Trabajaron juntos 40 años en una pastelería y cuando él enfermó de Alzheimer, ella se hizo cargo de él y su mujer: “No podían valerse por sí mismos”

Carlos y Charo. (Casaverde Mayores)

Entre Alicante y Murcia, se encuentra una pequeña localidad fronteriza de la Vega Baja llamada Pilar de la Horadada. Allí, Charo Martínez y su familia tenían una pastelería donde Carlos M. fue pastelero. Después de trabajar juntos durante más de 40 años, se formó una profunda amistad que ahora resiste a la enfermedad de Alzheimer.

“Éramos compañeros de trabajo y amigos. Él me enseñó a hacer todos los dulces, fue mi maestro en ese sentido”, recuerda Charo con nostalgia en El Periódico. Fue hace dos años cuando Carlos comenzó a sufrir los primeros signos de deterioro. Por aquel entonces, atravesaba una situación familiar complicada: cuidaba de su mujer enferma y había perdido el contacto con sus hijos. “Empezó a repetir mucho las cosas, a tener olvidos, y un día llegó muy desorientado a la tienda. Me puse en alerta y le acompañé a su casa, porque intuí que algo malo pasaba”, relata Charo.

Cuando llegó a su domicilio, la que fuera su compañera de trabajo y amiga se encontró una situación alarmante. “En ese momento me di cuenta de que no podían valerse por sí mismos y me puse en contacto con servicios sociales”.

La amistad en la salud y en la enfermedad

Carlos ahora vive en el Centro de Mayores Casaverde Pilar de la Horadada. Recibe un cuidado diario en el que no falta la amistad de Charo, que convive de cerca con el Alzheimer: “Cuando dejas de ser independiente, es fundamental contar con profesionales que te ayuden a cuidarte”.

Carlos pintando. (Casaverde Mayores)

Pese a las dificultades, Carlos todavía recuerda que ella era “su jefa” y es la única persona de su entorno que reconoce. “Hace muchas alusiones a su infancia y a su madre, pero ha perdido todos los recuerdos de la confitería y también de su mujer y sus hijos”, cuenta Charo.

Desde la residencia donde cuidan a Carlos, han organizado una Marcha solidaria titulada Recuerdos en marcha. “Con esta marcha queremos caminar juntos para no olvidar que el Alzheimer no solo afecta a quien lo padece, sino también a quienes acompañan a los pacientes cada día. Nuestra misión es tender la mano a las familias, concienciar y, sobre todo, celebrar la vida y los recuerdos que nos unen”, explica Eva de la Cruz, directora del centro, en un comunicado.

En la actualidad, Charo continúa siendo una pieza fundamental en la vida de Carlos, no solo como amiga, sino también como apoyo. Juntos, han encontrado consuelo en los pequeños gestos y recuerdos compartidos. A través de su historia muestran cómo el Alzheimer desafía la memoria, pero que son los lazos que no se borran con el paso del tiempo, los que realmente importan.

Una enfermedad que afecta a 60 millones de personas

La enfermedad de Alzheimer suele manifestarse a partir de los 65 años, según la Sociedad Española de Neurología. Conlleva un deterioro cognitivo que afecta al desempeño de actividades cotidianas de manera autónoma. Produce un deterioro funcional mental en la memoria, el lenguaje o el razonamiento. Hasta el momento no existe cura, aunque existen tratamientos y prácticas que ralenticen el deterioro y la pérdida de autonomía.

Cada 21 de septiembre, desde 1994, se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Una efeméride que busca concienciar sobre esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a más de 800.000 personas en España, según datos de la Sociedad Española de Neurología, y que mundialmente asciende a los 60 millones, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).