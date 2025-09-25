Las mejores melodías para escuchar en Spotify España en cualquier momento y lugar

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público español.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

«Me Mareo (w JC Reyes)», interpretado por Kidd Voodoo, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 468.255 reproducciones.

2. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 413.020 reproducciones, motivo por el cual sigue en la segunda posición.

3. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 374.617 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. La Plena

W Sound

Tras acumular 360.037 reproducciones, «La Plena» de W Sound se mantiene en cuarto lugar.

5. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 353.898 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la quinta posición.

6. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido», interpretado por Beéle, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 345.146 reproducciones.

7. AURORA (w De La Rose)

Mora

«AURORA (w De La Rose)» de Mora es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 332.744 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. DROGA (w C. Tangana)

Mora

Tras haberse reproducido 292.837 veces, la nueva canción de Mora se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 8.

9. Shiny

Easykid

«Shiny» de Easykid se ubica en el noveno lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 279.112 reproducciones.

10. DONDE TE ESCONDES? 2.0 (w JC Reyes)

Yapi

Tras acumular 265.302 reproducciones, «DONDE TE ESCONDES? 2.0 (w JC Reyes)» de Yapi se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidos en España durante el último año

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como "La Falda", el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema "Si Antes Te Hubiera Conocido" de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue "LUNA" de Feid, mientras que "LA FALDA" de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco "BADGYAL" de SAIKO, JC Reyes y Dei V y "X’CLUSIVO - REMIX" de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.