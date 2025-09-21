Un niño de 9 años pasa los días solo en un bar, hasta que intervienen los servicios sociales: “Pedía algo para beber y comer”

La madre podría enfrentarse a una denuncia por abandono de menores. (Europa Press)

En Monza, una ciudad situada al norte de Italia, a unos 20 km al noreste de Milán, un niño de 9 años iba todos los días a un bar, donde pasaba la mayor parte del día, solo. Hablaba solamente para pedir algo para comer y beber. Llegaba al bar solo porque vivía cerca.

El caso fue denunciado después de varios días, a la hora de almuerzo, cuando tuvo que intervenir la patrulla de agentes en motocicleta de la Unidad de Intervención Rápida. Ellos recogieron el niño y lo llevaron a la comisaría para iniciar una investigación, según informa Il Giorno.

Una historia de soledad

El niño de 9 años llegaba solo al bar todos los días y pasaba allí la mayoría de la jornada. No iba al colegio. Solo hablaba para pedir algo de comer y beber. Llegaba solo, porque vivía cerca. El caso con el que se encontró la policía local de Monza fue curioso y lleno de preguntas.

Los hechos sucedieron en el barrio de San Rocco. A la hora del almuerzo, el niño fue denunciado por pasar demasiado tiempo solo en el bar. Fue recogido por la patrulla de agentes en motocicleta de la Unidad de Intervención Rápida, y trasladado al centro de mando en Via Marsala.

La familia del niño

Como no pudo localizar a los padres ni a ningún tutor legal del niño, los agentes pusieron en marcha los procedimientos para identificar a sus familiares. Localizaron a la madre, ciudadana peruana, quien inicialmente afirmó estar en Milano por trabajo. Ella prometía que pronto se incorporaría a la comisaría para resolver el caso. El padre estaba en Perú.

Mientras tanto, la policía pudo localizar también al hermano mayor del niño, un joven de 19 años. Se encontraba en casa con su hermana de 15 años. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Via Marsala, donde se les hizo una identificación con foto.

Más tarde se confirmó que la madre estaba en Roma y no podría llegar a la comisaría antes de esa noche. Ahora, la mujer se enfrenta a cargos con abandono infantil.

Inicialmente, tras consultar los servicios sociales del Ayuntamiento de Monza y el fiscal de turno del Juzgado de Menores, los dos menores fueron entregados a su hermano mayor. Más tarde, a última hora de la tarde, la madre de los niños llegó a la comisaría y la policía le entregó los tres.

Los documentos de la intervención fueron remitidos a la Fiscalía del Juzgado de Menores de Milán para su evaluación. Es posible que la madre tenga que enfrentar una denuncia por abandono de menores. Al finalizar los procedimientos, la madre y los niños fueron escoltados a casa por una patrulla.

“El incidente ha suscitado dudas sobre la gestión familiar y la protección infantil”, comenta un representante de la policía local para Il Giornale, “lo que pone de relieve la importancia de la colaboración entre las fuerzas del orden, los servicios sociales y las autoridades judiciales para garantizar la seguridad de los pequeños”.