El contundente comunicado de Kiko Rivera a la prensa tras su reciente mudanza: “Quiero pedir disculpas a todos por las molestias”

Kiko Rivera vuelve a acaparar titulares, aunque en esta ocasión por un serio asunto. Tras su reciente separación de Irene Rosales, el DJ ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que alerta sobre supuestos intentos de algunos miembros de la prensa por acceder a su nuevo hogar. La situación ha generado mucho debate en redes sociales, donde el cantante suele realizar comunicados respectivos a su vida privada.

Tras su divorcio, Rivera se mudó a una nueva residencia ubicada en La Juliana, Bollullos de la Mitación, una urbanización exclusiva del Aljarafe sevillano. Según su comunicado, algunos periodistas no solo intentaron localizar la casa, sino que también preguntaron a los vecinos para obtener información sobre el domicilio del artista. Esto ha provocado inquietud en la comunidad y ha obligado al hijo de Isabel Pantoja a pronunciarse públicamente.

En su mensaje, Kiko Rivera señala: “Cualquier persona que acceda a esta urbanización privada con la intención de situarse frente a mi domicilio será denunciada". Asimismo, confirma que ya ha interpuesto denuncias contra dos individuos: un hombre y una mujer, que ingresaron sin autorización al recinto, caminando por la parte trasera del complejo. Además, el hijo de Paquirri ha querido disculparse con los vecinos por cualquier incomodidad, a la vez que advierte a los medios de comunicación sobre la gravedad de invadir espacios privados: “Quiero pedir disculpas a todos ellos por las molestias ocasionadas”.

Entrevista a Kiko Rivera.

El hogar se encuentra a apenas 12 kilómetros de su anterior vivienda en Castilleja de la Cuesta, donde residía con Irene Rosales y sus hijas. Este desplazamiento permite al DJ mantenerse cerca de sus hijas, priorizando su vínculo familiar pese al fin del matrimonio. De hecho, la urbanización La Juliana es perfecta para las pequeñas, ya que destaca por su tranquilidad, la abundancia de espacios verdes y la privacidad que ofrece a sus residentes, factores que seguramente influyeron en la elección de Rivera.

El chalé, que parece estar alquilado con opción a compra, cuenta con 398 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 780 metros cuadrados. Se distribuye en tres plantas e incluye cuatro dormitorios, tres baños, cocina, salón y un jardín con porche y piscina, un espacio pensado tanto para el confort como para la vida familiar. Por el momento, se desconocen los términos económicos del alquiler y la futura adquisición del inmueble.

Comunicado de Kiko Rivera (INSTAGRAM).

Mucha repercusión mediática

La nueva casa de Kiko Rivera ha despertado un gran interés mediático desde que se conoció la noticia de su mudanza. El programa ¡Vaya fama! de Telecinco confirmó la ubicación del nuevo hogar tras una investigación detallada. La periodista Carlota Vázquez explicó que se descartaron otras localidades, como Mairena del Aljarafe, y que la residencia elegida por Rivera cumple con su deseo de privacidad sin alejarlo de sus hijas.

“Nosotros hemos hecho una larga investigación y además hemos recibido una llamada de teléfono maravillosa que nos ha puesto sobre aviso y hemos descubierto dónde ha comenzado su nueva vida el DJ”, detalló Vázquez. No obstante, ahora el hijo de Isabel Pantoja cataloga esta difusión como una grave intromisión en su intimidad y ha decidido tomar medidas legales contra quienes intenten acercarse sin permiso.