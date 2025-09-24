España

Un experto inmobiliario advierte: “No compres nunca un piso sin revisar antes estas tres cosas”

Derramas inesperadas, inmuebles con afectaciones y gastos ocultos son algunos de los problemas con los que puede encontrarse un nuevo propietario si no se tienen en cuenta estas claves

Naroa Caro

Por Naroa Caro

La compra de una vivienda es una de las decisiones económicas más importantes de la vida de cualquier persona y realizar todos los trámites necesarios de forma adecuada puede suponer un ahorro de dinero relevante para preservar la estabilidad financiera tras esta gran inversión. Sin embargo, muchos ciudadanos se lanzan a la adquisición de un inmueble sin conocer del todo los pormenores de esta operación y pasan por alto aspectos clave que pueden tener consecuencias económicas graves.

Según el experto inmobiliario Javier Solís, la revisión de problemas urbanísticos es una etapa que muchos saltan por confiar únicamente en la información contenida en la nota simple. “Muchas agencias solicitan la nota simple, pero pocas consultan si la finca está sujeta a alguna afectación”, advirtió el especialista en una publicación reciente en su perfil de TikTok (@javiersolis_inmo). Este tipo de omisión puede implicar el riesgo de adquirir un inmueble con una orden de derribo pendiente. “En el ayuntamiento pueden informarte de todo, ya sea por teléfono o concertando una cita con el arquitecto municipal”, precisó Solís en el video.

Cómo asegurar el buen estado de la vivienda

Para saber con seguridad si un inmubele tiene afectaciones, el primer paso es, como indica el experto, pedir una nota simple en el Registro de la Propiedad, donde aparecen cargas, hipotecas o embargos. Después, conviene ir más allá y revisar el Catastro para comprobar datos físicos y posibles discrepancias. Por último, en el Ayuntamiento se pueden consultar afecciones urbanísticas (expropiaciones, planes, protecciones) que no siempre figuran en el Registro.

Claves para la compra de
Claves para la compra de vivienda. (Montaje Infobae con imágenes de @javiersolis_inmo / TikTok)

La segunda recomendación del experto se centra en la revisión del estado de la vivienda a manos de un profesional autorizado. Aunque el edificio haya superado la Inspección Técnica de Edificios (ITE), obligatoria para la venta de inmuebles con cierta antigüedad, Solís alertó de que dicha inspección “no deja de ser una revisión visual”, por lo que consideró indispensable que un arquitecto examine en profundidad el piso para identificar eventuales renovaciones inminentes en sistemas como la electricidad o el agua. “Es preferible descubrir las necesidades de actualización a tiempo que enfrentarse a un susto que te cueste miles y miles de euros”, aseguró.

Garantizar la tranquilidad en la convivencia

La tercera comprobación resulta igual de relevante, aunque con frecuencia las agencias inmobiliarias intentan disuadir al comprador de ella: solicitar las actas de la comunidad. “Te pueden poner excusas o decirte que no las tienen, pero estás en tu derecho de verlas”, enfatizó el experto. Las actas contienen información crucial sobre la situación financiera y convivencial del edificio, pues en ellas se registran “vecinos morosos que hace años que no pagan, vecinos que se dedican a actividades ilícitas o posibles derramas que no están aprobadas, pero están a punto de aprobarse de decenas de miles y miles de euros”.

Las actas de la comunidad se solicitan al presidente o al administrador de fincas, responsables de custodiarlas. Si ya se es propietario, puedes pedir copia de las actas aprobadas en cualquier momento. Si todavía no se ha dado el cambio de titularidad del inmueble, el vendedor debe pedir al administrador un certificado de deudas y acuerdos relevantes para la compraventa. La constatación de esta documentación, insistió Solís, “te puede salvar de un gran problema. La tranquilidad tuya y de tu familia no tiene precio”.

