España

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Puedes jugar Super Once solo
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

Conoce enseguida los números ganadoresdel sorteo 5 de las 21:15 horas de Super Once de este lunes 22 de septiembre celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 22 septiembre.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 01 02 05 11 13 24 28 33 38 50 52 59 64 66 75 76 80 82 83 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Cuándo se cobran las pensiones en septiembre de 2025: fechas por entidad bancaria

Después del periodo vacacional, la reactivación de los gastos habituales hace que disponer anticipadamente del ingreso sea algo positivo

Cuándo se cobran las pensiones

Así es como debes actuar si estás conduciendo y se rompen los frenos: “Podría hacerte perder el control del vehículo y que acabe en tragedia”

Un vídeo de la autoescuela HoyVoy en TikTok explica las maniobras seguras para detener el coche en caso de fallo de frenos y advierte de los errores más peligrosos

Así es como debes actuar

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Francia reconoce al Estado palestino en la Asamblea de la ONU: “Ha llegado el momento de la paz”

El presidente francés llama a “allanar el camino hacia la paz” en medio de la crisis regional

Francia reconoce al Estado palestino

Miguel Torres: “Presumo mucho de Paula porque es un ejemplo de lo que tiene que ser una mujer”

El exfutbolista y marido de Paula Echevarría ha dado el salto a la televisión como participante de la décima edición de ‘MasterChef Celebrity’ y charla con ‘Infobae España’ sobre esta nueva faceta

Miguel Torres: “Presumo mucho de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre estafa a 20

Un hombre estafa a 20 ancianos cerca de 8.000 euros con el método del ‘falso revisor’: fue detenido mientras trataba de engañar una víctima en silla de ruedas

Pedro Sánchez lanza un mensaje a Netanyahu: “Una cosa es defender a tu país y otra matar de hambre a niños o bombardear hospitales”

La nueva jueza imputa a Alberto González Amador, novio de Ayuso, el nuevo delito de pertenencia a organización criminal

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

El Constitucional inadmite por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y confirma su prisión provisional

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Un detective investiga a una empleada que se cogía siempre la baja en la misma fecha, y descubre que era para celebrar el cumpleaños del marido: “Llegaba mayo y se cogía la baja”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 22 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Más de la mitad de los trabajadores de la banca son mujeres, pero el sector se enfrenta a un relevo generacional: el 53% de la plantilla supera los 45 años

DEPORTES

Luis Enrique vuelve a escribir

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes

Andy Murray habla sobre Carlos Alcaraz: “Es un golfista normalito, pero su tenis es como Ronaldinho”

El piloto británico Will Macintyre anuncia que tiene cáncer de cerebro y de pulmón: “Por desgracia, es tan grave como parece”

El curioso regreso de Carlos Sainz y Charles Leclerc a casa tras el Gran Premio de Azerbaiyán: en una furgoneta por las calles de Italia