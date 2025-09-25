España

El doctor Ricardo Martino, jefe de Paliativos Pediátricos, explica “cómo se le dice a un niño que va a morir”: “Es importante responder con una pregunta”

Estos cuidados no solo se centran en el bienestar físico de los menores, sino que también atienden a sus preocupaciones

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
La mano de un niño
La mano de un niño con una vía. (Hospital Infantil Universitario Niño Jesús)

Los cuidados paliativos pediátricos son un pilar fundamental cuando un niño o adolescente enfrenta una enfermedad grave que amenaza su vida. A esta atención especializada, que involucra a un equipo multidisciplinario, busca aliviar el dolor, los síntomas y el estrés, al tiempo que proporciona apoyo psicológico, pueden acceder todas las familias que lo necesiten. El doctor Ricardo Martino, que dirige la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid, explica en una entrevista con COPE que estos cuidados no solo se centran en el bienestar físico del niño, sino que también atienden a sus preocupaciones.

Martino explica que uno de los momentos más delicados se da cuando se informa a un menor de que va a morir, eso sí, solo si quieren saberlo. “Se le dice, si lo pregunta, dependiendo de la edad, en adolescentes a veces te preguntan ‘cuánto me queda de vida’, o a veces te preguntan, ‘me voy a quedar solo’”, explica.

Los más pequeños tienen otras preocupaciones: “A lo mejor te pueden preguntar si eso le va a doler o si su papá se va a quedar solito o va a estar con él”. En ambos casos, el especialista señala que se deben responder a todas las preguntas porque, tras ellas, “hay toda una angustia, muchos pensamientos, muchas imaginaciones, pero lo importante es adaptarse a la persona que tenemos delante”.

Ante la cuestión de cómo abordar estas preguntas, Martino subraya la importancia de la calma y la empatía. Siembre se debe contestar “con tranquilidad, respirando primero y si uno es creyente, a veces rezando un poquito antes. Y sobre todo no teniendo prisa y esas preguntas se pueden responder en un momento o en varios”.

En qué consisten los cuidados paliativos

Este tipo de atención comprende la prevención, la detección temprana, la evaluación exhaustiva y el control de problemas físicos, como el dolor y otros síntomas que generan angustia. Además, aborda el sufrimiento psicológico, espiritual y las necesidades sociales, siempre que sea posible, a partir de intervenciones fundamentadas en la evidencia y el conocimiento profesional. Los cuidados paliativos no solo se centran en el paciente, sino que también ofrecen apoyo a las familias y a los cuidadores, tanto durante el proceso de la enfermedad como en el periodo de duelo posterior.

A lo largo de la evolución de la enfermedad, los cuidados paliativos se adaptan a las necesidades cambiantes del paciente y pueden proporcionarse de manera simultánea con tratamientos destinados a modificar el curso de la patología. En ocasiones, estas intervenciones logran influir positivamente en la evolución de la enfermedad. No buscan acelerar ni retrasar la muerte, sino que afirman la vida y reconocen la muerte como un proceso natural.

La comunicación efectiva es un pilar fundamental de este enfoque, ya que facilita que los pacientes y sus familias definan los objetivos de la atención y tomen decisiones informadas. En este sentido, el respeto por los valores y creencias culturales de cada persona y su entorno familiar es un principio esencial en la provisión de cuidados paliativos.

Temas Relacionados

MedicinaPediatríaNiñosMenoresMuertePsicologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un agente detiene un Ferrari por exceso de velocidad y le pide que haga “rugir” el motor “para escucharlo cantar”: “Me encanta la policía aquí”

El suceso ocurrido en Milán ha generado indignación en las redes sociales

Un agente detiene un Ferrari

Siete monjes budistas mueren en un accidente de teleférico de camino al monasterio

Algunas evidencias apuntan a que el cable se rompió y provocó la caída del vagón

Siete monjes budistas mueren en

Un agente inmobiliario de lujo cuenta su día a día con clientes millonarios: “La privacidad es una de las bases del sector”

En algunas zonas de Cataluña como el Maresme, cada vez hay más compraventas que superan el millón de euros

Un agente inmobiliario de lujo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación

Elementos decorativos que van a envejecer mal, según un interiorista

Aunque estas tendencias están de moda, podrían tener sus días contados

Elementos decorativos que van a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Este es el único caso

“Este es el único caso en el que no tienes que dejar pasar una ambulancia”: un profesor de autoescuela lo explica

Un alcalde madrileño del PP ficha como asesora a la pareja de otro alcalde amigo también del PP: cobrará 40.089 euros

¿España derribará drones rusos? El Ejército lidera la misión de ‘policía aérea’ con ocho cazas en Lituania

La Policía Nacional consigue identificar a “La mujer de rosa”, asesinada en 2005 y que formaba parte del proyecto ‘Identify me’ de la Interpol

La campaña de la aceituna en Sevilla comienza con dos detenidos por robar maquinaria de recogida y 30 toneladas intervenidas por infringir la ley de calidad

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Precio de la luz en España este 26 de septiembre

David Jiménez, abogado: “Si llevas muchos años viviendo en una casa, aunque no seas el dueño, puedes convertirte en el propietario”

La mitad de los jóvenes que trabajan en pymes temen perder su puesto por la IA: cuatro de cada diez empleados no han recibido formación sobre su uso

Unos padres donan 26.000 euros a su hija para una vivienda y el otro hijo denuncia: no quiere que su cuñado se beneficie de ese dinero

DEPORTES

El ciclista Juan Ayuso ficha

El ciclista Juan Ayuso ficha por Lidl-Trek hasta 2030

Achraf Hakimi habla por primera vez sobre su acusación por violar a una joven: “Es lo peor que me ha pasado”

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”