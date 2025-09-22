España

Un pasajero en un vuelo con destino Málaga muere a bordo: el avión se desvía por la emergencia

La aeronave tuvo que desviarse de emergencia al aeropuerto de Toulouse-Blagnac

Por Paula Alonso

Guardar
Avión de Brussels Airlines (Web
Avión de Brussels Airlines (Web de la aerolínea).

Un pasajero murió l sábado pasado a bordo del vuelo SN3735 de Brussels Airlines, que había despegado desde Bruselas con destino a Málaga. La emergencia médica obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Toulouse-Blagnac, en Francia. A pesar de los intentos de reanimación, el pasajero falleció a bordo.

El avión, un Airbus A320, despegó de la capital belga a la una de la tarde pero, aproximadamente una hora después, uno de los pasajeros comenzó a sentirse mal. La tripulación intentó asistirlo de inmediato y procedió con maniobras de reanimación a bordo cuando la situación se agravó.

Noticias del día 22 de septiembre del 2025.

Ante la gravedad del caso, la tripulación del vuelo solicitó aterrizar de urgencia en Toulouse por razones logísticas, donde aterrizó alrededor de las tres de la tarde. Brussels Airlines declaró que “la tripulación solicitó un aterrizaje de emergencia en Toulouse, el cual fue concedido. Los servicios de emergencia se movilizaron de inmediato. El pasajero recibió reanimación a bordo, pero lamentablemente falleció”, afirmó la aerolínea al medio belga Het Laatste Nieuws (HLN).

El cuerpo de la víctima fue entregado a la autoridades francesas, de acuerdo con el protocolo vigente. No se ha revelado información sobre su identidad. Finalmente, el avión reanudó su vuelo a Málaga hacia las cuatro y media de la tarde. Llegó a su destino con un retraso considerable debido a la emergencia durante el vuelo.

Emergencia médica en un avión

Interior de un avión. (Visuales
Interior de un avión. (Visuales IA Infobae)

Las aerolíneas comerciales cuentan con protocolos médicos de emergencia bien establecidos, y la tripulación de cabina recibe formación periódica en primeros auxilios y en el uso del equipo médico disponible a bordo. Además, en muchos vuelos suele haber pasajeros con formación médica que se ofrecen voluntariamente (en España, el Código Penal obliga a la asistencia médica a los profesionales sanitarios) para asistir en caso de una situación crítica.

La atención médica en el aire

Sin embargo, la atención médica en el aire es complicada, puesto que no siempre se tienen las instalaciones médicas más adecuadas. Por ello, algunas emergencias médicas no pueden resolverse con éxito a pesar de los esfuerzos del personal.

“Cuando sucede alguna emergencia médica lo primero que se hace siempre es informar al comandante para que si la situación se agrava, podamos desviarnos a un aeropuerto alternativo”, cuenta para Traveler Antonio Casado, comandante de una aerolínea comercial española. “Si se puede controlar, el protocolo indica que se pregunte si hay un médico a bordo y que sea él quien aconseje qué hacer una vez visto el paciente”, concluye.

Los incidentes más comunes que pueden ocurrir a bordo de una avión son de tipo gastrointestinal, colapso circulatorio, hipertensión o dolor de cabeza... Afecciones que no suelen ser considerados graves.

La decisión de desviar un vuelo por una emergencia médica como un paro cardíaco son reducidas, ocurriendo “aproximadamente solo el 4% de las veces”, afirman desde Jacob D. Fuchsberg. También declaran que “si bien muchas compañías aéreas afirman que anteponen la seguridad de los pasajeros, los altos costos de un desvío no planificado hacen que las compañías presionen a los pilotos para evitar aterrizajes de emergencia.”.

Temas Relacionados

AvionesVuelosSucesosVuelos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una anciana ingresa en una residencia de forma temporal, fallece y su casero considera que ha abandonado la vivienda: la justicia desestima el argumento del propietario

El tribunal aclara que una estancia temporal en un centro asistencial no implica abandono del domicilio y avala el traspaso del contrato a sus familiares

Una anciana ingresa en una

“El refugio atómico” encabeza el listado de las 10 series más vistas en Netflix España

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Netflix para estar a la altura de la competencia

“El refugio atómico” encabeza el

Un bebé de 20 días enterrado vivo fue descubierto por un pastor: “Ha desarrollado una infección”

El abandono infantil y los intentos de asesinato de niñas son una verdadera lacra en la India. Las niñas pequeñas son consideradas una carga financiera, especialmente en los hogares pobres

Un bebé de 20 días

Pasta a la trapanese: una receta siciliana clásica, sencilla y llena de sabor para sorprender a tus invitados

En solo 20 minutos puedes tener listo tu plato

Pasta a la trapanese: una

Leonor debuta como princesa de Viana: así será su primera visita oficial a Navarra junto a Felipe VI y Letizia

El viaje institucional incluirá homenajes, encuentros y una agenda que subraya el compromiso de la monarquía con la región

Leonor debuta como princesa de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre estafa a 20

Un hombre estafa a 20 ancianos cerca de 8.000 euros con el método del ‘falso revisor’: fue detenido mientras trataba de engañar una víctima en silla de ruedas

Pedro Sánchez lanza un mensaje a Netanyahu: “Una cosa es defender a tu país y otra matar de hambre a niños o bombardear hospitales”

La nueva jueza imputa a Alberto González Amador, novio de Ayuso, el nuevo delito de pertenencia a organización criminal

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

El Constitucional inadmite por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y confirma su prisión provisional

ECONOMÍA

Un detective investiga a una

Un detective investiga a una empleada que se cogía siempre la baja en la misma fecha, y descubre que era para celebrar el cumpleaños del marido: “Llegaba mayo y se cogía la baja”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 22 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Más de la mitad de los trabajadores de la banca son mujeres, pero el sector se enfrenta a un relevo generacional: el 53% de la plantilla supera los 45 años

La subida del salario mínimo y la reforma laboral han tenido un efecto “positivo” para el empleo y el PIB, calcula la AIRef

DEPORTES

Andy Murray habla sobre Carlos

Andy Murray habla sobre Carlos Alcaraz: “Es un golfista normalito, pero su tenis es como Ronaldinho”

El piloto británico Will Macintyre anuncia que tiene cáncer de cerebro y de pulmón: “Por desgracia, es tan grave como parece”

El curioso regreso de Carlos Sainz y Charles Leclerc a casa tras el Gran Premio de Azerbaiyán: en una furgoneta por las calles de Italia

Chus Mateo, nuevo seleccionador de baloncesto tras su amarga salida del Real Madrid

Pep Guardiola confiesa lo más difícil de ser entrenador: “En esta vida todo lo que hacemos es para que nos quieran”