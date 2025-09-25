España

El contundente comunicado de Kiko Rivera a la prensa tras su reciente mudanza: “Quiero pedir disculpas a todos por las molestias”

El hijo de Isabel Pantoja acaba de comenzar una nueva vida en la localidad sevillana de Bollullos de la Mitación, a solo unos kilómetros de Castilleja de la Cuesta, donde reside Irene Rosales con sus hijas

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar

Kiko Rivera vuelve a acaparar titulares, aunque en esta ocasión por un serio asunto. Tras su reciente separación de Irene Rosales, el DJ ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que alerta sobre supuestos intentos de algunos miembros de la prensa por acceder a su nuevo hogar. La situación ha generado mucho debate en redes sociales, donde el cantante suele realizar comunicados respectivos a su vida privada.

Tras su divorcio, Rivera se mudó a una nueva residencia ubicada en La Juliana, Bollullos de la Mitación, una urbanización exclusiva del Aljarafe sevillano. Según su comunicado, algunos periodistas no solo intentaron localizar la casa, sino que también preguntaron a los vecinos para obtener información sobre el domicilio del artista. Esto ha provocado inquietud en la comunidad y ha obligado al hijo de Isabel Pantoja a pronunciarse públicamente.

En su mensaje, Kiko Rivera señala: “Cualquier persona que acceda a esta urbanización privada con la intención de situarse frente a mi domicilio será denunciada". Asimismo, confirma que ya ha interpuesto denuncias contra dos individuos: un hombre y una mujer, que ingresaron sin autorización al recinto, caminando por la parte trasera del complejo. Además, el hijo de Paquirri ha querido disculparse con los vecinos por cualquier incomodidad, a la vez que advierte a los medios de comunicación sobre la gravedad de invadir espacios privados: “Quiero pedir disculpas a todos ellos por las molestias ocasionadas”.

Entrevista a Kiko Rivera.

El hogar se encuentra a apenas 12 kilómetros de su anterior vivienda en Castilleja de la Cuesta, donde residía con Irene Rosales y sus hijas. Este desplazamiento permite al DJ mantenerse cerca de sus hijas, priorizando su vínculo familiar pese al fin del matrimonio. De hecho, la urbanización La Juliana es perfecta para las pequeñas, ya que destaca por su tranquilidad, la abundancia de espacios verdes y la privacidad que ofrece a sus residentes, factores que seguramente influyeron en la elección de Rivera.

El chalé, que parece estar alquilado con opción a compra, cuenta con 398 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 780 metros cuadrados. Se distribuye en tres plantas e incluye cuatro dormitorios, tres baños, cocina, salón y un jardín con porche y piscina, un espacio pensado tanto para el confort como para la vida familiar. Por el momento, se desconocen los términos económicos del alquiler y la futura adquisición del inmueble.

Comunicado de Kiko Rivera (INSTAGRAM).
Comunicado de Kiko Rivera (INSTAGRAM).

Mucha repercusión mediática

La nueva casa de Kiko Rivera ha despertado un gran interés mediático desde que se conoció la noticia de su mudanza. El programa ¡Vaya fama! de Telecinco confirmó la ubicación del nuevo hogar tras una investigación detallada. La periodista Carlota Vázquez explicó que se descartaron otras localidades, como Mairena del Aljarafe, y que la residencia elegida por Rivera cumple con su deseo de privacidad sin alejarlo de sus hijas.

“Nosotros hemos hecho una larga investigación y además hemos recibido una llamada de teléfono maravillosa que nos ha puesto sobre aviso y hemos descubierto dónde ha comenzado su nueva vida el DJ”, detalló Vázquez. No obstante, ahora el hijo de Isabel Pantoja cataloga esta difusión como una grave intromisión en su intimidad y ha decidido tomar medidas legales contra quienes intenten acercarse sin permiso.

Temas Relacionados

Kiko RiveraCasas de FamososFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

¿Tu empresa puede controlar el tiempo que pasas en el baño? Un abogado responde

Mediante cronómetros o tornos, algunas compañías obligan a sus trabajadores a devolver al final del día o la semana las horas que se pierden haciendo uso del aseo

¿Tu empresa puede controlar el

Madrid activa medidas sanitarias tras detectar un foco de gripe aviar en Alcobendas: dos ocas silvestres dieron positivo

La Comunidad restringe la cría al aire libre, prohíbe ferias con aves de corral y refuerza la bioseguridad en cinco municipios del norte

Madrid activa medidas sanitarias tras

Cinco elementos en tu jardín que ponen en peligro a tus mascotas, según un experto en jardinería: “Es impactante que haya tantos peligros acechando en nuestros jardines”

Cuidado con tener uno de estos elementos en tu jardín, podría resultar tóxico para tu mascota

Cinco elementos en tu jardín

¿Te pueden multar en un parking de un centro comercial? Un abogado resuelve la duda

La Policía sí puede actuar en estos aparcamientos que legalmente se consideran públicos

¿Te pueden multar en un

El presidente de RTVE carga contra la dirección de la UER por mantener a Israel en Eurovisión: “El daño que está provocando es inmenso”

José Pablo López ha comparecido en la Comisión Mixta de control parlamentario en el Congreso y ha expresado que el certamen europeo es más que un concurso y que “su carga política es enorme”

El presidente de RTVE carga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid activa medidas sanitarias tras

Madrid activa medidas sanitarias tras detectar un foco de gripe aviar en Alcobendas: dos ocas silvestres dieron positivo

¿Te pueden multar en un parking de un centro comercial? Un abogado resuelve la duda

Un agente inmobiliario de lujo cuenta su día a día con clientes millonarios: “La privacidad es una de las bases del sector”

“Este es el único caso en el que no tienes que dejar pasar una ambulancia”: un profesor de autoescuela lo explica

Un alcalde madrileño del PP ficha como asesora a la pareja de otro alcalde amigo también del PP: cobrará 40.089 euros

ECONOMÍA

¿Tu empresa puede controlar el

¿Tu empresa puede controlar el tiempo que pasas en el baño? Un abogado responde

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Un agente inmobiliario de lujo cuenta su día a día con clientes millonarios: “La privacidad es una de las bases del sector”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Precio de la luz en España este 26 de septiembre

DEPORTES

El ciclista Juan Ayuso ficha

El ciclista Juan Ayuso ficha por Lidl-Trek hasta 2030

Achraf Hakimi habla por primera vez sobre su acusación por violar a una joven: “Es lo peor que me ha pasado”

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”