Un bebé de 20 días enterrado vivo fue descubierto por un pastor: “Ha desarrollado una infección”

El abandono infantil y los intentos de asesinato de niñas son una verdadera lacra en la India. Las niñas pequeñas son consideradas una carga financiera, especialmente en los hogares pobres

Por Yoana Kaloyanova

Un bebé debajo de una sábana. (Adobe)

Un bebé de apenas 20 días fue encontrado por un pastor en India el pasado 14 de septiembre. Los hechos tuvieron lugar en la aldea de Shahjahanpur, Uttar Pradesh, en el norte. La niña estaba enterrada viva en el barro y había desarrollado una infección. Ahora está luchando por su vida en el hospital. Se ha iniciado una investigación para localizar a los padres.

El pastor y la niña

El bebé fue encontrado por casualidad por un pastor, que había llevado sus cabras a pastar a la zona, cuando escuchó débiles gritos que provenían de debajo de un montículo de tierra.

Al acercarse, vio una pequeña mano que sobresalía del barro. Tras alertar a los aldeanos, llamaron a la policía, que acudió y desenterró al bebé.

Los sospechosos del crimen

De momento, la policía no ha dicho quiénes son los sospechosos del crimen, pero este tipo de casos no es poco común en India, ya que hay una clara preferencia por los hijos varones. Esta se reconoce ampliamente como la razón de su desigual proporción de género.

Según los primeros hallazgos, la pequeña había sido enterrada en el barro cuando fue encontrada. Sus heridas aún estaban recientes y había tragado tierra.

De momento, las autoridades no han conseguido identificar a los padres.

El estado de la niña

“La niña respiraba y fue trasladada de inmediato al hospital público local, desde donde fue derivada a la facultad de medicina para recibir mejor tratamiento”, declaró un comisario de policía a PTI, según informó Telegraph India.

Luego, la niña trasladada a una unidad de cuidados intensivos.

Su estado se considera muy grave: “Presenta signos de hipoxia, o falta de oxígeno. Fue picada por insectos y animales”, explicó el Dr. Rajesh Kumar, el director de la facultad de medicina. También se informó que ingirió barro.

Noticias del día 22 de septiembre del 2025.

Ahora, el bebé está siendo atendido en la unidad de cuidados intensivos neonatales de la facultad de medicina y el hospital públicos de la zona.

Dr. Rajesh Kumar dijo a la BBC que la bebé fue llevada el lunes cubierta de tierra y jadeando en busca de aire porque el barro había entrado en su boca y fosas nasales.

“Después de 24 horas, vimos una leve mejoría en su estado, pero desde entonces ha empeorado. Ha desarrollado una infección”.

Un equipo de médicos, incluido un cirujano plástico, estaban tratando al bebé e intentando controlar su infección.

“El pronóstico es grave, pero estamos haciendo todo lo posible para salvarla”.

Un caso común en India

El incidente de Shahjahanpur no es la primera vez que un bebé es abandonado en India. En 2019, la BBC informó sobre un bebé prematuro que fue encontrada enterrado vivo en una vasija de barro. Tras semanas en el hospital, los médicos afirmaron que se había recuperado.

El abandono infantil y los intentos de asesinato de niñas son una verdadera lacra en la India. Las niñas pequeñas son consideradas una carga financiera, especialmente en los hogares pobres.

Según activistas contra la desigualdad, en los últimos años se han registrado millones de casos de infanticidio y feticidio en el país. También se informa de abortos ilegales en mujeres embarazadas.

