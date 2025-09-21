España

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 21 septiembre

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Por Infobae Noticias

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

Consulta enseguida los resultados ganadoresdel sorteo de la Triplex de la Once de este domingo 21 de septiembre celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 21 de septiembre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 3, 8, 0.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Efemérides del 21 de septiembre: Nace Liam Gallagher, muere Schopenhauer y J. R. R. Tolkien publica El hobbit

Hazañas, tragedias, cumpleaños y muertes son los sucesos más importantes que se conmemoran este día

Efemérides del 21 de septiembre:

Muere un joven de 17 años tras caer al mar y ser embestido por una lancha descontrolada

El hombre de 43 años que cayó al mar con él pudo ser rescatado

Muere un joven de 17

Pablo López y Laura Rubio se dan el “sí, quiero” en Cádiz: todos los detalles del enlace

La pareja se ha casado por segunda vez en Alcalá del Valle delante de 300 invitados entre familia y amigos

Pablo López y Laura Rubio

El 71% de los jóvenes migrantes entre 18 y 23 años que llegaron a España como menores no acompañados ya trabaja

Es el resultado de la reforma del Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el mayo de este año. El nuevo reglamento, fundado sobre el empleo, la formación y la familia, refuerza los derechos de los trabajadores migrantes

El 71% de los jóvenes

Dos tercios de los trabajadores españoles están descontentos con su salario: una cifra que va en aumento

Las empresas, en cambio, aseguran estar de acuerdo con los salarios que ofrecen

Dos tercios de los trabajadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez advierte que “ya toca”

Sánchez advierte que “ya toca” renovar el sistema de financiación autonómica, bloqueado desde hace once años

Los padres de niños con cáncer y otras enfermedades graves se plantan contra las mutuas: “Mi hijo se está muriendo y no lo voy a abandonar en el hospital”

Detenidos dos ocupantes de la narcolancha en la que murió otro al chocar con una patrullera de la Guardia Civil

Condenan a 14 empresas a pagar 109.535 a un conductor de autobús por un despido improcedente tras un proceso de subrogación

La Fiscalía pide la absolución de dos agentes de Policía Nacional que agredieron a un hombre fuera de servicio porque el delito está prescrito

ECONOMÍA

Un padre lega su empresa

Un padre lega su empresa en el testamento a sus seis hijos y uno denuncia tras ser despedido: no tiene derecho a indemnización porque no hacía nada

Cinco años de la Ley del Teletrabajo: el modelo híbrido se consolida y más de tres millones de personas trabajan a distancia en España

Los permisos por fallecimiento: el derecho laboral que no ha mejorado desde hace casi medio siglo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Tarifa de la luz en España este 22 de septiembre

DEPORTES

Piqué la lía durante el

Piqué la lía durante el último partido del Andorra y carga contra los árbitros: “Se acercó al asistente en actitud intimidatoria”

Carlos Sainz sube al podio con un tercer puesto y Alonso es sancionado tras el accidente de Piastri

Quién es Manor Solomon, el jugador israelí que ha fichado el Villarreal: “Estoy para jugar al fútbol, no hablar de política”

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: “En 50 años nunca he visto a nadie tan bueno”

Gala Balón de Oro: cuándo es, dónde se emite y a qué hora verlo en España