Un empresario desaparece con su velero en el Triángulo de las Bermudas y los rescatistas encuentran todos sus papeles en un bote salvavidas

Miguel Campoy a bordo del velero. (X)

Miguel Campoy, de 56 años, empresario del sector náutico afincado en Miami desde hace una década y con doble nacionalidad española y estadounidense, fue visto por última vez el 6 de septiembre tras zarpar en solitario desde Ábaco Sur (Bahamas), con destino a Nassau (capital de Bahamas), donde debía encontrarse con dos amigos procedentes de España. Juntos planeaban continuar una travesía por el Caribe, rumbo a las islas Exuma y Caicos, a bordo del Hella, un velero de 13 metros de eslora y color azul. El 13 de septiembre fue recuperado el bote salvavidas que estaba atado a su velero, pero tanto él y como su embarcación siguen desaparecidos.

Ese viernes, a las 10:15 de la mañana, Campoy inició su ruta. Dos horas más tarde, a las 12:30, envió a su familia una fotografía desde la aplicación Avionics, donde se mostraba la planificación de la travesía. En el mensaje, explicaba que llevaba seis horas de navegación y que estimaba llegar a su destino en unas ocho o diez horas.

La investigación policial

Miguel Campoy viajaba de Ábaco Sur a Nassau. (Captura de Google Maps)

Al día siguiente, al no tener noticias de él, sus familiares denunciaron su desaparición, notificándolo al consulado español en Bahamas, la Embajada de España en Jamaica, a la Guardia Costera de los Estados Unidos y Real Fuerza de Defensa de Bahamas (RBDF). Tras esperar las 48 horas desde su desaparición por la exigencia protocolo, el día 8 comenzó la búsqueda de Miguel Campoy.

Dos días después de la denuncia, un avión de rescate localizó el bote auxiliar del Hella a la deriva, cerca del faro de Hole in the Wall, al sur del archipiélago de Ábaco. Fue recuperado el 13 de septiembre. En su interior se encontraron objetos personales de Campoy, incluyendo su pasaporte, su tarjeta de crédito y una baliza de localización personal.

Hasta el momento, ni el velero ni su tripulante han sido localizados. La Guardia Costera estadounidense suspendió su participación en el operativo, mientras que la RBDF ha señalado que la búsqueda continúa, aunque podría pasar a fase de recuperación, dada la duración del suceso y las escasas probabilidades de supervivencia.

“Hay muchas teorías, pero nada concluyente”, señala Miriam Campoy, hermana del empresario, para Público. Dudas sobre una desaparición donde la familia se pregunta por qué la lancha de apoyo al velero apareció a la deriva con el motor al ralentí “con el hombre al agua intacto, lo que quiere decir, que no se cayó al agua”,

El 17 de septiembre convocaron a los dos amigos de Campoy, aunque, según detalla su hermana para Público, no les han dado una pericial del informe o un informe con lo encontrado en la zodiac de apoyo, a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones a través de la embajada y en la comisaría de Nassau.

“La policía que está en posesión de la zodiac no nos informa hasta el momento, aunque sí sabemos los objetos que habían dentro de la zodiac”, explica Miriam Campoy. “Estamos rezando para que ocurra el milagro y podamos disfrutar del humor de mi tío de nuevo”, dice Ignacio, sobrina de Miguel, en X, donde pide ayuda para obtener pistas sobre el paradero de su tío.

El misterio del triángulo de las Bermudas

El entorno en el que desapareció Campoy es conocido por sus múltiples islas, arrecifes y aguas poco profundas, factores que complican la navegación. A pesar de su fama, expertos y aseguradoras marítimas han desmentido que el Triángulo de las Bermudas sea más peligroso que otras rutas. La mayoría de incidentes se explican por causas naturales: mal tiempo, errores humanos o fallos mecánicos. Sin embargo, el caso de Miguel Campoy vuelve a poner en el foco a esta enigmática zona llena de mitos y misterios del océano Atlántico.