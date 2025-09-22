Un pasajero en un vuelo con destino Málaga muere a bordo: el avión se desvía por la emergencia

Avión de Brussels Airlines (Web de la aerolínea).

Un pasajero murió l sábado pasado a bordo del vuelo SN3735 de Brussels Airlines, que había despegado desde Bruselas con destino a Málaga. La emergencia médica obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Toulouse-Blagnac, en Francia. A pesar de los intentos de reanimación, el pasajero falleció a bordo.

El avión, un Airbus A320, despegó de la capital belga a la una de la tarde pero, aproximadamente una hora después, uno de los pasajeros comenzó a sentirse mal. La tripulación intentó asistirlo de inmediato y procedió con maniobras de reanimación a bordo cuando la situación se agravó.

Ante la gravedad del caso, la tripulación del vuelo solicitó aterrizar de urgencia en Toulouse por razones logísticas, donde aterrizó alrededor de las tres de la tarde. Brussels Airlines declaró que “la tripulación solicitó un aterrizaje de emergencia en Toulouse, el cual fue concedido. Los servicios de emergencia se movilizaron de inmediato. El pasajero recibió reanimación a bordo, pero lamentablemente falleció”, afirmó la aerolínea al medio belga Het Laatste Nieuws (HLN).

El cuerpo de la víctima fue entregado a la autoridades francesas, de acuerdo con el protocolo vigente. No se ha revelado información sobre su identidad. Finalmente, el avión reanudó su vuelo a Málaga hacia las cuatro y media de la tarde. Llegó a su destino con un retraso considerable debido a la emergencia durante el vuelo.

Emergencia médica en un avión

Las aerolíneas comerciales cuentan con protocolos médicos de emergencia bien establecidos, y la tripulación de cabina recibe formación periódica en primeros auxilios y en el uso del equipo médico disponible a bordo. Además, en muchos vuelos suele haber pasajeros con formación médica que se ofrecen voluntariamente (en España, el Código Penal obliga a la asistencia médica a los profesionales sanitarios) para asistir en caso de una situación crítica.

La atención médica en el aire

Sin embargo, la atención médica en el aire es complicada, puesto que no siempre se tienen las instalaciones médicas más adecuadas. Por ello, algunas emergencias médicas no pueden resolverse con éxito a pesar de los esfuerzos del personal.

“Cuando sucede alguna emergencia médica lo primero que se hace siempre es informar al comandante para que si la situación se agrava, podamos desviarnos a un aeropuerto alternativo”, cuenta para Traveler Antonio Casado, comandante de una aerolínea comercial española. “Si se puede controlar, el protocolo indica que se pregunte si hay un médico a bordo y que sea él quien aconseje qué hacer una vez visto el paciente”, concluye.

Los incidentes más comunes que pueden ocurrir a bordo de una avión son de tipo gastrointestinal, colapso circulatorio, hipertensión o dolor de cabeza... Afecciones que no suelen ser considerados graves.

La decisión de desviar un vuelo por una emergencia médica como un paro cardíaco son reducidas, ocurriendo “aproximadamente solo el 4% de las veces”, afirman desde Jacob D. Fuchsberg. También declaran que “si bien muchas compañías aéreas afirman que anteponen la seguridad de los pasajeros, los altos costos de un desvío no planificado hacen que las compañías presionen a los pilotos para evitar aterrizajes de emergencia.”.