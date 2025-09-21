España

Los ‘best sellers’ del futuro: libros que no se publicarán hasta 2114

Un bosque guardará durante 100 años libros inéditos de las mejores voces de la literatura, que solo serán leídos por gente que aún no ha nacido

Por Antonio Duro

Guardar
Fotografía del equipo de la
Fotografía del equipo de la biblioteca del futuro

¿Qué motivaría a un escritor famoso a escribir un libro para lectores del siglo XXII? Esa es la premisa de Future Library Project (La biblioteca del futuro), un proyecto literario y artístico tan audaz como profundamente poético, iniciado por la artista escocesa Katie Paterson en el año 2014.

Todo comenzó en Nordmarka, un bosque al norte de Oslo, Noruega. Allí, Paterson y su equipo plantaron 1.000 árboles que crecerán a lo largo del siglo. Estos árboles están destinados a ser la materia prima con la que se imprimirá la antología completa del proyecto. Nada de formatos digitales, ni adelantos filtrados, ni acceso en línea: los libros del Future Library Project serán físicos, tangibles y escasos. Una rareza literaria para un futuro incierto. Un círculo que inicia en la naturaleza, continúa con la letra del presente y acabará en la mirada del futuro.

Al mismo tiempo, en el corazón de la ciudad, una sala especial llamada The Silent Room, (La Sala del Silencio) ubicada en la nueva Biblioteca Pública Deichman, guarda cada manuscrito como un secreto sagrado. Durante 100 años estarán ahí todas las historias inéditas de los autores más influyentes y emergentes del siglo. La sala está revestida en madera del mismo bosque y custodia los textos en cápsulas selladas, sin copias, sin acceso, sin lectura permitida. Entre sus capas hay cien bloques de vidrio, uno por cada una de las obras que almacenará este espacio.

Varios lanzamientos, entre ellos algunos de los más esperados de la temporada.

Los autores y autoras del futuro

Las sensaciones deben ser complejas cuando escribes algo de lo que nunca obtendrás una reacción. Escribir sin juicios de ningún tipo y ocultarlo para siempre. Es el secreto de la literatura más grande del siglo. Y lo curioso es que será revelado con una fecha concreta, un desarrollo ya planteado y que deberán continuar las próximas generaciones como una tradición.

Desde su inicio, el proyecto ha invitado a una sola figura literaria cada año. La selección es rigurosa, curada por un comité internacional que busca diversidad cultural, lingüística y temática. Entre los participantes se encuentran voces consagradas y nuevas revelaciones, todos con algo en común: están escribiendo para alguien que aún no ha nacido. Por el momento, son 10 los escritores que ya han participado con sus manuscritos inéditos.

La primera escritora en sumarse a este proyecto experimental fue Margaret Atwood. La autora canadiense, creadora de títulos célebres como El cuento de la criada, se trasladó en 2014 al bosque de Oslo. Atwood entregó su manuscrito, plantó un árbol y firmó sin revelar ni una palabra del texto que lleva ya más de 10 años sellado. Un acto donde centenares de personas, año tras año, se trasladan al bosque y comparten el relato esperanzador de que los que vengan detrás hagan lo mismo, apuesten por la literatura sin ser ellos los lectores.

La autora Margaret Atwood dando
La autora Margaret Atwood dando un discurso tras ser galardonada con el Premio Andersen de Literatura (REUTERS ATTENTION EDITORS DENMARK)

“Es mi sueño que Margaret Atwood esté escribiendo para la Biblioteca del futuro. Me encantaría saber qué ha escrito, pero nunca lo sabré. Si escribe sobre un futuro, me pregunto cuánto coincidirá ese futuro con la realidad. ¿Se volverá real?”, explicó Katie Paterson en su entrevista para la BBC. Durante la entrevista, la artista comparte sus inquietudes ante el riesgo del proyecto y la permanencia en el tiempo. Expone con consciencia que todas sus dudas serán siempre eso: dudas. Y es que las respuestas a sus preguntas serán para otros. Ellos solo se encargan de cuidar los libros que jamás leeremos.

A la lista de escritores se han ido sumando nombres célebres de la literatura mundial. En el año 2018, fue la ganadora del último Premio Nobel de Literatura, Han Kang, la que se trasladó hasta Noruega. De momento, la única presencia del mundo hispanohablante en el proyecto es la autora mexicana Valeria Luiselli, que entregó su manuscrito en 2022.

Hay mucha expectación sobre los nombres que completarán el archivo durante los 90 años que quedan. Autores que aún no han nacido ayudarán también a analizar cómo ha cambiado durante el siglo la forma de contar historias.

Fotografía del acto de entrega
Fotografía del acto de entrega del manuscrito en el bosque

Cuando escribir es un acto de fe

Para los autores, puede ser liberador: escribir sin presión, sin mercado, sin modas. Para el lector futuro, será una ventana al pasado intacta, sin filtros. Lo que hoy es invisible, en 2114 será un testimonio. Por supuesto, el proyecto es vulnerable. ¿Qué pasará si hay una guerra, una catástrofe ambiental o tecnológica? ¿Y si desaparece el idioma en que están escritos algunos de los textos? ¿O si nadie recuerda cómo se imprime un libro en papel?

Katie Paterson no ignora estas preguntas. Pero insiste: “Es un acto de confianza. Es fe en la continuidad humana”. En ese sentido, Future Library es un monumento silencioso a la esperanza. Una construcción de un palacio inmenso donde han confiado ciegamente en el poder de la literatura como el transmisor del siglo.

Temas Relacionados

LiteraturaEscritoresArte

Últimas Noticias

Vietnam gana Intervisión, la alternativa rusa a Eurovisión que Putin aspira a convertir en “uno de los concursos más conocidos del mundo”

Đức Phúc, representante de Vietnam, conquistó al jurado y al público con el tema ‘Phù Đổng thiên vương’

Vietnam gana Intervisión, la alternativa

Jordi Roca: “Quiero quitarle solemnidad a la cocina, demostrar que comer bien no tiene que ser complicado ni caro”

El pequeño de los hermanos Roca cuenta en ‘Infobae España’ los detalles del proceso creativo detrás de cada uno de sus postres y habla sobre su última colaboración

Jordi Roca: “Quiero quitarle solemnidad

Un tren en Gijón atropella a una vaca, que da a luz por el impacto, y en la investigación aparece un cadáver humano: llevaba cuatro meses fallecido

La ternera, llamada ‘Milagros’, ha sobrevivido tras un nacimiento insólito

Un tren en Gijón atropella

La Aemet activa la alerta naranja en el nordeste del país y pide precaución ante las lluvias y tormentas de granizo que cierran el verano

Este domingo, los termómetros caen en picado en casi toda la península y empieza el cambio de tiempo que deja atrás los anómalos días veraniegos con máximas de hasta 40 grados en pleno septiembre

La Aemet activa la alerta

Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

La medida viene en respuesta a una denuncia presentada por el sindicato CGT, cuya respuesta también obliga a la empresa a implantar un registro efectivo de la jornada laboral y a abonar las compensaciones económicas por trabajo en festivos

Inspección de trabajo sanciona a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Inspección de trabajo sanciona a

Inspección de trabajo sanciona a DIGI en Andalucía por no respetar la voluntariedad de sus empleados a trabajar domingos y festivos

Los aeropuertos europeos afectados por el ciberataque prevén que las incidencias persistan este domingo

Los secretos de la cámara acorazada del Banco de España: obras de Goya, vidrieras y pequeñas grandes historias

Juan José Ebenezer, mecánico: “Un motor de intercambio o reconstruido actúa como uno nuevo, pero realmente no lo es”

Las claves del fallo técnico en las pulseras a maltratadores: Igualdad critica a la Fiscalía por “hacer valoraciones sin datos”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Más suelo, menos burocracia y fiscalidad eficiente: las claves para acelerar la construcción de viviendas y frenar su precio

¿Por qué la deuda pública tiene a Francia en vilo y a España no? “La prima de riesgo es como el sarampión, se contagia muy fácilmente”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

DEPORTES

¿La Vuelta a España fue

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno