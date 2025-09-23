España

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si cobras el salario mínimo o algo parecido, te van a quitar menos dinero en la renta”

Los contribuyentes que cobren menos de 18.276 euros podrán beneficiarse de una deducción automática de hasta 340 euros, sin trámites adicionales, tras la corrección de un error normativo

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Alberto Núñez Feijóo señala que "el 56% del incremento del SMI va para los trabajadores y el 44% para el Estado".

A partir de 2025, los trabajadores con ingresos próximos al salario mínimo en España podrán beneficiarse de una deducción automática en la declaración de la renta, una medida que busca aliviar la carga fiscal de los trabajadores con salarios más bajos. Así lo explicó el abogado Víctor Arpa, quien indicó en una publicación reciente que “Hacienda te va a quitar menos dinero en la renta” si cobras el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o un importe ligeramente superior, permitiendo que estos trabajadores dispongan de un margen económico adicional sin necesidad de realizar trámites complicados.

Inicialmente, la deducción se había previsto solo para aquellos que ganan el SMI, unos 16.576 euros anuales, pero Hacienda corrigió un error en la normativa que impedía a estos contribuyentes beneficiarse plenamente y añadió la posibilidad de acceso en el otro tramo. Con la enmienda aprobada el pasado julio, la deducción de 340 euros se aplica directamente, sin distinguir entre tramo estatal y autonómico del IRPF, y además se extiende de manera gradual a todos los trabajadores con ingresos de hasta 18.276 euros anuales.

Bonificaciones progresivas

La deducción se calcula de forma progresiva. Para salarios superiores al SMI pero inferiores a 18.276 euros, se aplica una minoración de 340 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre su salario y el SMI. Por ejemplo, un trabajador que cobre 17.500 euros al año tendría una diferencia de 924 euros respecto al SMI. Multiplicando 924 por 0,2 se obtiene 184,8 euros, que se restan a los 340 euros, dejando una deducción de 155,2 euros, la cantidad que la Agencia Tributaria le devolverá en la declaración de la renta. Esta estructura asegura que la ayuda se concentre en quienes más la necesitan y evita que los trabajadores con salarios más altos se beneficien indebidamente.

Deducciones en el IRPF. (Montaje Infobae con imágenes de @abogadovictorarpa / TikTok)

El procedimiento será automático para los contribuyentes. Como señaló Víctor Arpa, “Cuando hagas la declaración, el descuento ya saldrá puesto automáticamente. Tú solo tendrás que revisar que tus nóminas estén bien”. No obstante, para obtener la devolución, los trabajadores deberán presentar la declaración de la renta aunque no alcancen el mínimo de ingresos que normalmente obliga a hacerlo (22.000 euros por un pagador). Además, se recomienda conservar toda la documentación relativa a ingresos, como nóminas, certificados de empresa o intereses bancarios, en caso de que Hacienda requiera verificaciones posteriores.

Cambios en la deducción

El origen del error corregido por Hacienda se remonta a abril, cuando el Gobierno registró una enmienda para crear la deducción de 340 euros. La propuesta inicial dividía la deducción en dos partes de 170 euros para los tramos estatal y autonómico, pero solo se modificó el tramo estatal. La nueva enmienda subsana esta omisión, aplicando la deducción completa a todos los trabajadores que cumplan los requisitos.

Esta medida representa un avance en política fiscal, al garantizar que los trabajadores con salarios bajos puedan retener más dinero de su sueldo. Además, se prevé que la norma sea aprobada próximamente en el Senado, por vía de urgencia, para que entre en vigor antes de fin de mes. Según Arpa, esta medida permitirá a los trabajadores tener “unos euritos de más en el bolsillo”, consolidando un paso hacia un sistema tributario más justo y adaptado a la realidad económica de los ciudadanos con salarios más modestos.

Temas Relacionados

HaciendaAgencia TributariaIRPFImpuestosTikTok EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

