familia cuando lo ha necesitado, con un tiempo de espera medio que supera la semana.

La atención hospitalaria no muestra mejores cifras: los pacientes tardan de media 140,21 días para tener una primera consulta con su especialista y alrededor de un mes en realizar las pruebas diagnósticas que necesitan. Las esperas son especialmente largas para las colonoscopias, con una media de 113 días, que dobla a pruebas como el TAC (56 días).

Con un sistema atascado, muchos profesionales piden mejoras en las condiciones laborales que les permitan dar una mejor atención, pero también reclaman a la sociedad que haga un uso responsable de los servicios sanitarios para evitar una mayor saturación. Esta llamada ha hecho que algunos ciudadanos se lo piensen dos veces antes de acudir a las Urgencias de su hospital más cercano, en ocasiones subestimando los síntomas de su cuerpo.

Ignorar estas señales es especialmente peligroso con los más pequeños. Por ello, el pediatra de Urgencias David Andina ha explicado en sus redes sociales las 10 situaciones más frecuentes para acudir al hospital con un niño pequeño. “En muchas ocasiones los padres o cuidadores no lo identifican así”, lamenta.

Fiebre, vómitos y dificultad para respirar

La fiebre alta en un
La fiebre alta en un menor es un motivo para acudir a Urgencias. (Pixabay)

La fiebre suele ser un indicador relevante de que algo no va bien en el cuerpo humano. En niños menores de 2 meses, Andina recomienda acudir a urgencias si la temperatura axilar o rectal supera los 38 grados, especialmente entre los menores de 21 días. “La posibilidad de una infección bacteriana grave en esta franja de edad es mayor y será necesario realizar análisis de sangre y orina”, explica.

En niños algo mayores, se debe acudir al médico cuando la temperatura supera los 40,5 grados (tomada con termómetro axilar). “Por encima de esa temperatura aumenta el riesgo de infección bacteriana, por lo que suele ser necesario realizar una analítica de sangre si no hay un foco tras la exploración”, dice.

Del mismo modo, la fiebre acompañada de cojera puede ser motivo de preocupación. “La cojera tras procesos infecciosos banales es frecuente en niños pequeños y se trata con reposo e ibuprofeno (sinovitis), pero si tiene fiebre y cojera suele precisar una analítica de sangre para descartar una infección osteoarticular que precise antibiótico”, indica el pediatra. También debe acudirse al hospital si la fiebre viene acompañada de manchas rojas en la piel (petequias), pues “pueden ser indicativo de una infección bacteriana grave”.

Otra situación peligrosa es la dificultad para respirar. Esta puede ser difícil de identificar para los padres, pero el especialista da algunas señales que deben despertar las alertas de los tutores: “Se le marcan las costillas y el cuello, respira muy rápido, presenta respiración abdominal, se escuchan ‘pitidos’ al respirar o hace ‘ruido’ al coger aire”.

Asimismo, se debe acudir a Urgencias si se sospecha el menor padece mastoiditis, es decir, infección del hueso mastoideo del cráneo. “La aparición de inflamación y enrojecimiento detrás de la oreja junto con la sensación de despegamiento del pabellón auricular es una complicación de las otitis medias que, de confirmarse, suele exigir ingreso para tratamiento antibiótico intravenoso", explica Andina.

El dolor también puede ser motivo de ir a urgencias. En niños de entre 6-24 meses, la presencia de dolor abdominal cólico intermitente (“llora con fuerza, sin consuelo, encoge las piernas”) puede indicar un trastorno conocido como invaginación, una afección en la que parte del intestino se introduce en otra parte adyacente bloqueando el paso de los alimentos.

Si los niños presentan dolor testicular, se debe acudir siempre a Urgencias “ante la posibilidad de una torsión testicular que precise tratamiento quirúrgico”, añade el doctor Andina, si bien son cuadros más frecuentes en adolescentes.

Por último, el médico pide acudir al hospital “Si un niño presenta decaimiento y pérdida de peso progresiva, come mucho (polifagia), bebe mucho más líquido de lo normal (polidipsia) o hace mucho pis (poliuria), también por la noche (nicturia) y en la cama (enuresis)”, pues pueden ser signos de debut diabético.

Temas Relacionados

MédicosSalud InfantilHospitalesHospitales EspañaRedes socialesTwitterXEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Unos padres donan 26.000 euros a su hija para una vivienda y el otro hijo denuncia: no quiere que su cuñado se beneficie de ese dinero

La Justicia ha resuelto en primera instancia si la donación a un hijo casado se reparte con el cónyuge

Unos padres donan 26.000 euros

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 25 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los números

Los beneficios de hervir romero en casa: una purificación total del ambiente

La planta encierra una rica composición de minerales, vitaminas y antioxidantes

Los beneficios de hervir romero

Wilson, fundador de una tienda de joyas, comparte cómo cuidar y limpiar tus anillos

Sigue estos pasos para que tus alhajas no se deterioren con el paso del tiempo

Wilson, fundador de una tienda

Rubén Moreno, profesor: “Envías un correo a los padres y todo el rato te dicen mierdas justificativas de lo que hacen sus hijos en clase”

El sistema educativo se encuentra en estado crítico y los docentes están comenzando a alzar su voz para denunciar la falta de respeto y compromiso dentro y fuera de las aulas

Rubén Moreno, profesor: “Envías un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿España derribará drones rusos? El

¿España derribará drones rusos? El Ejército lidera la misión de ‘policía aérea’ con ocho cazas en Lituania

La Policía Nacional consigue identificar a “La mujer de rosa”, asesinada en 2005 y que formaba parte del proyecto ‘Identify me’ de la Interpol

La campaña de la aceituna en Sevilla comienza con dos detenidos por robar maquinaria de recogida y 30 toneladas intervenidas por infringir la ley de calidad

Así es ‘Furor’, el buque de la Armada que protegerá la Flotilla que se dirige a Gaza

Muere un hombre de 67 años en un incendio que “ha afectado a la totalidad de su vivienda” en Cercedilla mientras se intentaba refugiar en el baño

ECONOMÍA

Unos padres donan 26.000 euros

Unos padres donan 26.000 euros a su hija para una vivienda y el otro hijo denuncia: no quiere que su cuñado se beneficie de ese dinero

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 25 septiembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 25 septiembre

Burger King despide a seis trabajadores que se montaron una fiesta en el local en plena pandemia: alcohol, hamburguesas y ninguna mascarilla

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner