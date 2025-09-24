El propietario de una casa en Pensilvania descubre los cadáveres de cuatro bebés en el ático: la anterior inquilina había sido desalojada hace un mes

Cadáveres en una casa de Pensilvania

Imagina que, tras una larga temporada fuera de casa, subes al desván de tu vivienda y, de repente, encuentras los cadáveres de cuatro bebés. Esto fue lo que le sucedió recientemente a un hombre, Brent Flanigan. Al subir al ático de su casa encontró cuatro cuerpos en descomposición avanzada. Mientras realizaba las tareas de limpieza, el olor, fétido y repulsivo, se fue propagando por todo el sitio. Siguiendo el rastro se encontró con una sorpresa paralizante. El hombre, sorprendido por lo que había encontrado, quedó impactado sin saber cómo reaccionar. El olor era cada vez más fuerte y la escena resultaba difícil de asimilar. No tardó en darse cuenta de que se trataba de restos humanos, y que llevaban allí bastante tiempo. La situación lo obligó a detener la limpieza y avisar de inmediato a las autoridades.

Un crimen de lo más cruel

Sucedió el 13 de septiembre de 2025 en Pensilvania, Estados Unidos. El descubrimiento repentino de cuatro cadáveres condujo hasta la antigua inquilina de la vivienda. Habían pasado escasos días desde que la mujer había dejado la vivienda. Según informa el medio digital Midi Libre, a través de AP News, las investigaciones policiales condujeron hasta ella, a la que acusaron de homicidio el 25 de septiembre.

Mauthe enfrenta varios cargos, incluidos dos por homicidio, derivados de las muertes de sus hijos recién nacidos. (Armstrong County Jail)

Se trataba de Jessica Marie Mauthe, de 39 años. Debido a impagos de la vivienda había sido desalojada por su arrendador. Fue entonces cuando el hombre, propietario de la vivienda, fue testigo del horror mientras se encontraba limpiando la casa. Identificó que el origen se encontraba en un armario ubicado en una de las habitaciones. Tras el hallazgo de los cuerpos, la policía intervino trasladándolos a la Oficina del Forense del Condado de Indiana. Allí, los expertos realizaron la autopsia.

La confesión de la acusada

La acusada terminó confesando. Según sus declaraciones, había ocultado los cuerpos de tres niños recién nacidos en bolsas después de haberlos dado a la luz en la vivienda. El primer parto sucedió en el baño y al poco rato se desmayó. Al recuperar la consciencia, el recién nacido se encontraba al lado suyo, sin vida. Las autoridades reconstruyeron la genealogía de los hechos, determinando que los distintos partos se habían producido a lo largo de seis años. En cada uno de los casos, la mujer decidió esconder los cuerpos de los bebés en bolsas de plástico, repitiendo la misma dinámica varias veces.

Las implicaciones del caso han provocado una fuerte conmoción en el país, sobre todo en la comunidad de la implicada. Por su parte, la investigación sigue en curso mientras ella permanece detenida, a la espera de que se establezcan las responsabilidades legales y se aclaren por completo las circunstancias de las muertes. Este caso ha conmocionado a la sociedad y plantea profundas preguntas sobre la salud mental, el acompañamiento a madres en situaciones de vulnerabilidad y la necesidad de redes de apoyo efectivas. Más allá del proceso judicial, se hace evidente la urgencia de prevenir tragedias similares y garantizar que las familias cuenten con recursos y asistencia antes de que ocurran hechos irreparables.