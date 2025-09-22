España

‘El último secreto’, de Dan Brown, es el libro más leído en Amazon España este 22 de septiembre

El nuevo thriller del aclamado escritor estadounidense, protagonizado por Robert Langdon, promete ser el fenómeno literario del año

Por Mariana Álvarez Torres

Dan Brown describe esta novela como la más ambiciosa de su carrera, con una trama muy meticulosa, llena de giros inesperados. (Archivo Infobae)

Han sido varios los títulos que expertos han nombrado como “los libros más vendidos en la historia”, como La Biblia o Don Quijote de la Mancha; sin embargo, estos libros llevan varios siglos de haber sido creados y, en sus tiempos, no existían formas precisas para medir cuáles eran realmente las obras más populares –como ahora lo hace Amazon–, aunado al alto nivel de analfabetismo que predominaba en muchas sociedades antiguas.

Existe un largo debate entre historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: algunos apuntan a los primeros registros en barro, huesos o tablillas de cera y madera en Mesopotamia; otros, a los rollos de papiro en Alejandría; algunos más, a los textos en bambú o seda de la antigua China, o incluso a los códices precolombinos. Lo cierto es que el libro, en cualquiera de sus formas, ha acompañado al ser humano a lo largo de su evolución, transformándose con él.

La invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 por Johannes Gutenberg marcó un punto de inflexión. Desde entonces, la producción y distribución de libros se democratizó, las librerías se multiplicaron, la alfabetización creció, y más recientemente, la llegada del internet y la digitalización masiva de contenidos han hecho que nunca haya habido tantos textos disponibles para leer como hoy.

En este nuevo contexto, la tecnología ha permitido medir de forma precisa el interés de los lectores. Una de las herramientas más consultadas es el listado de Amazon, que ofrece una especie de “radiografía cultural” al registrar qué libros están siendo más leídos y comentados en tiempo real.

Y en lo más alto de esta lista, liderando los títulos más vendidos del momento, se encuentra ‘El último secreto’, el más reciente thriller global de Dan Brown. En esta nueva aventura, Robert Langdon —el célebre simbólogo de Harvard— emprende un vertiginoso viaje desde Praga hasta Nueva York y Londres, mientras evade a un posible asesino y se adentra en los límites de la conciencia humana. Publicada el 9 de septiembre, Brown ha calificado esta obra como su “novela más intrincadamente trazada y ambiciosa” desde El código Da Vinci.

A continuación, te presentamos el listado completo de los libros más vendidos.

Los libros más comprados en Amazon

dan brown

1. El último secreto (Planeta Internacional)

Autor: Dan Brown

La asistenta: El thriller viral que está arrasando internacionalmente . (Foto de Amazon)

2. La asistenta: El adictivo thriller viral que está arrasando internacionalmente: 1 (SUMA)

Autor: Freida Mcfadden

Portada del libro "Invisible", de Eloy Moreno. (Penguin Random House).

3. Invisible

Autor: Eloy Moreno

4. Mitos griegos (Colección Cucaña)

Autor: Maria Angelidou

5. Ego y Supraconciencia: Buscando el sentido de la vida (No Ficción)

Autor: Dr. Manuel Sans Segarra

6. MENTIRA: 71 (PERISCOPIO)

Autor: Care Santos

La novela se ambienta a inicios del siglo XVII, durante el asedio de La Rochelle por las fuerzas del rey Luis XIII y del cardenal Richelieu contra los hugonotes. (Archivo)

7. Misión en París (Las aventuras del capitán Alatriste 8)

Autor: Arturo Pérez-Reverte

8. LAS LÁGRIMAS DE SHIVA: 1 (PERISCOPIO)

Autor: César Mallorquí

9. 5 semanas para desinflamarte (Bienestar, salud y vida sana)

Autor: Blanca García-Orea Haro [@Blancanutri]

Dos obras de Eloy Moreno aparecen en el listado de hoy. (Archivo)

10. Redes (Invisible 2) (Nube de Tinta)

Autor: Eloy Moreno

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Crece número de lectores en España

En la última década, el número de lectores en España se ha elevado. (Cuartoscuro)

El número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus, logrando consolidarse entre los más jóvenes, según el informe del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Detalla que en los últimos 10 años ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 64,8% utiliza su tiempo libre para leer; sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66,2 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los “lectores frecuentes” se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como “ocasionales” sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.

