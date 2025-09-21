España

Los bomberos buscan a dos personas desaparecidas por las fuertes lluvias en Sant Quintí de Mediona, en Barcelona

El vehículo en el que viajaban fue arrastrado por la corriente y se ha localizado sin ocupantes

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Vehículos de los Bombers de
Vehículos de los Bombers de la Generalitat (Generalitat de Catalunya)

Los Bombers de la Generalitat están buscando a dos personas que podrían encontrarse desaparecidas en Sant Quintí de Mediona (Barcelona), tras recibir avisos sobre un vehículo arrastrado por el agua debido a las intensas lluvias de este domingo.

El jefe de guardia de Bombers de la Generalitat, José Luís López, ha señalado este domingo en declaraciones a los medios que el cuerpo ha recibido información sobre un coche con dos ocupantes que fue arrastrado por la corriente: “Estamos realizando un despliegue importante para localizar a estas dos personas”.

Según ha explicado, el vehículo ya ha sido localizado, aunque sin pasajeros, por lo que continúa la búsqueda de ambos: “Existen indicios relevantes de que había dos personas, justo la situación que queríamos evitar”.

Crecidas súbitas

Esta riera de la comarca del Penedès ha registrado una crecida súbita como consecuencia de las tormentas, que en algunos puntos del entorno de Barcelona han dejado más de cien litros por metro cuadrado. La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución y no cruzar ríos ni rieras debido al riesgo de corrientes rápidas y desbordamientos.

López ha puntualizado que Bombers ha intervenido en más de 300 servicios durante todo el episodio de lluvias, concentrándose principalmente en las áreas metropolitanas norte y sur, atendiendo sobre todo inundaciones, caída de árboles y rescates de excursionistas. De esos servicios, 120 se han producido en la última hora. El teléfono de emergencias 112 ha recibido más de 600 llamadas a lo largo de la tarde, reflejando la intensidad del fenómeno meteorológico en buena parte de Catalunya.

La situación en Montserrat

En Montserrat, 27 personas tuvieron que ser evacuadas del funicular de Sant Joan por los Bomberos de la Generalitat y personal de Ferrocarrils de la Generalitat. Hasta el momento, todos se encuentran a salvo, excepto nueve que permanecen en la Santa Cova. Se está trabajando con maquinaria pesada para abrir el camino y poder retirarlos con seguridad.

Fuertes lluvias en el Parque
Fuertes lluvias en el Parque Natural de Montserrat (@PNMontserrat / X)

Desde la madrugada y hasta las 16 horas, varios municipios superaron los umbrales de riesgo por intensidad de lluvia, incluyendo Montserrat-Sant Dimes (Bages) con 124,5 litros por metro cuadrado, Rellinars (Vallès Occidental) con 111,2 litros, el Port del Comte (Solsonès) con 101,9 litros y Alinyà (Alt Urgell) con 64,2 litros.

Impacto en transporte y carreteras

La situación ha afectado también al transporte público. Las líneas de tren de Rodalíes R2 Sur, R14, R15, R16, R17, R4 y R11 han sufrido retrasos de hasta media hora y cancelaciones de trayectos, especialmente en rutas con origen o destino Vilanova i la Geltrú. En Castellbell i el Villar, un tren quedó bloqueado con unas 50 personas a bordo debido a desprendimientos y árboles caídos, mientras los Bomberos trabajan para despejar la vía.

La circulación en la AP-7 y otras carreteras ha sido complicada por desprendimientos de tierra y la formación de balsas de agua, particularmente en Montserrat y Manresa. Se han habilitado desvíos en algunas vías, mientras que otras permanecen cerradas. En el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, el despegue de aviones se ha ralentizado, provocando retrasos y cancelaciones en vuelos hacia ciudades como Londres, Berlín, Roma, Lisboa o Niza.

Protecció Civil da recomendaciones de seguridad

Protecció Civil ha recomendado extremar la precaución, evitar ríos, riberas y zonas inundables, desaconsejando el uso de vehículos particulares y las actividades al aire libre. También ha sugerido consultar la información actualizada de Meteocat para verificar posibles avisos adicionales.

Lorca (Murcia) solicita al Gobierno la declaración de zona catastrófica por los daños causados por las lluvias

A las 20:30 horas, la Agencia Catalana del Agua alertó de un aumento significativo del caudal del río Llobregat en Castellbisbal, advirtiendo sobre posibles afectaciones en zonas bajas de Sant Vicençs del Horts y recomendando alejarse del lecho del río.

Temas Relacionados

BomberosDesaparecidosLluviaInundacionesMeteorologíaClimaRescatesTormentaBarcelonaCataluñaSucesosSucesos EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del Lototurf de este 21 de septiembre

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Comprueba los resultados del Lototurf

Por qué el PNV tiene un palacete en París y por qué obsesiona tanto a PP y Vox: la historia detrás de un edificio símbolo del exilio vasco en Francia

Décadas de reclamaciones, leyes de memoria histórica y polémicas políticas marcan la trayectoria de este emblemático palacete parisino sede del Instituto Cervantes

Por qué el PNV tiene

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Sánchez presume que España fue la primera en reconocer al Estado palestino y celebra que otros países le siguiesen: “Reino Unido, Canadá y Australia no serán los últimos”

El presidente español destaca el liderazgo de España en la promoción de la solución de dos Estados y subraya la importancia de la cooperación internacional

Sánchez presume que España fue
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Por qué el PNV tiene

Por qué el PNV tiene un palacete en París y por qué obsesiona tanto a PP y Vox: la historia detrás de un edificio símbolo del exilio vasco en Francia

Las lluvias torrenciales colapsan Montserrat, en Barcelona, y dejan más de 100 litros por metro cuadrado: Protección Civil pide prudencia

Sánchez advierte que “ya toca” renovar el sistema de financiación autonómica, bloqueado desde hace once años

Los padres de niños con cáncer y otras enfermedades graves se plantan contra las mutuas: “Mi hijo se está muriendo y no lo voy a abandonar en el hospital”

Detenidos dos ocupantes de la narcolancha en la que murió otro al chocar con una patrullera de la Guardia Civil

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

David Martínez, el misterioso inversor mexicano que tiene la llave de la opa de BBVA a Sabadell: no da entrevistas y es licenciado en Filosofía y coleccionista de arte

Un padre deshereda a su hija y el juez anula el testamento: no se probó maltrato psicológico ni ‘abandono de obra’, la viuda le aisló de sus familiares

Precio de la luz 22 de septiembre: tarifa máxima supera los 100 euros y la mínima baja hasta los 0 euros

DEPORTES

Pogacar, tras las protestas propalestinas

Pogacar, tras las protestas propalestinas de La Vuelta a España: “En África me siento más seguro que en algunos países de Europa”

Piqué la lía durante el último partido del Andorra y carga contra los árbitros: “Se acercó al asistente en actitud intimidatoria”

Carlos Sainz sube al podio con un tercer puesto y Alonso es sancionado tras el accidente de Piastri

Quién es Manor Solomon, el jugador israelí que ha fichado el Villarreal: “Estoy para jugar al fútbol, no hablar de política”

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: “En 50 años nunca he visto a nadie tan bueno”