Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

Harry Styles, en el centro, compite en el Maratón de Berlín (Sportograf via AP)

El pasado domingo 21 de septiembre, Harry Styles, conocido mundialmente por su trayectoria musical primero en One Direction y después en solitario, sorprendió al aparecer como participante en la maratón de Berlín, una de las pruebas más importantes internacionalmente.

El artista británico, de 31 años, compitió bajo un seudónimo, Sted Sarandos, con el objetivo de pasar desapercibido entre los más de 30.000 corredores que se encontraban en la capital alemana. Sin embargo, su intento de mantener el anonimato fue en vano, ya que poco después fue reconocido por una fan en pleno recorrido.

Según informa el periódico local Der Tagesspiegel y también The Associated Press, Styles completó los 42,195 kilómetros en un tiempo oficial de 2 horas, 59 minutos y 13 segundos, quedando en la posición número 2.242. Aunque su puesto pueda parecer discreto en una competición de este nivel, la marca lograda es impresionante: bajó de la barrera de las tres horas, un objetivo que muchos corredores populares sueñan con alcanzar.

El cantante británico, de 31 años, mantuvo un ritmo muy sólido, con una primera mitad de 1:29:08 y una segunda de 1:30:06, demostrando una preparación física constante. Su progresión también es destacable: apenas seis meses antes, en marzo de 2025, había corrido el maratón de Tokio en 3 horas, 24 minutos y 7 segundos, lo que significa que en tan solo medio año mejoró su marca en casi 25 minutos.

Además, el artista también apareció en una foto en la meta con Richard Whitehead, quien ha sido dos veces ganador de la medalla de oro en los 200 metros en los juegos paralímpicos.

(X)

De la música al deporte

El intérprete de éxitos como As It Was o Watermelon Sugar lleva tiempo mostrando su pasión por el deporte y el bienestar físico. Durante la pandemia ya se dejó ver en sesiones de yoga y pilates, y en los últimos años ha incorporado la carrera como una parte fundamental de su rutina diaria.

Lejos de buscar la gloria profesional en el atletismo, Styles parece encontrar en estas pruebas un espacio de desafío personal y desconexión. Para él, correr es una manera de mantener los pies en la tierra y de medirse consigo mismo.

La maratón de Berlín es considerada una de las más rápidas y prestigiosas del mundo. Es allí donde, en repetidas ocasiones, se han batido récords mundiales, como el logrado en 2022 por Eliud Kipchoge, quien marcó 2:01:09.

La reacción de los fans

La noticia de su participación no tardó en hacerse viral. Fans de todo el mundo celebraron el logro de Styles, destacando no solo su faceta artística sino también su disciplina deportiva.

Otros lo tomaron con humor: “Harry Styles poniéndose un seudónimo para que no le reconozcan… y al minuto ya hay 20 fotos suyas en TikTok”.

Con dos maratones completados en menos de un año y una mejora significativa en su rendimiento, muchos se preguntan si Harry Styles se convertirá en un habitual de este tipo de pruebas. Aunque no ha hecho declaraciones públicas sobre sus planes deportivos, su desempeño en Berlín sugiere que podría seguir desafiándose en próximos eventos.

Mientras tanto, sus fans celebran que el artista no solo brille en los escenarios, sino también en el asfalto de las grandes capitales del mundo.