España

Los hábitos que son un buen entrenamiento frente al Alzheimer, según Antoni Callén, neurólogo: “Es interesante estimular cada zona”

La Sociedad Española de Neurología estima que existen aproximadamente 800.000 personas afectadas por este trastorno en el país, con 40.000 nuevos diagnósticos cada año

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Imagen de recurso de dos
Imagen de recurso de dos mujeres en un banco. (Pexels)

Más de 57 millones de personas viven con demencia en todo el mundo, y hasta un 70 % de estos casos corresponden a Alzheimer, lo que la convierte en la causa más frecuente de demencia neurodegenerativa, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España, la Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que existen aproximadamente 800.000 personas afectadas por este trastorno, con 40.000 nuevos casos diagnosticados cada año.

Esta patología que engulle lentamente los recuerdos se caracteriza por un deterioro progresivo de las funciones corticales superiores como la memoria, el entendimiento, el juicio, el habla, el cálculo, el pensamiento y la orientación. No obstante, sus consecuencias no llegan de forma abrupta, sino que surgen y escalan de forma continua, incrementando tanto el número de áreas comprometidas como la gravedad del deterioro. Habitualmente, la pérdida de memoria es el primer síntoma que detectan los propios pacientes o sus familiares cercanos y es la primera alerta para poder acudir a consulta lo antes posible.

El diagnóstico de demencia, incluido el Alzheimer, se realiza siguiendo criterios internacionales. La OMS propone en la Décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10, 1992) una serie de síntomas clave, mientras que la Asociación Americana de Psiquiatría recoge en el Manual de Diagnóstico Estadístico (DSM-IV, 1994) los requisitos para identificar la enfermedad. Según el DSM-IV, el diagnóstico requiere pruebas evidentes de deterioro de la memoria a corto y largo plazo, acompañadas de al menos uno de los siguientes síntomas: deterioro del pensamiento abstracto, disminución de la capacidad de juicio, o trastornos en funciones corticales como afasia, apraxia, agnosia y dificultades constructivas. Además, deben observarse modificaciones en la personalidad y la alteración debe interferir de manera significativa en las actividades laborales, sociales o en las relaciones interpersonales. El cuadro debe mantenerse de forma continuada y no limitarse a episodios concretos.

Por su parte, la CIE-10 identifica síntomas como la alteración para registrar, almacenar y recuperar información nueva, la pérdida de recuerdos familiares o del pasado, la reducción en el flujo de ideas, el deterioro en el almacenamiento de información, la dificultad para atender a más de un estímulo y la incapacidad para cambiar el foco de atención. En las fases iniciales, la conciencia suele permanecer clara, aunque puede producirse una superposición entre delirio y demencia.

Ejercicios cognitivos para prevenir y retrasar el Alzheimer

En una entrevista concedida a RAC1, el doctor Antoni Callén, jefe del servicio de Neurología del Parque Sanitario Sant Joan de Déu, recalca la importancia de la práctica regular de ejercicios cognitivos como una estrategia eficaz contra la enfermedad. “Cuando hablamos de hábitos saludables, a menudo nos olvidamos del entrenamiento cognitivo”, dice el experto, que también defiende la necesidad de mantener una alimentación adecuada y un nivel suficiente de actividad física.

La neuróloga Miriam Emil Ortíz ha redactado un curso con una serie de pautas para retrasar la enfermedad del Alzheimer

El entrenamiento cognitivo abarca todas aquellas actividades que estimulan la actividad neuronal y favorecen la creación de nuevas conexiones cerebrales. Callén explica que este tipo de ejercicio puede realizarse mediante actividades muy sencillas, como “la lectura, socializando con otras personas, con juegos de mesa, haciendo sudokus o cálculo matemático”. No obstate, recomienda elegir actividades que resulten atractivas para cada persona y, sobre todo, “diversificar”, ya que “cada espacio de nuestro cerebro está especializado en una actividad determinada y es interesante estimular cada zona”.

En cuanto a la frecuencia y duración, el doctor Callén aconseja no dedicar excesivo tiempo a estas actividades, señalando: “Yo recomiendo hacerlo media horita. Si son personas que no tienen problemas cognitivos, con media hora tres días a la semana ya podemos conseguir mejorar”.

Temas Relacionados

AlzheimerEnfermedad de AlzheimerOrganización Mundial de la SaludEnfrermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Por qué las paredes de los cines tienen pelitos: “Pocos nos hemos fijado”

Un creador de contenido informa por TikTok sobre los materiales acústicos con los que están hechas las salas de cine

Por qué las paredes de

Avance de ‘La Promesa’ del 22 al 26 de septiembre: Catalina, forzada a dejar atrás el palacio y a sus hijos

El drama se intensifica en la ficción de La 1, que vivirá el empeoramiento de salud de un personaje muy querido

Avance de ‘La Promesa’ del

Cuál es el precio de la gasolina este 22 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El valor de los combustibles se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Cuál es el precio de

BBVA eleva la puja sobre Sabadell un 10% para intentar convencer de la OPA a los accionistas

La entidad vasca modifica su propuesta inicial y elimina el pago en efectivo, ofreciendo una acción nueva por cada 4,8376 títulos del banco catalán

BBVA eleva la puja sobre

Los invitados de esta semana a ‘El Hormiguero’: cinco iconos, de la moda al periodismo pasando por el cine, que sorprenderán en plató

El programa presentado por Pablo Motos vuelve a sorprender esta semana con la visita a plató de cinco rostros muy conocidos

Los invitados de esta semana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El BBVA tendrá que devolver

El BBVA tendrá que devolver 1.436,92 euros a un cliente por haber incluido una cláusula abusiva en un contrato de préstamo hipotecario

El “monstruo” que intentó salvar a su novia de quemarse: Vox mantiene su discurso xenófobo tras la excarcelación del menor migrante que fue acusado de ser el autor del fuego

Por qué el PNV tiene un palacete en París y por qué obsesiona tanto a PP y Vox: la historia detrás de un edificio símbolo del exilio vasco en Francia

Los bomberos buscan a dos personas desaparecidas por las fuertes lluvias en Sant Quintí de Mediona, en Barcelona

Las lluvias torrenciales colapsan Montserrat, en Barcelona, y dejan más de 100 litros por metro cuadrado: Protección Civil pide prudencia

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado, revela las

Andrés Millán, abogado, revela las cuatro razones por las que comprar una vivienda “será pronto solo para ricos”

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 22 de septiembre

Cuál es el precio de la gasolina este 22 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

BBVA eleva la puja sobre Sabadell un 10% para intentar convencer de la OPA a los accionistas

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 22 de septiembre

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Pogacar, tras las protestas propalestinas de La Vuelta a España: “En África me siento más seguro que en algunos países de Europa”

Piqué la lía durante el último partido del Andorra y carga contra los árbitros: “Se acercó al asistente en actitud intimidatoria”

Carlos Sainz sube al podio con un tercer puesto y Alonso es sancionado tras el accidente de Piastri

Quién es Manor Solomon, el jugador israelí que ha fichado el Villarreal: “Estoy para jugar al fútbol, no hablar de política”