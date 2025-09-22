España

El Constitucional inadmite por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y confirma su prisión provisional

“El Tribunal Constitucional considera, en esencia, que el recurso no reviste la especial trascendencia constitucional alegada por el recurrente”, aseguran

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
El exsecretario de Organización del
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo (Jesús Hellín - Europa Press)

La Sección Segunda del Tribunal Constitucional ha inadmitido, por unanimidad de sus integrantes y a propuesta del magistrado ponente José María Macías Castaño, el recurso de amparo promovido por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, contra los autos que acordaron y confirmaron su prisión provisional en la causa seguida contra el mismo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Según han informado en una nota de prensa, este tribunal considera, “en esencia, que el recurso no reviste la especial trascendencia constitucional alegada por el recurrente y exigida por la Ley, dado que ya existe doctrina constitucional sobre la necesidad de motivar la concurrencia de los fines constitucionalmente legítimos para justificar una prisión provisional, así como sobre la prohibición de utilizar esta medida con fines coactivos”.

“Por lo demás, y respecto de una de las vulneraciones alegadas en la demanda de amparo, relativa al derecho a la defensa, el recurso se ha inadmitido por falta de agotamiento de la vía judicial previa, al no haberse invocado esta queja en tiempo y forma ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con carácter previo a la interposición de este recurso de amparo”, concluyen.

El auto el Tribunal Supremo

Esta decisión del Constitucional, viene tan solo cuatro días después de que el propio instructor en el Supremo del caso Koldo, el juez Leopoldo Puente, dictara un auto en el que confirmaba su situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza “al persistir los indicios de su responsabilidad en la comisión de delitos graves, y al mantenerse el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas”.

Sin embargo, el magistrado señalaba que previsiblemente la medida cautelar no se prolongará “más allá del plazo de seis meses” computables desde su ingreso en prisión, que ocurrió el pasado 30 de junio.

Puente justificó esta decisión a que las investigaciones sobre la situación patrimonial de Cerdán "no han concluido". “Determinadas faltas de sintonía entre sus declaraciones tributarias y la procedencia real de determinados ingresos bancarios determinaron la necesidad de requerir informaciones complementarias, que han sido muy recientemente aportadas a la causa“, dicta el auto.

Este escrito respondía a la petición del propio Cerdán Cerdán, que había solicitado su inmediata puesta en libertad alegando que asegura ser “inocente”, que está en prisión provisional basada en “pruebas sin cobertura constitucional” y que los audios que grabó la exmano derecha del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, Koldo García, “habrían sido obtenidos de manera ilícita”. Asimismo, el abogado de Cerdán comparó su caso con el propio Ábalos o el comisionista Víctor de Aldama, puesto que ambos se encuentran en situación de libertad provisional.

Imágenes del furgón en el que Santos Cerdán ha ingresado en la prisión de Soto del Real (Fuente: EUROPAPRESS)

El juez Puente rechazó estos argumentos y recordó que, a diferencia de otros imputados, en el caso de Cerdán no se ha podido completar la investigación patrimonial ni se ha practicado registro domiciliario, como consecuencia de su inicial condición de diputado en el Congreso.

Respecto a su patrimonio, Puente añadió que aún es preciso profundizar en los vínculos económicos del exdirigente socialista, especialmente entre Servinabar, empresa implicada en el caso Koldo, Santos Cerdán o su círculo más próximo “lo que comporta la realización de complejos análisis documentales que podrían ocultarse o alterarse”.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSantos CerdánPSOECorrupciónCaso KoldoTribunal ConstitucionalTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los bomberos localizan un segundo cuerpo en la zona en la que buscaban al hombre desaparecido ayer junto a su hijo de 11 años

El cadáver del menor fue encontrado la noche del domingo, cuando ambos fueron arrastrados por el agua mientras cruzaban la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) con su coche

Los bomberos localizan un segundo

Receta de San Jacobos de berenjena, una forma fácil y muy original de incluir esta verdura en nuestras cenas

Si prefieres una alternativa algo más ligera, evitando utilizar demasiado aceite, estos San Jacobos quedarán genial también cocinados en freidora de aire

Receta de San Jacobos de

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

Se trata de un reloj marca Berbier sumergible, de acero inoxidable y cristal de zafiro. Solo hay disponibles 50 unidades numeradas

Metro de Madrid pone a

La sorprendente confesión que Bárbara Rey le ha hecho a Emma García sobre Ángel Cristo

Bárbara Rey ha confesado en ‘Fiesta’ el estado actual de su relación con su hijo mayor

La sorprendente confesión que Bárbara

La razón por la que deberías hacer testamento aunque no tengas vivienda ni propiedades para dejar en herencia

Los especialistas insisten en la importancia de establecer instrucciones claras sobre las últimas voluntades, independientemente de la situación económica de cada individuo

La razón por la que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Metro de Madrid pone a

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

La Fiscalía pide al Supremo la absolución de García Ortiz por el delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso

Procedente el despido de un mozo de almacén de Lidl que intentó llevarse dos paquetes de fresas valorados en 5,98 euros sin pagarlos

Un policía local recibirá una indemnización de 29.479 euros por no haber sido diagnosticado a tiempo tras un accidente de moto estando de servicio

El BBVA tendrá que devolver 1.436,92 euros a un cliente por haber incluido una cláusula abusiva en un contrato de préstamo hipotecario

ECONOMÍA

La razón por la que

La razón por la que deberías hacer testamento aunque no tengas vivienda ni propiedades para dejar en herencia

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 22 septiembre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Ikea, condenada por aumentar la jornada de una trabajadora que pidió adaptarla para cuidar a una hija enferma: debe rectificar y pagarle 7.500 euros

Números ganadores del Super Once del 22 septiembre

DEPORTES

Chus Mateo, nuevo seleccionador de

Chus Mateo, nuevo seleccionador de baloncesto tras su amarga salida del Real Madrid

Pep Guardiola confiesa lo más difícil de ser entrenador: “En esta vida todo lo que hacemos es para que nos quieran”

Madrid se prepara para Madring, su Gran Premio de Fórmula 1: cuándo y cómo comprar las entradas

Este es el dinero que se lleva el ganador del Balón de Oro 2025: la curiosa cifra por pasar a la historia

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1