Una mujer estadounidense se casa con el hijo del asesino de su madre: “No se parece en nada a él”

Una historia de amor digna de película ha acaparado la atención de todos y no ha tardado en hacerse viral en redes. Todo empezó con una tragedia el 14 de febrero de 2023, cuando Ilene, la madre de Nicole, fue brutalmente asesinada por Ivan Brammer en Council Bluffs, Iowa (EE. UU.). Se trataba de su pareja en ese momento.

El crimen ocurrió en el propio apartamento de Ilene, donde Ivan también residía. Tras estrangularla, abandonó su cuerpo en una zanja, donde fue encontrado días después. Además del asesinato, Brammer robó alrededor de 1.100 dólares que Ilene guardaba en una caja fuerte y transfirió el dinero a su cuenta bancaria. En enero de 2024, Ivan Brammer fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, manipulación de un cadáver y robo.

Los detalles del asesinato

Todo parecía una relación de lo más normal al principio. Las alarmas se activaron para varios familiares cuando Ilene confesó que su pareja la había intentado ahogarla en un ataque de celos. Nicole le pidió a su madre que cambiase de domicilio y ella aceptó. Días más tarde dejó de ir al trabajo o contestar al teléfono.

Pese a la preocupación de la familia, las autoridades mostraron una reacción distante. Argumentaron que, al tratarse de una persona adulta, era posible que hubiera decidido ausentarse de manera voluntaria. Esa postura generó molestia entre los allegados, quienes consideraban que se debía actuar de inmediato. Ante la pasividad de los agentes decidieron salir a buscarla ellos. Con la ayuda de drones y la colaboración de un piloto sobrevolaron toda la ciudad y los alrededores. Días más tarde encontraron el cuerpo en muy mal estado, haciendo muy difícil su identificación. Se confirmó su identidad y todos los hechos, que finalizaron con la sentencia de 50 años de prisión para su pareja.

La historia de amor

Lo que parecía el momento más duro de la vida de Nicole se convirtió en el comienzo de su historia de amor. Todo empezó cuando los padres de ambos, tras comenzar una relación, los presentaron. Ahí forjaron un vínculo fuerte como hermanastros, Nicole estaba con el padre de sus dos hijas por aquel entonces. Tras el asesinato de Ilene la relación se transformó. “Con todo lo doloroso que ha sido este camino, también encontré en Justin a alguien completamente distinto a su padre”, expresa Nicole. Ella argumenta que su actual marido también perdió a su padre ese día y que nadie mejor que él puede saber como se siente.

Aunque cueste creer, la historia no acaba aquí. Se casaron ocho meses después el juicio. La ceremonia fue oficiada por el mismo abogado que lideró la acusación contra Ivan Brammer. Nicole, al contraer matrimonio con Justin Brammer, ha pasado directamente a llevar el apellido del asesino de su madre. Una decisión que ha generado mucho debate, pero que ella defiende como una nueva vida, lejos del pasado violento y marcada por la esperanza. “Es difícil de creer que el padre de mi esposo mató a mi madre”, expresó Nicole. “Pero Justin no es su padre. No se parece en nada a él. Está tan horrorizado por lo que Ivan hizo como yo”.