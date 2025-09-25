España

Embalses de agua: la reserva bajó este 25 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La situación de los embalses
La situación de los embalses de agua en España (EFE)

Los embalses de agua en España tienen una capacidad de 56.041 hm3, sin embargo, actualmente se encuentra un 55,88 % llenó, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto quiere decir que el almacenamiento de agua en el país se encuentra en una situación negativa, puesbajó en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: jueves 25 de septiembre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 31.314 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 55,88 %.

Variación de hace una semana: -710 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,27 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 27.252 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 48,63 %.

Estado de los embalses peninsulares

La capacidad del agua
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 44,75%.

Aragón: 54,53%.

Asturias: 63,60%.

C. Valenciana: 38,34%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 45,65%.

Castilla-La Mancha: 51,88%.

Cataluña: 71,38%.

Comunidad de Castilla y León: 60,44%.

Extremadura: 62,53%.

Galicia: 63,70%.

Murcia: 25,68%.

Navarra: 38,67%.

¿Cómo ahorrar agua en el baño?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Tres plantas de interior para eliminar el moho del hogar

Una solución natural, estética y efectiva para reducir la humedad en espacios cerrados

Tres plantas de interior para

Sebastián Ramírez, abogado: “Este es el motivo por el que muchas mujeres dejan de trabajar y se sienten al borde del colapso”

El letrado señala la falta de apoyo a estas mujeres después de que un estudio denuncie el nivel de ansiedad y agotamiento de las madres en España, atrapadas entre trabajo y cuidado de los hijos

Sebastián Ramírez, abogado: “Este es

Un probador de coches explica las 10 claves para detectar un vehículo que sea “para toda la vida”

El especialista de Garaje Hermético señala los motivos que permiten la durabilidad de los vehículos

Un probador de coches explica

Cómo reconocer un ictus, según un médico: “Si lo ves, pídele a la persona que enseñe los dientes”

Esta enfermedad cerebrovascular está detrás de 25.000 muertes al año en España

Cómo reconocer un ictus, según

Un venezolano que residía en Miami consigue la nacionalidad española al acreditar su origen sefardí y su especial vinculación con España

El fallo de la Audiencia de Madrid ha reconocido expresamente el derecho del afectado a la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza, dejando sin efecto la resolución denegatoria de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

Un venezolano que residía en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un probador de coches explica

Un probador de coches explica las 10 claves para detectar un vehículo que sea “para toda la vida”

Un venezolano que residía en Miami consigue la nacionalidad española al acreditar su origen sefardí y su especial vinculación con España

Los cambios hechos por la DGT en el examen teórico de conducir

Begoña Gómez, a juicio por presunta malversación de caudales públicos: las claves para entender el caso

Interior licitará un nuevo contrato para las pulseras que controlan a los presos: el actual sistema es de una tecnológica israelí

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Este es

Sebastián Ramírez, abogado: “Este es el motivo por el que muchas mujeres dejan de trabajar y se sienten al borde del colapso”

Precio de la luz estará muy alta este 25 de septiembre: estas son las horas más caras y las más baratas del día

Cambio de euro a dólar hoy 25 de septiembre: cómo está la cotización y previsiones

Las exportaciones de España a la UE se disparan un 49% en cinco años, pero pierden fuelle frente a China y EEUU

¿Por qué el PIB de tu país sigue creciendo y tú vives cada vez peor? Las limitaciones del indicador que supuestamente mide el crecimiento de las naciones

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner