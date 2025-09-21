Los bomberos buscan a dos personas desaparecidas por las fuertes lluvias en Sant Quintí de Mediona, en Barcelona

Vehículos de los Bombers de la Generalitat (Generalitat de Catalunya)

Los Bombers de la Generalitat están buscando a dos personas que podrían encontrarse desaparecidas en Sant Quintí de Mediona (Barcelona), tras recibir avisos sobre un vehículo arrastrado por el agua debido a las intensas lluvias de este domingo.

El jefe de guardia de Bombers de la Generalitat, José Luís López, ha señalado este domingo en declaraciones a los medios que el cuerpo ha recibido información sobre un coche con dos ocupantes que fue arrastrado por la corriente: “Estamos realizando un despliegue importante para localizar a estas dos personas”.

Según ha explicado, el vehículo ya ha sido localizado, aunque sin pasajeros, por lo que continúa la búsqueda de ambos: “Existen indicios relevantes de que había dos personas, justo la situación que queríamos evitar”.

Crecidas súbitas

Esta riera de la comarca del Penedès ha registrado una crecida súbita como consecuencia de las tormentas, que en algunos puntos del entorno de Barcelona han dejado más de cien litros por metro cuadrado. La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución y no cruzar ríos ni rieras debido al riesgo de corrientes rápidas y desbordamientos.

López ha puntualizado que Bombers ha intervenido en más de 300 servicios durante todo el episodio de lluvias, concentrándose principalmente en las áreas metropolitanas norte y sur, atendiendo sobre todo inundaciones, caída de árboles y rescates de excursionistas. De esos servicios, 120 se han producido en la última hora. El teléfono de emergencias 112 ha recibido más de 600 llamadas a lo largo de la tarde, reflejando la intensidad del fenómeno meteorológico en buena parte de Catalunya.

La situación en Montserrat

En Montserrat, 27 personas tuvieron que ser evacuadas del funicular de Sant Joan por los Bomberos de la Generalitat y personal de Ferrocarrils de la Generalitat. Hasta el momento, todos se encuentran a salvo, excepto nueve que permanecen en la Santa Cova. Se está trabajando con maquinaria pesada para abrir el camino y poder retirarlos con seguridad.

Fuertes lluvias en el Parque Natural de Montserrat (@PNMontserrat / X)

Desde la madrugada y hasta las 16 horas, varios municipios superaron los umbrales de riesgo por intensidad de lluvia, incluyendo Montserrat-Sant Dimes (Bages) con 124,5 litros por metro cuadrado, Rellinars (Vallès Occidental) con 111,2 litros, el Port del Comte (Solsonès) con 101,9 litros y Alinyà (Alt Urgell) con 64,2 litros.

Impacto en transporte y carreteras

La situación ha afectado también al transporte público. Las líneas de tren de Rodalíes R2 Sur, R14, R15, R16, R17, R4 y R11 han sufrido retrasos de hasta media hora y cancelaciones de trayectos, especialmente en rutas con origen o destino Vilanova i la Geltrú. En Castellbell i el Villar, un tren quedó bloqueado con unas 50 personas a bordo debido a desprendimientos y árboles caídos, mientras los Bomberos trabajan para despejar la vía.

La circulación en la AP-7 y otras carreteras ha sido complicada por desprendimientos de tierra y la formación de balsas de agua, particularmente en Montserrat y Manresa. Se han habilitado desvíos en algunas vías, mientras que otras permanecen cerradas. En el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, el despegue de aviones se ha ralentizado, provocando retrasos y cancelaciones en vuelos hacia ciudades como Londres, Berlín, Roma, Lisboa o Niza.

Protecció Civil da recomendaciones de seguridad

Protecció Civil ha recomendado extremar la precaución, evitar ríos, riberas y zonas inundables, desaconsejando el uso de vehículos particulares y las actividades al aire libre. También ha sugerido consultar la información actualizada de Meteocat para verificar posibles avisos adicionales.

A las 20:30 horas, la Agencia Catalana del Agua alertó de un aumento significativo del caudal del río Llobregat en Castellbisbal, advirtiendo sobre posibles afectaciones en zonas bajas de Sant Vicençs del Horts y recomendando alejarse del lecho del río.